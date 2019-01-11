Fed'den faiz freni

Powell, faiz oranlarının bu yıl iki kez artırılacağı öngörülerine yönelik vurguyu azalttı ve "Böyle bir plan yok. Bu, 2019 için çok güçlü bir görünüme bağlı" diye konuştu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in enflasyondaki istikrar göz önüne alındığında para politikası konusunda sabırlı olabileceğini belirterek, ABD ekonomisinin bu yıl finansal piyasaların bir kısmının endişe duyduğu kadar yavaşlayıp yavaşlamayacağını değerlendirmesine imkan tanıdı.

Bu ilk açıklamalar borsaları desteklerken, hisse senetleri piyasası Powell'ın Fed'in bilançosunun mevcut durumdakinden daha küçük olacağı yönündeki ifadelerinin ardından geriledi.

Powell Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, "Özellikle enflasyon düşük ve kontrol altındayken, bu iki açıklamadan hangisinin 2019'un hikayesi olacağına karar verirken sabırla ve dikkatle izleme yeteneğine sahibiz" dedi.

Powell ayrıca 2018 Aralık ayında Fed politikacılarının medyanına göre, faiz oranlarının bu yıl iki kez artırılacağını gösteren öngörülerine yönelik vurguyu azalttı. Powell, "Böyle bir plan yok. Bu, 2019 için çok güçlü bir görünüme bağlı, hala gerçekleşebilecek bir görünüm" ifadelerini kullandı.

Powell, şimdilik resesyon ihtimalinin yüksek olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi. Ancak, "Temel endişe global ekonomi. Çin'in büyümesi yavaşlıyor" diye ekledi.

Powell "Faizler için önceden belirlenmiş bir seyir yok. Eğer küresel büyüme daha yavaşlarsa, Sizi temin ederim esnek ve hızlı bir şekilde politikaları harekete geçirebiliriz ve uygun olması durumunda bunu önemli ölçüde yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Fed güçlü ekonomik büyüme ve yaklaşık 50 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik karşısında geçen yıl dört kez faiz artırmıştı.

Çin-ABD arasındaki ticaret savaşı

ABD ile Çin arasındaki ticari çekişmenin şu ana kadar ekonomi üzerinde çok fazla etkisi olmadığını ifade eden Powell, "Tarifelerin her iki tarafta da gözle görülür bir etki yarattığı düşünmüyorum" dedi.

Powell, ABD ile Çin arasında daha adil, daha serbest ve daha düşük tarifeli bir ortam sağlanmasının ticaret için iyi olacağını belirtirken, "Eğer süreç daha fazla korumacılığa yol açarsa, bu ABD'de ve dünyanın her yerinde daha az verimli bir ekonomiye neden olur" değerlendirmesini yaptı.

"Trump'ın eleştirilerinden endişe duymuyorum"

Powell ayrıca, Başkan Donald Trump'ın kendisine yönelik eleştirilerinden endişe duymadığını söyledi ve faizlere ilişkin değerlendirmelerini yaparken siyasi faktörleri hesaba katmadıklarını belirtti.

Powell, Başkan Trump ile görüşme için bir davet almadığını da ifade etti. Bir davet gelmesi halinde buna uyacağını kaydeden Powell, "Herhangi bir Fed Başkanı'nın Beyaz Saray'dan gelen bir daveti geri çevirdiğini duymadım, böyle bir hareketin uygun olacağını da düşünmüyorum" diye konuştu.