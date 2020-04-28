TCMB'nin resmi rezerv varlıkları martta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, martta bir önceki aya göre yüzde 14,5 azalarak 92,1 milyar dolara geriledi.

28.04.2020 10:53:000
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TCMB'nin resmi rezerv varlıkları martta azaldı

TCMB tarafından, Mart 2020 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları martta bir önceki aya kıyasla yüzde 14,5 azalışla 92,1 milyar dolar oldu. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 21,9 azalışla 59,2 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıklar yüzde 3,3 artışla 31,4 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) martta bir önceki aya göre yüzde 23,4 artarak 22,4 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın 17,4 milyar doları anapara, 5 milyar doları faizden oluştu.

Bu dönemde, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 30,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 16,3 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler martta bir önceki aya göre yüzde 11,1 azalarak 32,7 milyar dolar oldu.

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