Borsa, altın, döviz... Yatırım araçları bu hafta ne performans sergiledi?

BIST 100 endeksi, en düşük 4.890,44 ve en yüksek 5.137,07 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,03 azalarak 5.031,98 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,03 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 2,6, dolar/TL yüzde 0,3, avro/TL yüzde 1,5 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.890,44 ve en yüksek 5.137,07 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,03 azalarak 5.031,98 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,6 değer kazancıyla 1.223 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,6 artışla 8.195 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.955 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.005 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,3 artışla 19,0710 liraya, avro da yüzde 1,5 kazanımla 20,5170 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,34 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,76 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,17 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

Borsa'da en çok işlem gören hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30,00 puan azalarak 5.031,98 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 16,57 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 5.078,56 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.000,23, en yüksek 5.117,37 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 azalışla 5.031,98 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,00, holding endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,73 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,18, sanayi endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 40,74 puan ve yüzde 0,73 düşüşle 5.537,82 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 53'ü geriledi.

Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Koza Altın İşletmeleri, Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.