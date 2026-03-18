İDO’nun Ege’de yeni sezonu: 10 hatta sefer planı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 2026 sezonunda Türkiye kıyılarından Yunan adalarına uzanan sefer ağını genişletiyor. Şirket, yeni dönemde 9 gemiyle toplam 10 hatta hizmet vermeyi planlıyor. Genişleyen hat sayısı ve artan kapasiteyle Ege Bölgesi’ndeki turizm hareketliliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

Yeni hatlar devreye giriyor

Bu sezon ilk kez Çeşme–Sakız, Ayvalık–Midilli, Akçay–Midilli, Kuşadası–Patmos ve Kuşadası–Samos (Pythagorion) hatlarında sefer yapılacak. Geçen yıl başlatılan Dikili–Midilli, Seferihisar–Samos (Vathy), Bodrum Turgutreis–Leros ve Fethiye–Rodos hatlarında ise sefer sayıları artırılarak devam edilecek.

Sezonun ilk seferi, 19 Mart’ta Ayvalık–Midilli hattında başlayacak. Nisan ve mayıs aylarıyla birlikte Samos, Leros, Rodos, Midilli, Patmos ve Sakız adalarına planlanan seferlerin kademeli olarak devreye alınması öngörülüyor.

“Ege Adaları stratejik büyüme alanı”

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, Ege hatlarının şirketin yurt dışı açılımında önemli bir yer tuttuğunu belirterek şunları söyledi:

“Ege Adaları operasyonunu yalnızca bir ulaşım faaliyeti olarak görmüyoruz. Bu alanı stratejik bir büyüme alanı olarak konumlandırıyoruz. 2024 yılında üç gemiyle başladığımız seferlerde yaklaşık 155 bin yolcu taşıdık. 2025’te filomuzu altı gemiye çıkararak 220 bin yolcuya ulaştık. 2026 sezonunda ise operasyon ağımızı genişleterek 10 gemiyle 6 adaya, 10 ayrı rotada sefer düzenlemeyi planlıyoruz.”

Orhan, artan talebe bağlı olarak 2026 seferlerinin ocak ayında satışa açıldığını da belirterek, kapasite planlamasını güçlendirmeyi ve yolcuların seyahatlerini daha öngörülebilir şekilde planlayabilmesini amaçladıklarını ifade etti.

“Deniz ulaşımı, turizm ekonomisini doğrudan etkileyen alanlardan biri. Ege’de kurduğumuz ağ ile hem sefer sayılarımızı artırıyor hem de hizmet kalitesi ve operasyonel standartlarımızı geliştirmeye odaklanıyoruz. Hedefimiz, bölgesel turizme katkı sağlayacak bir ulaşım yapısı oluşturmak.”

Ege rotaları çeşitleniyor

Çeşme–Sakız hattında seferlerin 15 Mayıs’ta başlaması ve 31 Ekim’e kadar sürmesi planlanıyor. Midilli hatlarında Ayvalık çıkışlı seferler 19 Mart’ta, Dikili ve Akçay çıkışlı seferler ise 22 Nisan’da başlayacak ve eylül sonuna kadar devam edecek.

Samos seferlerinde Kuşadası çıkışlı Vathy ve Pythagorion hatlarının 22 Nisan’da, Seferihisar çıkışlı seferlerin ise 1 Mayıs’ta başlaması öngörülüyor. Leros ve Rodos hatlarında seferlerin mayıs ortasında başlaması ve eylül sonuna kadar sürmesi planlanırken, Kuşadası–Patmos hattı ise 26 Mayıs’ta devreye alınacak.