Başarının formülü

Çalışan mutluluğu ve bağlılığı konusunda başarılı sonuçlar elde eden şirketlerin yöneticileri, hayata geçirdikleri uygulamaları ve gündemlerini anlattı...

17.06.2024 12:46:120
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Başarının formülü

Nil Dumansızoğlu

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İş yerinde mutlu olmak sadece çalışanlar için değil, işveren için de bir kazanç… Araştırmalar, mutlu bir iş ortamının büyüme ve kârlılık hedeflerinde rolü olduğunu gösteriyor. Örneğin Oxford’un araştırması, mutlu çalışanların mutsuz meslektaşlarına göre yüzde 13 daha üretken olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla çalışan mutluluğuna ve refahına öncelik veren şirketlerin başarı performansı da daha yüksek. Bu nedenle artık CEO’nun ajandasında da ilk sıralarda yer alan çalışan mutluluğu için şirketler; sağlıklı yaşam programları, ekip oluşturma faaliyetleri ve büyüme ve gelişme fırsatları gibi olumlu bir iş yeri kültürünü teşvik eden programlara yatırım yapıyor. Çalışan mutluluğu ve bağlılığı konusunda başarılı sonuçlar elde eden şirketlerin yöneticileri, hayata geçirdikleri uygulamaları ve gündemlerini anlattı.


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