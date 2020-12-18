İş Bankası'ndan 5 milyar dolara kadar tahvil ihracı

İş Bankası yurt dışında 5 milyar dolara kadar tahvil ihracı planladığını açıkladı.

İş Bankası'nın yurtdışında ihraç edilmek üzere 5 milyar dolar veya TL dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar tahvil ve bono ihraç edilmesi için Genel Müdürlüğü yetkilendirdiği belirtildi.

Bloomberght'de yer alan habere göre, ihraçlar sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilebilecek.

İhraç tavanı kapsamında özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da ihraç edilebilecek.