Döviz ve altın güne nasıl başladı? (16 Mart 2026)

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,2020'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 44,1870'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 50,5370'ten, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 58,5540'tan satılıyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki artışın küresel enflasyonist baskıları artırabileceği endişeleri varlık fiyatlamalarını yönlendirmeye devam ediyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 7 bin 312 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 7 bin 336 liradan tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 7 bin 312 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 210 liradan, cumhuriyet altını ise 48 bin 290 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 0,4 gerileyerek 5 bin 156,6 dolardan işlem görüyor.