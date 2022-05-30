İsrail, Türkiye için seyahat uyarısını yükseltti

İsrail'den gelen açıklamada “Türkiye şu anda İsrailliler için yüksek düzeyde riskli bir ülke” denildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Türkiye’ye gitmeyi planlayan vatandaşları için seyahat uyarısını yükseltti. Karara gerekçe olarak güvenlik yetkililerinin, İranlıların dünyanın dört bir yanındaki İsraillilere zarar verme girişimlerine yönelik artan edişeler gösterildi. Açıklamada, “Türkiye şu anda İsrailliler için yüksek düzeyde riskli bir ülke” denildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Ocak-Nisan döneminde İsrail'den gelen turistlerin sayısı 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 632 artışla 157 bini aştı. Bu dönemde İsrailli turistlerin Türkiye'yi ziyaret eden turistler arasındaki payı yüzde 2'ye yükseldi.