İş Bankası'ndan 5 milyar dolara kadar tahvil ihracı

İş Bankası yurt dışında 5 milyar dolara kadar tahvil ihracı planladığını açıkladı.

18.12.2020 10:35:000
Paylaş Tweet Paylaş
İş Bankası'ndan 5 milyar dolara kadar tahvil ihracı

İş Bankası'nın yurtdışında ihraç edilmek üzere 5 milyar dolar veya TL dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar tahvil ve bono ihraç edilmesi için Genel Müdürlüğü yetkilendirdiği belirtildi. 

Bloomberght'de yer alan habere göre, ihraçlar sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilebilecek.

İhraç tavanı kapsamında özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da ihraç edilebilecek.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Garanti BBVA Partners'in yeni dönem başvuruları başladı

Garanti BBVA Partners'in yeni dönem başvuruları başladı

Toplam kredi stoku ekim sonunda 3,8 trilyon liraya ulaştı

Toplam kredi stoku ekim sonunda 3,8 trilyon liraya ulaştı

Fitch'ten Türk bankaları hakkında açıklama

Fitch'ten Türk bankaları hakkında açıklama

Yorum Yaz