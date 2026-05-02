Param’dan TCMB kararı sonrası kamuoyu açıklaması geldi

TURK Elektronik Para A.Ş., TCMB kararıyla bazı ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izninin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Şirket, müşteri bakiyelerinin güvence altında olduğunu duyurdu.

TURK Elektronik Para A.Ş., kamuoyuna yönelik bir açıklama yayımlayarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alınan karar doğrultusunda bazı faaliyet izinlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, 6493 sayılı Kanun’un 12’nci maddesinin birinci fıkrasının belirli bentlerinde yer alan ödeme hizmetleri ile 18’inci maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izninin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Şirket, aynı karar kapsamında 6493 sayılı Kanun’un 12’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan bazı ödeme hizmetlerini sunma yetkisinin ve lisans kapsamındaki diğer faaliyetlerin devam ettiğini vurguladı.

Müşteri bakiyeleri güvence altında

TURK Elektronik Para A.Ş., açıklamasında tüm işlemlerin ve müşteri bakiyelerinin güvence altında olduğunu ifade etti. Geçici durdurma kararının yalnızca TURK Elektronik Para A.Ş.’yi ilgilendirdiği, ekosistemde yer alan diğer grup şirketlerinin ticari faaliyetlerini, yasal statülerini ve sundukları hizmetleri kapsamadığı belirtildi.

Şirket, müşteriler ve iş ortakları için süreçlerin öncelikli olarak yönetildiğini, geçici olarak durdurulan hizmetlere ilişkin çalışmaların tüketici hakları gözetilerek ve herhangi bir mağduriyete yol açmayacak şekilde sürdürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, yaşanabilecek her türlü aksaklığın önüne geçmek amacıyla destek ekiplerinin 7/24 görev başında olduğu da paylaşıldı.

Hukuki süreç başlatıldı

TURK Elektronik Para A.Ş., kuruluş hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığını da duyurdu. Şirket, gelişmeleri resmi kanalları üzerinden kamuoyu ile şeffaf biçimde paylaşaca��ını belirtti.

Yapılan açıklama, elektronik para ve ödeme kuruluşları açısından regülasyon uyumu, faaliyet izni kapsamı ve müşteri güvenliği başlıklarının ne kadar kritik hale geldiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Param markası üzerinden gelen bu açıklama, Türkiye’de ödeme ve elektronik para sektörünün regülasyonla ne kadar yakın bir denetim hattında ilerlediğini gösteriyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kararın bir lisans iptali olarak okunmaması; duyuruda özellikle bazı faaliyet izinlerinin geçici olarak durdurulduğu ve lisans kapsamındaki diğer faaliyetlerin sürdüğü belirtiliyor. Buna rağmen elektronik para kuruluşlarında güven, yalnızca teknolojik altyapı ya da ürün çeşitliliğiyle kurulmaz. Müşteri bakiyelerinin güvence altında olduğunun açık şekilde vurgulanması bu nedenle önemli. Sektör açısından asıl başlık, ödeme kuruluşlarının büyüme hızının regülasyon uyumu, iç kontrol, operasyonel şeffaflık ve müşteri iletişimiyle aynı seviyede ilerleyip ilerlemediği olacak. Söz konusu süreç, Türkiye’deki tüm ödeme ve elektronik para ekosistemi için regülasyonla uyumlu ölçeklenmenin ne kadar stratejik olduğunu hatırlatıyor.