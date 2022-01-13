Küresel piyasalarda, risk iştahı zayıf seyrediyor

Dün, ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 7 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken, böylece son 39 yılın en yüksek seviyesindeki yerini korudu.

Enflasyonun yüksek seyri ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta boyunca yaptığı sözle yönlendirmeler sonrasında piyasa fiyatlamaları, bu sene ABD'de dört kez faiz artırımına gidileceği yönünde oluşurken, tahvil piyasalarında yüzde 90 ihtimalle ilk faiz artışına martta gidilmesi bekleniyor.

Dün, yayımlanan Fed'in "Bej Kitap" raporunda ise ülke ekonomisinin 2021'in son haftalarında "ılımlı" hızda büyüdüğü kaydedilerek, devam eden tedarik zinciri aksamaları ve iş gücü sıkıntısının büyümeyi kısıtlamayı sürdürdüğü bildirildi.

Tüketici harcamalarının Kovid-19 salgınında Omicron varyantının hızla yayılması öncesi istikrarlı bir hızla büyümeye devam ettiğine işaret edilen raporda, çoğu bölgede son haftalarda yeni vaka sayılarının artmasıyla eğlence amaçlı seyahatlerde, otel doluluklarında ve restoranlarda ani bir geri çekilme görüldüğü belirtildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da küresel ekonomiye ilişkin açıklamalarında, 2022'de daha fazla belirsizlik öngördüklerini, toparlanma ivmesinin biraz daha zayıf olmasını beklediklerini söyledi.

* IMF Başkanı Georgieva: Biraz daha zayıf bir toparlanma ivmesi görüyoruz

ABD'deki enflasyon verilerinin ardından dolar endeksi dün yüzde 0,7 düşüşle 94,9'a indi ve Kasım 2021'den en düşük seviyesini test etti.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,74'e gerilerken, altının ons fiyatı ise zayıflayan dolardan bulduğu destekle 1.828 dolara çıktı.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,28, Dow Jones endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları bugün ise negatif bir seyir izliyor.

Avrupa tarafında, dün New York borsasına paralel alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin yapacakları sözle yönlendirmelere çevrildi.

Bugün, Macaristan Merkez Bankası'nın politika faizi kararı da Avrupa gündeminde yer alırken, bankanın politika faizini yüzde 4'te sabit bırakması bekleniyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,43, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Avrupa endeksleri bugün ise vadeli işlemlerde negatif seyrediyor.

Asya borsalarında bugün negatif bir seyir izleniyor. Çin'de emlak sektörüne ilişkin sıkıntılar devam ederken, yerel kaynaklara dayandırılan haberlere göre Çin bankalarının bazıları yerel hükümetlerin yönettiği emlak projelerinin finansmanında daha seçici olmaya başladı.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,65, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,93, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,40 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Yurt içinde, bugün gözler sanayi üretimi verilerine çevrilirken, dün yüzde 0,89 değer kazanan BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimini üst üste sekizinci işlem gününe taşıyarak günü 2.064,21 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün küresel piyasalarda zayıflayan doların etkisiyle günü yüzde 4,2 azalışla 13,2213’ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,53 seviyesinde işlem görüyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,38 artmasını bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.035 ve 1.970 seviyelerinin destek, 2.070 ve 2090'ın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi