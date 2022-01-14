Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması: 2023'te tek hane olur

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Enflasyon ocakta pik yapar ama Haziran 2023’te tek hane olur” dedi.

14.01.2022 12:37:000
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Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması: 2023'te tek hane olur

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bloomberg ajansa konuştu. Bakan Nebati, “Enflasyon Ocak’ta pik yapar ama Haziran 2023’te tek hane olur” dedi.

Kur korumalı mevduat tutarının 126 milyar TL’ye ulaştığını açıklayan Nebati, “Kur korumalı mevduata 300 bin kişi katıldı. Günde 10 milyar TL sisteme dahil oluyor. Katılımın yaklaşık yüzde 15’i döviz hesaplarından” dedi. Nebati, KDV uygulamasında sadeleşme sağlanacağını söyledi.

Faiz açıklaması

Bakan Nebati, “Merkez Bankası’nın faizleri düştü ama geri kalan bütün faizler arttı. Bu durum, modeldeki bir eksiklikten mi kaynaklanıyor?” sorusuna ise, “Modelde bir yanlışlık yok. Modelde sadece bir süreye ihtiyaç var” yanıtını verdi. 

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