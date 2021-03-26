Hamza Yerlikaya Vakıfbank yönetim kurulundan çıkarıldı

Vakıfbank'ta Hamza Yerlikaya yerine Mustafa Saydam Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

26.03.2021 11:38:000
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Hamza Yerlikaya Vakıfbank yönetim kurulundan çıkarıldı

Vakıfbank'ta Hamza Yerlikaya yerine Mustafa Saydam Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Abdulkadir Aksu ise bağımsız üye seçildi.

Kamu bankalarının genel kurulları toplanırken bankaların yönetim kurullarında değişiklikler de gerçekleşiyor.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bugün yapılacak genel kurul toplantısında görevi devrediyor.

Hüseyin Aydın, Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası'nın Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Aydın, istifa ettikten sonra vazgeçmesi gereken bir pozisyon olan Türkiye Bankalar Birliği'nin başkanlığını da yürütüyor.

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