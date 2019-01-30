Pay kapma yarışı

Elçin Cirik

ecirik@capital.com.tr

Ticaretin finansmanını üstlenen faktoring, tüm dünyada yıllık 3,1 trilyon dolar büyüklüğe sahip. Türkiye’de ise 2017 sonunda 145 milyar lira işlem hacmine imza attı. 2018 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla sektörün toplam işlem hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 112 milyar TL’ye ulaştı. Ağırlıkla KOBİ’lerden oluşan 125 bin müşterisine hizmet veren sektör için, 2018 yılının ilk altı ayında olumlu bir hava mevcuttu. Hatta işlem hacminde yüzde 30 büyümeler yazıldı. Ancak üçüncü çeyrekte ekonomideki dalgalanmalar, faktoring sektörünü de vurdu. Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili ve TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar’a göre, 2018’in üçüncü çeyreğinde faktoring işlemlerinde yüzde 30 azalma görüldü. 2019 için de büyümede zorluklar olacağı konusunda tüm yöneticiler hemfikir. Bu ortamda şirketler, ekonominin de cankurtaranı olarak görülen ihracatın faktoringinde gelişme imkanı görüyor. Öte yandan sektör için yeni olan tedarik zinciri finansmanında da gelecekte köşeleri tutmak adına 2019’da çalışmalar sürecek.

2018 NASIL BİTECEK?

Peki sektör bu yılı nasıl kapatacak? QNB Finansbank Faktoring Genel Müdürü Nergis Ayvaz Bumedian, sektörün bu yılı geçen yılın biraz altında bitirmesini bekliyor. Sektör yöneticilerinin önemli bir bölümü 20- 18’in 140 milyar TL’ye yakın bir hacimle kapanacağını öngörüyor. Sektörün bir diğer önemli göstergesi faktoring alacaklarında ise 40 milyar TL’nin biraz üzerinde kalınarak geçen yılki değerin korunması bekleniyor. Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili ve TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, sektörün aktif büyüklüğünün 2017’nin ilk yarısına oranla yüzde 5’lik artışla 38,4 milyar TL’ye ve özkaynaklarının da yüzde 18,7 büyümeyle 6,6 milyar TL’ye çıktığını belirtiyor. Sektörde her ne kadar özkaynaklarda büyüme iyi olsa da Baydar, geçen yılın aynı dönemine göre karşılık oranlarında yüzde 30’luk artış olduğunun altını çiziyor. Bu durumun, 2018 sonunda özkaynaklar üzerinde negatif etkisi olabileceğini de sözlerine ekliyor.

2019’DA YÜZDE 10 ARTAR

Faktoring sektöründeki 2019 beklentilerine gelince… Burada faktoring şirketlerinin yöneticileri çok da umutlu konuşmuyor. “Faktoringin iş hacmi, ülke ekonomisi ve ticaretle tamamen entegre” diyen Fiba Faktoring Genel Müdürü Özge Yılmaz, “2019’da sektörün, ticaret hacmine paralel büyüyeceğini düşünüyoruz” diyor. “2019, faktoring sektörü açısından zor bir yıl olacak” diyen Bumedian da gerek büyüme oranlarındaki gerilemeyle daralan ticaret hacmi gerekse şirketlerin giderek bozulan mali yapılarının faktoringin büyümesini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Yine de yöneticiler, sektörün işlem hacminde 2018 yılı rakamlarına ulaşacağı öngörüsünde bulunuyor. Kapital Faktoring Genel Müdürü Yiğit Özkes, “Cirosal bir artış olmaz. Ama sektörde vadeler kısalıyor, faktoring alacakları daha çok kere dönecek” diyor. Bumedian, 2019’da faktoring alacakları ve aktif büyüklükte yüzde 10 büyüme bekliyor. Garanti Factoring de 2019 yılında şirket olarak yüzde 10 büyüme öngörüyor. Garanti Factoring Genel Müdürü Kaya Yıldırım, “2019’da takipteki alacak oranlarının konjonktüre bağlı yükselebileceğini, kârlılıkların bu yıla benzer olacağını düşünüyoruz” diyor.

YURT İÇİ DAHA ZORLU

Bugün sektörde 60 oyuncu bulunuyor. Kapital Faktoring Genel Müdürü Yiğit Özkes, ilk 16 büyük oyuncunun pazarın yüzde 85’ine hakim olduğunu söylüyor. Rekabetin çetin olduğu bu alanda, lider şirketler henüz faktoring hizmetleriyle tanışmamış KOBİ’lere ulaşmayı hedefliyor. Garanti Factoring Genel Müdürü Kaya Yıldırım, bugün ulaşılan işlem hacminin yüzde 81’inin yani 91 milyar TL’nin yurt içi işlemlerden oluştuğunu belirtiyor. Yurt içi işlemlerde heyecan verici alan ise tedarik zinciri finansmanı olarak öne çıkıyor. Finansal Kurumlar Birliği’nin kurduğu platformla hayata geçirilen tedarik zinciri finansmanında bu yıl işlemlere yeni başlandı. Avrupa’da toplam alacak finansmanı içinde tedarik zincirinin payı yüzde 50. Bu da bu alandaki büyüme potansiyeline işaret ediyor. Fiba Faktoring Genel Müdürü Özge Yılmaz, “2018’de kullanıma açılan platformun 2019’da yaygınlaşmaya başlayacağını umuyoruz. Bu da faktoring şirketlerinin çoklu tedarikçilere ulaşmalarına, yeni müşteri edinmelerine ve işlem hacmini artırmalarına destek olacak” diyor. Ancak Yılmaz’ın hızla artan konkordatolar ve bozulan mali yapılar nedeniyle 2019 özelinde bu alanda hızlı bir büyüme beklentisi bulunmuyor.

İHRACAT TOPARLAYACAK

Sektörde bu yıl ve gelecek yıl için asıl büyüme fırsatı, ekonominin cankurtaranı olarak görülen ihracatın finansmanında olacak. Son güncel verilere göre sektör işlem hacminin yüzde 19’u yani 21 milyar TL’si yurt dışı işlemlerden oluşuyor. Ayvaz Bumedian, mevcut durumda ihracat faktoringi işlemlerinde artış olduğuna dikkat çekiyor ve “Bu artışın hızlanmasını ve 2019’da ihracatın toplam işlem hacmindeki payının artmasını bekliyorum” diyor. Çağatay Baydar da aynı fikirde. Baydar, bu yıl sonunda ihracat tarafında yüzde 8’lik bir büyüme öngördüklerini belirtiyor. Bu alanda özellikle büyük faktoring şirketleri, 2019 için iddialı hedeflere sahip. Garanti Factoring Genel Müdürü Kaya Yıldırım, “İhracat işlemlerinde alacak garantisi, tahsilat ve ihracatçılarımızı destekleyici fiyatlarla finansman olanaklarını artırarak devam ettireceğiz” şeklinde konuşuyor. Fiba Faktoring de 2019 yılında ihracat faktoringinde hacmini artırmayı hedefliyor. QNB Finans Faktoring için hedeflerini Bumedian şöyle aktarıyor: “İhracatın toplam işlerimizdeki payı yüzde 25’in üzerine çıkacak. İhracat faktoringinde sektörün lider beş şirketi arasında olmayı istiyoruz.”



“TEDARİK ZİNCİRİ VE İHRACAT ALANLARINDA BÜYÜYECEĞİZ”

ÖZGE YILMAZ FİBA FAKTORİNG GENEL MÜDÜRÜ



TABANA YAYGIN Ekim sonunda yaklaşık 3 milyar TL işlem hacmi gerçekleştirdik. Aktif müşteri sayımız bin 300. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2019 için odaklandığımız konuların başında KOBİ segmenti geliyor. Tabana yaygın, dengeli ve sağlıklı plasman yapımızı korumayı amaçlıyoruz. Müşteri memnuniyeti ve optimum verimliliği temel alarak sistem altyapımızı geliştirmeye devam ediyoruz.

İKİ ALAN ODAKTA 2019 yılında tedarik zinciri finansmanı ve ihracat faktoringi hacimlerimizi artırmayı hedefliyoruz. Tedarik zinciri finansmanı, daha çok müşteriye ulaşmak ve yaygınlaşmak için önemli bir araç. İhracat faktoringi ise ihracatçılarımızın alacaklarını garanti eden ve gerekli finansmanı sağlayan özel bir ürün. İhracat faktoringiyle şirketlerin uluslararası pazarlardaki tahsilat risklerini ortadan kaldırarak, bilmedikleri ülkelere, hiç tanımadıkları alıcılara gönül rahatlığıyla mal mukabili satış yapmalarına imkan sağlıyoruz.







