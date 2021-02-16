Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti

HSBC, Aralık ayı sanayi üretim rakamları sonrasında Türk ekonomisi için 2020 ve 2021 yılı büyüme tahminlerini yukarı yönlü olarak revize ettiğini açıkladı.

İngiliz finans devi HSBC, Aralık ayı sanayi üretim rakamları sonrasında Türk ekonomisi için 2020 ve 2021 yılı büyüme tahminlerini yükseltti. Aralık ayı sanayi üretim rakamı sonrasında 2020 yılı 4'ncü çeyrek için daha önce yüzde -0,7 olarak ortaya koydukları büyüme tahminini yüzde +2,9 seviyesine çıkardıklarını belirten HSBC, bunun sonucu olarak 2020 yılını tamamı için GSYH büyüme tahminini de yüzde 1,0'den 2,0'a çıkardıklarını vurguladı.

2021 yılı için de büyüme tahminini yüzde 2,1'den yüzde 4,2'ye yükselten HSBC, bu revizyonun ise daha çok teknik bir gelişme olduğunu ifade etti.

Raporunda,Türk ekonomisinde dengesizliklerin henüz düzeltilmediğini de belirten HSBC, çekirdek enflasyonun hala yüksek olmaya devam ettiğini ve yılın ilk çeyreğinde daha da yükselebileceğini vurguladı. HSBC, gıda enflasyonunun yüksek seyretmeye devam etmesinin, enerji enflasyonunun yükselişte olmasının da TCMB için zorluklar yarattığını belirtti.

Geçen yıl GSYH'nın yüzde 5,3'ü seviyesinde oluşan caari işlemler açığının bu yıl daralacağını tahmin eden HSBC, yüzde 3 seviyesine doğru gelindikçe açıkta azalma sürecinin yavaşlayacağına da dikkat çekti.