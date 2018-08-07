"İran ile iş yapan, bizimle yapamaz!"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanmaya başlayan yaptırımların ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'la iş yapan, ABD ile yapamayacak" dedi.

7 AĞUSTOS, 20180
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"İran ile iş yapan, bizimle yapamaz!"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımların uygulamaya alınmasının ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

"Bunlar uygulanmış en sert yaptırımlar" ifadelerini kullanan Trump, yaptırımların Kasım ayında bir üst seviyeye çıkacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, "İran'la iş yapan, ABD ile yapamayacak. Dünya barışı istiyorum, daha azını değil" ifadelerini kullandı.

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