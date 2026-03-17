Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (17 Mart 2026)

Dün 12.956,72 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 51,57 puan ve yüzde 0,40 artışla 13.008,29 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,21 puan ve yüzde 0,76 artarak 13.054,93 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.994,76 puanı, en yüksek 13.095,03 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,61, sanayi endeksi yüzde 0,40, teknoloji endeksi yüzde 1,47 ve mali endeks yüzde 0,96 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 77'si yükselirken 19'u düştü. 4 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri TÜPRAŞ, Akbank, Katılımevim Tasarruf Finansman, Türkiye İş Bankası (C) ile Türk Hava Yolları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,84, bileşik getirisi yüzde 40,23 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1510, sterlin/dolar paritesi 1,3330 ve dolar/yen paritesi 159,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,2050 liradan, avro 50,9310 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 5 bin 13 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,2 yükselişle 100,2 dolardan işlem görüyor.