"Sigorta sektörünü riskler ve felaketler domine edecek"

Türkiye’de sigorta sektörünün en önemli üretim kaynağı ‘motor branşı’ adı verilen kasko ve trafik sigortaları. 2022 yılında yaşanan enflasyon, döviz kurundaki dalgalanmalar, yedek parça ve işçilik maliyetlerinin yükselmesi neticesinde kasko ve trafik sigortalarında ödenen tazminat tutarları, sigortalılardan alınan prim tutarlarının çok üzerine çıkılmasına neden oldu. Trafik poliçelerinde alınan her 100 TL prime karşılık yaklaşık 214 TL, kaskoda ise alınan her 100 TL prime karşılık yaklaşık 156 TL ödendi. Bu rakamların, her iki branşta da sigorta şirketlerinin ciddi anlamda zarar ettiklerinin göstergesi olduğunun altını çizen Doğan Sigorta Brokerliği A.Ş.'nin CEO'su Selcen Gür, “Önceki yıllardan farklı olarak, sigorta şirketleri zararlarını mali gelirlerle kompanse edemiyorlar. Eskiden teknik kârın olmadığı dönemleri finansal kârlarla dengelemeye çalışan sigorta şirketlerinin artık böyle bir opsiyonu da yok. Yatırıma yönlendirdikleri aktiflerin getirisi de enflasyonun altında kalınca sigorta sektörünün ciddi bir darboğaza girdiğini, hepimizi zor bir yılın beklediğini söyleyebiliriz’ diye anlatıyor.

FONLAR DA ERİYOR

Sektörün finansal marjla karşılanamayan enflasyon sonucu hasar ve işletme maliyetlerinin artmasının sigorta fiyatları üzerinde baskı oluşturduğuna da dikkat çeken Gür, şöyle devam ediyor: “Yine de sektördeki prim artışları enflasyon karşısında yetersiz kaldı. Sigorta şirketlerinin hasar ödediği döviz kuru, prim aldığı döviz kurunun en az iki misli olunca hem maliyetler artıyor hem de tazminat yükü büyüyor. Öte yandan sektörün tazminat ödemek üzere elinde tuttuğu fonlar da negatif reel faiz ortamında eriyor.”

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ

Trafik sigortalarında iyi-kötü sürücü ayrımının yapılmasına imkan verecek uygulamaların geliştirilmesinin, eşdeğer parça kullanımının artırılmasının, değer kaybı tazminatının disipline edilmesinin önemine de değinen Gür, sigorta sektöründe ‘motor branşı’ dışında büyümeye daha çok odaklanılması gerektiğinin altını çiziyor. 2023 yılının hem ülkemiz hem de dünya sigorta piyasası için zor bir yıl olacağını, uluslararası sigorta piyasasının da önceki yıllara kıyasla enflasyonist bir ortama girdiğini, reasürörlerin teminatları daraltma yönünde eğilim gösterdiğini ve bu gelişmelerin reasürans fiyatlarının artmasına neden olduğunu kaydeden Gür, “Bütün bunlarla beraber önümüzdeki yıllarda dünya sigorta sektörünü iklim değişikliğinin neden olduğu riskler ve felaketler de domine edecek” diyor.