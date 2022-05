Yapı Kredi’ye 810 milyon dolar sendikasyon kredisi

Yapı Kredi, 19 ülkeden 37 bankanın katılımı ile 810 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi’nin sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olma özelliği taşıyan 810 milyon dolarlık sendikasyon kredisi, dış ticaretin finansmanı için kullanılacak.

Yapı Kredi’nin 810 milyon dolarlık bu işleminde, 2021 yılında gerçekleştirilen sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredilerinde yer alan "ESG risk yönetimi notu ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik temini" kriterlerine ek olarak Bankanın kapsam 1 ve 2 sera gazı salımlarının azaltılmasına yönelik performans kriteri de eklendi.

Tüm paydaşlarımıza değer yaratmayı hedefliyoruz

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda önemli bir sorumluluk aldıklarını belirterek "19 ülkeden 37 bankanın katılımıyla sağlanan bu sendikasyon kredisi, uluslararası alanda ülkemiz ekonomisi ve Yapı Kredi’ye duyulan güvenin ötesinde, sürdürülebilirlik konusunda üstlendiğimiz sorumluluğa olan inancın da bir göstergesi’’ dedi.

Bankanın 349,5 milyon dolar ve 431,5 milyon avro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığı kredinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla SOFR artı yüzde 2,75 ve Euribor artı yüzde 2,10 oldu. Sendikasyon kredisinin ortak koordinatörlüğünü Bank of America, Abu Dabi Commercial Bank, Emirates NBD ve The Commercial Bank of Qatar, sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü Bank of America, MUFG ve Standard Chartered, aracılığını ise Mizuho Bank üstlendi.