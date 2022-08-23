Abis Asist GM Umut Vurdevir: 10 yılda milyar dolarlık hasarı kurtardık

Özlem Aydın Ayvacı/Capital ÖZEL

İklim değişikliğiyle birlikte artan yangın ve selin başını çektiği doğal afetler, sigorta sektöründe önemli değişikliklere neden oluyor. Endüstriyel hasarlar da dahil edildiğinde toplam hasarın yılda 100 milyon TL’yi aştığı hesaplanıyor. Özellikle yangın, sel gibi afetlerden zarar gören endüstriyel tesislere hizmet veren şirketler milyonlarca dolarlık makineleri kurtararak kısa sürede işin devamlılığını sağlıyor. Abis Asist Genel Müdürü Umut Vurdevir, “Hasar meydana gelen tesislerin iş kaybını kısa sürede ortadan kaldırıyoruz. 10 yılda milyar dolarlık hasarı kurtardık” diyor.

Yangın, su baskını gibi doğal afetler sonucu kişiler ve şirketlerdeki kayıplar da büyük oluyor. Bu noktada sigorta poliçelerinin eksiksiz ve risk durumlarına göre doğru ellerde yapılmasının önemi ortaya çıkıyor. Sigorta, hasar, restorasyon alanında faaliyet gösteren Abis Asist’in böyle bir süreçte kayba uğrayan tarafın yanında olduğunu söyleyen şirketin genel müdürü Umut Vurdevir, iklim değişikliği ve sıcaklar nedeniyle yaz aylarında yangın hasarlarıyla daha çok karşılaştıklarında bahsediyor. Yangın hasarlarında genellikle emtia kurtarma, is absorbe, bakteri, koku ıslahı işlemleri ile daha çok karşılaştıklarını ve hasar onarımlarını gerçekleştirdiklerini belirten Vurdevir, şunları anlatıyor: “Diğer bir yandan kurumsal firmaların depoları ve fabrikalarında kullandıkları ekipmanlardan dolayı meydana gelen endüstriyel depo kapı panel makine hasarlarına da müdahale ediyoruz. Yakın zamanda ülkemiz çok ciddi sel felaketleri ile karşı karşıya kaldı. Bu durumda nem alma, kurutma işlemleri de çok ön plana çıktı. Sel felaketinde de bu şekilde hasar onarım hizmetleri verdik.”

6 MİLYON EURO’LUK SERVER ODASI 500 BİN TL’YE KURTARILDI

Zarara uğrayan şirketlere sağladıkları avantajlar ile ilgili Vurdevir şunları anlatıyor: “2022 başlarında büyük bir taşıma ve antrepo firmasının normal şartlarda 3 ayda kurulumu yapılabilen 6 milyon Euro bedele sahip server odasında yangın meydana geldi. Yangın hasarında odanın yangın sonrası hasar onarımlarını, elektrik ve pano onarımlarını, serverların bakım onarım ve tamiratları ile alakalı işlemlerimizi 500 bin TL gibi bir rakama minimize ederek 4 gün gibi bir çalışma sistemi ile çalışır hale getirdik. Bu sayede hem sigorta şirketlerine uygun ve kaliteli hizmet sağlamış hem de hasar meydana gelen firmanın iş kaybını 4 gün gibi kısa bir sürede ortadan kaldırdık.”

DAHA MAKUL FİYATLAR

Sigortalıların Abis Asist gibi asistan firmalardan yararlanmadığı zaman dışarıdan aldığı fiyat tekliflerinin hem kendisini hem de sigorta şirketlerini zor duruma düşürebildiğini belirten Vurdevir, şöyle devam ediyor: “Çünkü biz devamlı hasar odaklı sigorta şirketlerine teknolojik alt yapı, doğal afet kaynaklı hasarlara entegre cihaz ve makina parkuruna sahip uzman mühendis kadromuzla ve kendini sürekli Ar-Ge çalışmaları ile yenileyen yapıya sahip bir firmayız. Bu yüzden doğal afet kaynaklı hasarlara ve sigorta hasarlarına odaklı alt yapıya ve donanıma sahip bir asistan firma olarak fiyatlarımız dış piyasadan daha makul olabiliyor. Böylece doğru fiyatlandırma ile de sigorta şirketlerinin göreceği zararı minimize edebiliyoruz.”

GERİ KAZANDIRMA

Türkiye’de sigorta şirketlerine oto dışı hasarlarda kapsamlı bir şekilde hizmet veren 3 veya 4 şirket olduğunun altını çizen Vurdevir, onlardan birinin de Asist Hasar Restorasyon olduğunu söylüyor. Son on yılda yangın, sel, fırtına, şiddetli kar yağışı ve yağmur yağışının iklim değişikliğinden dolayı daha da artış gösterdiğine dikkat çeken Vurdevir, şöyle devam ediyor: “Çok ciddi hasarlarla karşı karşıya kaldık. Hem kurumsal firmaların hem de kişilerin sahip olduğu emtia ve binalarında hasar onarımlarını yaptığımız zaman bu durumları ekonomik anlamda minimize edebiliyoruz. Hem sigorta şirketlerine hem de sigortalılara çok ciddi bir gelir geri kazandırma gibi bir misyona sahibiz. 10 yılda milyar dolar ile adlandırılan hasar onarım geri kazandırmamız mevcut ülkemiz ve sigorta şirketleri adına.”

TRAVMALARI DA YÖNETİYORLAR

Hasara ilk intikal ettiklerinde hasar sahiplerinin ve çalışanlarının yüzlerindeki endişe ve korku ifadeleri ile karşı karşıya kaldıklarına dikkat çeken Vurdevir, şunları anlatıyor: “Bu konuda eğitimli personelimiz, sigortalı kişi psikolojisini iyi analiz etmiş uzman kadromuz ile hem hasar keşfimizi yapıyor hem de onların bu yaşadığı doğal afet kaynaklı başlarına gelen hasarda psikolojik travmalarını elinden geldiğince yönetmeye çalışıyor. Onarım sonrası ‘ilk günkü gibi’ prensibiyle hasar onarımlarını hem yönettiğimiz hem de söylediğimiz gibi yerine getirdiğimizde ise çok memnun kalıyorlar.”

EGE BÖLGESİ’NE AÇILACAK

Türkiye’de şu anda 8 sigorta şirketi ,2 broker ve 7 kurumsal firmaya oto dışı hasar onarımlarında hizmet verdiklerini ve bu rakamı yıl sonunda 12’ye çıkartmayı planladıklarını belirten Vurdevir, “20 kişilik hasar departmanı ve yönetimi konusunda uzman mimar ve mühendis kadromuzla, mobil olarak 365 gün 7/24 saat çalışıyoruz. Türkiye’nin her bölgesinde sigorta kapsamında olan tüm hasarlara hizmet verebiliyor durumdayız. Yakın zamanda Ege Bölgesi’nde de yeni şubemizi açmış olacağız” diye konuştu.