TBB'den yüzde 10'luk kâr payı açıklaması

TBB, olası kâr dağıtım taleplerinin 2020 yılı dönem net kârından yüzde 10'ununa kadar karşılanmasının uygun görüldüğünü bildirdi.

29.01.2021 17:06:000
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TBB'den yüzde 10'luk kâr payı açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği temettü kısıtlamasıyla ilişkili "Olası kâr dağıtım taleplerinin, ihtiyatlılık ilkesi ve başta sermaye yeterlilik oranı olmak üzere bankaların özel durumları çerçevesinde 2020 yılı dönem net kârından yüzde 10'ununa kadar karşılanması uygun görülmüştür" açıklamasını yaptı.

Türkiye Bankalar Birliği temettü kısıtlamasıyla ilgili olarak yayımladığı açıklamasında uluslararası uygulamalarda olduğu gibi, ihtiyatlı bir oranda yeniden kâr dağıtımına izin verilmesinin bankacılık sektörü, yatırımcılar ve piyasalar açısından olumlu olacağını belirtti.

Birlik, olası kâr dağıtım taleplerinin, ihtiyatlılık ilkesi ve başta sermaye yeterlilik oranı olmak üzere bankaların özel durumları çerçevesinde 2020 yılı dönem net kârından yüzde 10'ununa kadar karşılanmasının uygun görüldüğünü belirtti.

Açıklamada, "Güçlü özkaynakları yanında sağlıklı bilanço yapısı, tecrübeli yönetimi ve ihtiyatlı yaklaşımı sayesinde bankacılık sektörü yakın dönemde yaşanan şokları başarılı olarak yönetmiş, ekonomik faaliyetin finansmanına ve ödeme sisteminin etkin çalışmasına katkı sağlamaya devam etmiştir. Temel bankacılık performans göstergeleri düzenlemelerin öngördüğü düzeylerde ve uluslararası ortalamalara yakın seyretmiştir " ifadelerine yer verildi.

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