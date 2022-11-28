Ticari kredi kullanımı yeni yılda artacak mı?

Eurozone bölgesinde Ağustos 2022’de yıllık enflasyon oranı yüzde 9.1, Ekim 2022’de ise bu oran yüzde 10.7’ye yükselmiş durumda. Avrupa’da görülen yüksek enflasyon rakamları neticesinde resesyon söz konusu. Rusya-Ukrayna arasında yaşanan ve 8 aydır devam eden savaşın etkisiyle Avrupa enerji piyasalarında da önemli bir daralma gerçekleşiyor. Bu daralmanın özellikle Almanya için ekonomik aktivitelerde önemli bir düşüşe neden olabileceği görüşünde olan finans kökenli yönetim danışmanı Çiğdem Güven, “Avrupa’da yaşanan resesyon ile birlikte Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararları etkilenecektir. Avrupa Merkez Bankası’nın Şubat 2023’e kadar faiz artışını sürdürmesi ve yüzde 3’e çıkarması devamında artışı sonlandırması bekleniyor” diyor.

POLİTİKA FAİZLERİNDE GERİLEME SÜRÜYOR

Türkiye’de ise ticari kredi faizleri; Merkez Bankası’nın aldığı makro önlemler ve faiz indirimleri ile gerilemeye devam ediyor. Merkez Bankası Ekim 2022’de politika faizini düşürerek yüzde 12’ten yüzde 10.5 oranına çekti. Politika faizlerinde ise gerilemenin yıl sonuna kadar devam etmesinin beklendiğini ifade eden Güven, şunları anlatıyor: “Bankaların ticari kredi kullandırımlarında maliyetleri yükseldi. Enflasyonist ortamda bankaların ticari kredi kullandırımlarında daha seçici olduğu gözlemleniyor.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu raporunda Ocak 2022 ticari ve diğer kredi kullanım tutarı 3.9 trilyon TL, Ağustos 2022 5.3 trilyon TL, Kasım 2022’de ise 5.6 trilyon TL.” Dır.

“Yüzde 85.51 enflasyon oranı ve bankaların ticari kredi kullandırım maliyetleri kredi rakamlarını etkilemekte. Son yapılan düzenlemelere göre bağımsız denetimlerce bilançosu yapılmamış, döviz varlığı bulunan firmaların kredi kullanımındaki düzenlemeler de ticari kredi kullanım tutarını etkiliyor. Uzun vadeli enflasyon oranlarının gerilemesi ile birlikte ticari kredi kullanımlarının artması bekleniyor.”

BANKALARIN KREDİ MALİYETLERİ ARTTI

Politika faizi indirimi ile kredi faizi oranları da geriliyor. Bu durum ticari kredi faizlerinin de düşmesine neden oluyor. Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar politika faiz indirim döngüsünü sürdürmesinin beklendiğini ifade eden Güven, şunları ekliyor: “Bankaların ticari kredi kullandırım maliyetleri yükseldi. Enflasyonist ortamda bankaların ticari kredi kullandırımlarında daha seçici olduğu gözlemleniyor. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Kasım ayının ilk haftasında yayınladığı rapora göre ticari kredi kullanım Ekim ayına göre 21 milyar 668 milyon lira artmıştır.”

KREDİLER FATURA İBRAZINA BAĞLANDI

Kasım 2022 itibariyle KOBİ’lerin kredi kullanımlarının tamamı, fatura ibrazına bağlanmış bulunuyor. Dolayısıyla ticari faaliyetlerin faturalarının ibrazının önemli olduğuna vurgu yapan Güven, “ KOSGEB, Eximbank, KGF, İGE, TCMB Reeskont kredilerini, bankaların KOBİ’ler için sundukları finansman kaynaklarını ve güncel düzenlemeleri yakından takip etmeliler. Pazar analizi ve müşteri çeşitliliği KOBİ’ler açısından oldukça önemli. Uzun vadede iş maliyetlerini düşürmek için dijitalleşme ve teknoloji konusunda yatırımlar da oldukça kritik. Gerek yurtiçi pazar gerekse yurt dışı pazar açısından sürdürülebilirlik konusu ile ilgili çalışmalarını tamamlamalılar. Sermaye her dönemde olduğu gibi bu dönemde de önemli” diye konuşuyor.