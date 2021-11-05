30 güçlüde son tablo

İş dünyasında güç, yaratılan ciro ve kârın da ötesinde bir anlama sahip. Hayata geçirilen milyar dolarlık yatırımlar ve binlerce kişilik istihdam elbette önemli unsurlardan ancak söz konusu iş insanları olduğunda itibar, vizyon ve network de gücün en önemli bileşenlerini oluşturuyor. Kanaat önderi olarak sektörlere hem yön hem iham veren iş insanları elde ettikleri ciro ya da unvanları değişse de güçlerini korumaya devam ediyor. Capital bu yıl 17’nci kez iş dünyasının en güçlü 30 ismini belirledi.







