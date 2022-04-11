Tüketicinin ilgisi, gardırop tipi buzdolabı yatırımına yöneltti

Bosch, Siemens, Gaggenau ve Neff gibi bir çok güçlü markaya sahip, dünyanın önde gelen beyaz eşya üreticilerinden biri olan BSH Group, Türkiye'de yeni yatırım yapıyor.

Sektördeki daralmaya rağmen yeni yatırım kararı alan BSH Türkiye, son dönemde çok ilgi gören 2 kapılı gardırop tipi buzdolabı üretimine yöneldi. Capital Mart 2022 sayısındaki habere göre; BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, 1996’dan beri Türkiye’de yatırım yaptıklarını belirterek, yeni yatırımları hakkında şu bilgileri verdi;

'Yatırımlara ara vermeden devam edeceğiz. Yeni ürün ve platform geliştirme projelerimiz var. Türkiye’de çok kapılı ve iki kapılı gardırop tipi buzdolabı yatırımı yapıyoruz. Bunlar artık Türkiye’de üretilecek. Çok başarılı olan alttan donduruculu buzdolabı gamımızı, üstten donduruculu ürün gamımızı güncelliyoruz. Ayrıca kapasiteyi artırmaya yönelik yatırımlarımız var. Tam kapasite çalışan Çerkezköy’deki tesisimiz artık bize yetmiyor...'

BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın ile yapılan röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ



