"Türk bankaları için asıl risk pandemi değil"

Fitch Ratings, Türk bankaları için asıl riskin pandemi değil dış finansman koşulları, kur oynaklığı, enflasyon ve para politikası olduğunu belirtti

21.04.2021 16:15:000
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"Türk bankaları için asıl risk pandemi değil"

Fitch Ratings, salgın sonrasında bankacılık sektörü için ekonomik koşulların nasıl olacağıyla ilgili bir rapor yayımladı. Raporda Türkiye’nin makroekonomik göstergeler bakımında iyi bir performans gösterdiği belirtilirken, Türk bankaları için asıl riskin pandemi değil, dış finansman koşulları, kur oynaklığı, enflasyon ve para politikası olduğu ifade edildi.

Fitch’in en iyi makroekonomik göstergelere sahip gelişmiş ve gelişen ülkeler arasında seçtiği “Fitch 20 Ekonomileri” arasında yer alan Türkiye, makroekonomik göstergelere bakıldığında Çin’den sonra en iyi performans göstermesi beklenen ülke konumunda.

Fitch’in 2019 yılındaki salgın öncesi ekonomik büyümeyi baz alarak hazırladığı GSYH toparlanma beklentisi endeksine göre, Türkiye 2021 yılında yüzde 8,55 büyüme beklentisi ile ikinci sırada yer alırken, birinci sırada yüzde 10,87 ile Çin bulunuyor. Yani, Türkiye’nin salgın öncesine göre yüzde 8,55 büyümesi bekleniyor.

Rapora göre, karşılaştırılan ülkeler arasında konut fiyatlarında en fazla artış yüzde 32,79 ile Türkiye’de yaşanırken, ikinci sırada yüzde 13,98 ile Rusya geliyor.

Kovid-19’un ekonomik büyüme tahminlerine etkisini ölçmek için oluşturulan Kovid-19 etki endeksine göre ise Fitch salgın sonrası için 2021 büyüme tahminini sadece Türkiye ve Tayvan için pozitif olarak değiştirmiş gözüküyor. Salgın öncesine göre Türkiye 2021 büyüme tahminini yüzde 1,61 artıran Fitch, salgın öncesinde Türkiye’nin 2021 yılında daha az büyümesini bekliyordu.

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