Döviz ve altın güne nasıl başladı? (17 Mart 2026)

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 44,1680'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,1970'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 50,7570'ten, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 58,7620'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 100 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 125 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7 bin 108 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7 bin 125 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 947 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 251 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 0,2 artışla 5 bin 15 dolardan işlem görüyor.