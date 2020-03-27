Bankalardan yeni destek paketleri

Türkiye Bankalar Birliği, koronavirüs önlemlerinden etkilenen iş dünyası için Çek Ödeme Destek Kredisi ve Ekonomik İstikrar Destek Kredisi başlattı.

27 MART, 20200
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Bankalardan yeni destek paketleri

Türkiye Bankalar Birliği, 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli Çek Ödeme Destek Kredisi sunulacağını duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, yıllık ciro tutarına göre 1 ile 10 milyon lira arasında çek ödeme destek kredisi verilecek.

İkinci bir destek paketi olarak Ekonomik İstikrar Kalkanı kredi desteği başlatıldı.

Yıllık ciroya göre de 5 ile 50 milyon lira arasında kredi verilecek. KOBİ'ler, kurumsal ve ticari müşteriler yararlanacak.

Şubat sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayısını koruyan firmalar yararlanacak. Kredi başvuruları 30 Mart'ta başlayacak.

Her iki kredi paketi için de sektör farkı olmadan salgından etkilenenler başvurabilecek.

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