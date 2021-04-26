Borsada en çok yatırımcı hangi illerden?

Türkiye’de il bazında ilk 10 yatırımcı sayıları açısından İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Balıkesir, Konya ve Mersin oldu.





Borsa İstanbul son yıllarda bireysel yatırımcıların da gözdesi oldu.

2020 yılı sonunda Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında yaklaşık 2 milyon yatırımcı varken, halka arzların eşit dağıtımlı olmasının da etkisiyle 2021 Nisan ayı başında 2,5 milyonu aştı.

Türkiye’de il bazında ilk 10 yatırımcı sayıları açısından İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Balıkesir, Konya ve Mersin oldu.

Veri Analiz Platformu’nun 2021 Mart ayı verilerine göre, İstanbul 625.817 yatırımcı sayısı ile birinci oldu. İstanbul’u Ankara 239.493, İzmir 166.983, Bursa 93.250, Antalya 68.690, Kocaeli 63.051, Adana 54.506, Balıkesir 43.609, Konya 42.214, Mersin 39.728 yatırımcı sayısı ile izledi.

İl bazında ilk 10 portföy dağılımı ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Antalya, Kocaeli, Adana, Manisa ve Konya’da oldu.

İstanbul 266.178 MTL ile birinci olurken, Ankara 41.063, İzmir 16.061, Bursa 13.606, Balıkesir 5.849, Antalya 5.496, Kocaeli 5.083, Adana 5.044, Manisa 4.146 ve Konya 3.587 ile İstanbul’u takip etti.



