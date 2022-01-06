Beğeni liginden yeni mesajlar

Nilüfer Gözütok Ünal

ngozutok@capital.com.tr

Çeşitli kriterlerde performanslarını test edip yeni yol haritalarını belirleyebiliyorlar. Bu yıl da Capital Dergisi öncülüğünde ZENNA Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen araştırmaya bu yıl rekor katılım oldu. 1.980 yöneticinin katıldığı araştırmada 628 şirket temsil edildi. Bu yıl Koç Holding liderliğini, Arçelik de ikinciliğini korudu. Her ne kadar zirvedeki ilk iki oyuncu değişmese de listenin geri kalanında yeni nesil şirketler varlığını daha güçlü hissettirmeye devam etti.

Capital, tam 21 yıldır iş dünyasında beğeni algısını yakından takip ediyor. Şirketlerin bu noktada ortaya koyduğu performansı ölçüyor. Ekonomiye yaptığı katkıdan yenilikçilik performansına, sürdürülebilirlik karnesinden sosyal sorumluluk faaliyetlerine kadar hem çalışanlar hem müşteriler hem de toplum için yarattığı değerle farkını ortaya koyan şirketleri ön plana çıkarıyor. Bağımsız araştırmacılık kurallarıyla objektif bir şekilde hazırlanan çalışma, iş dünyasının 19 kriterde en iyi 20 şirketinin yanı sıra sektörlerinin en beğenilen ilk 3 şirketini belirliyor. Aynı zamanda beğeni liginde yükselişe geçecek geleceğin yıldız şirket adaylarına ve sektörlerine de ışık tutuyor. 21 yıl boyunca listede kendine yer bulan şirketler ve onları bu listeye taşıyan kriterler de aslında bir anlamda iş dünyasının başarıya, beğeniye, itibara bakış açısındaki değişimi çarpıcı şekilde ortaya koyuyor.

BÜYÜK HAREKET

Her yıl olduğu gibi 2021’de de iş dünyası temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada Koç Holding 7’nci kez iş dünyasının en beğenilen şirketi olmayı başardı. Arçelik de 6’ncı kez 2’nciliği korudu. İlk iki aynı kalırken listenin devamında büyük bir hareket yaşandı. Bu yıl üçüncülük koltuğuna geçtiğimiz yılın 7’ncisi Getir oturdu. 4’üncülüğe de geçtiğimiz yılın 9’uncusu Trendyol geldi. Unilever listede kendine 5’inci sırada yer buldu. 2021 yılında tam 20 şirket yer değiştirdi. Listede en büyük çıkışı yaşayan şirketler Opet, Ford Otosan, Amazon, Apple, Hepsiburada, Trendyol, Getir ve Şişecam oldu. Opet 16’ncılıktan 8’inciliğe, Ford Otosan 20’ncilikten 12’nciliğe, Amazon 17’ncilikten 10’unculuğa, Apple 19’unculuktan 13’üncülüğe, Hepsiburada 20’ncilikten 14’üncülüğe, Trendyol 9’unculuktan 4’üncülüğe, Getir 7’ncilikten 3’üncülüğe, Şişecam da 14’üncülükten 10’unculuğa yükseldi. Bu yıl listeye 3 yeni şirket giriş yaptı. Anadolu Grubu 18’inci, Mavi 19’uncu, Anadolu Efes 20’nci sıradan listede yerini aldı.

ARAŞTIRMA NASIL HAZIRLANDI?

En Beğenilen Şirketler Araştırması Eylül-Kasım 2021 tarihleri arasında online (CAWI) anket tekniği uygulanarak gerçekleştirildi. 2021 araştırmaya en yüksek katılımın gerçekleştirildiği yıl oldu. Farklı sektörlerden toplamda 1.980 kişi ankete katıldı ve 628 şirketi temsilen 1.750 anket değerlendirmeye alındı. İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri, tüm iş dünyası temsilcilerinin görüşleri üzerinden hesaplanırken, sektörlerin en beğenilen şirketleri, ilgili sektörün profesyonellerinin görüşleri alınarak belirlendi. Ankete katılan yöneticilerden kendi şirketini dışarıda tutarak hem Türkiye hem kendi sektörü için en beğendikleri şirketleri belirtmeleri istendi. Kendi şirketini belirten katılımcıların anketleri değerlendirmeye katılmadı.

GENİŞ KAPSAMA ALANI

Sektörlerinin en beğenilen şirketlerinin belirlenme sürecinde her sektör için ilgili sektörün en az yüzde 70’ini oluşturan tüm şirketlerin araştırmaya katılımı sağlandı. Sektör değerlendirmelerinde her şirketten eşit sayıda ankete katılım olmasına dikkat edildi. Araştırma, Türkiye ve sektörler için en beğenilen şirketlerin yanı sıra en beğenilen şirket olmayı sağlayan performans kriterlerini de ölçümleyerek ideal şirketlerin fark yaratan performans alanlarını da belirledi. Bu kapsamda 19 performans kriteri sorgulandı ve hem bu kriterlerin en beğenilen şirketi olmak için öncelikleri hem şirketlerin hangi kriterlerle farklılaştığı ortaya çıkarıldı. ZENNA Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Nuran Aksu, En Beğenilen Şirketler araştırmasının hedef kitlesi, içeriği, devamlılığı gibi faktörler dikkate alındığında sadece Türkiye’de değil dünyada da bu içerik ve kapsamdaki birkaç araştırmadan biri olarak başarısını ve yerini bir kez daha güçlendirdiğini söylüyor.

HAYATA GEÇEN İLKLER

En Beğenilen Şirketler araştırması her yıl iş dünyasına farklı mesajlar veriyor. Beğeni algısının nasıl değiştiğini, hangi kriterlerin bu algıda en büyük rolü olduğunu yıl yıl araştırmayı okuyarak görmek mümkün. Bu yıl araştırmada dikkat çeken ilk nokta ilk 20 sıralamasında 5 şirketle yer alarak pozisyonunu sağlamlaştıran e-ticaret şirketlerinin başarısı oldu. Bu durum bir anlamda pandeminin etkisini ve bu şirketlerin de pandemi sürecinde gösterdikleri başarılı performansları devam ettirdiklerini gösteriyor. Geçen yıl sıralamalara ilk defa giriş yapan Getir’in bu yıl 3’üncü olarak elde ettiği konum, araştırmada bir ilkin yaşanmasını da sağladı. İlk defa bir online alışveriş şirketi ilk 3 sıralamasında yer aldı. Nuran Aksu’ya göre bu durum gelecek dönem için dijital dönüşüm, teknoloji gibi yönetimsel alanlarda gösterilecek performansın başarı için ne kadar önemli olduğunun kanıtı. Aksu, “Beğeni kriterlerinde de güçlü performans gösteren Getir, Trendyol, Hepsiburada, Opet, Amazon, Şişecam, Ford Otosan, Apple ve Google’ın bu yılki sıralamada yerlerini önemli düzeyde güçlendirdiklerini görüyoruz” diyor.

ORTAK ALGIDA BULUŞTULAR

Bu yıl yaşanan bir diğer ilk 21 yıllık araştırma sürecinde ilk defa yöneticilerin ortak algı ve dilde çok güçlü oranlarda birleşmesi oldu. En az 2 yöneticiden 1’i için beğeni tanımlaması çok yüksek oranlarla ifade edilerek ayrı kriterlerden oluştu. Yöneticilerin üzerinde uzlaştıkları kriterler de şöyle: Sunduğu sosyal imkanlar ve eğitimler gibi unsurlarla çalışanına değer vermesi, güvenilir şirket olma, yenilikçilik, hizmet ve ürün kalitesi, müşteri memnuniyeti yaratma, çalışan memnuniyeti, kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetme. Sürdürülebilirlik ve çevreye karşı duyarlı olma konusunun iş dünyasının gündeminde giderek artan bir öneme sahip olduğu En Beğenilen Şirketler araştırmasında bir kez daha ortaya kondu. Daha önceki yıllarda çok gerilerde konumlanan “Ekolojik çevreye karşı duyarlı olma” kriteri ise beğenideki önceliğini bu yıl 3 kat artırdı. Geçtiğimiz yıla kadar en fazla 10 yöneticiden 1’i için öne çıkan bu performans alanının bu yıl en az 3 yöneticiden 1’i için en öncelikli konular arasında yer aldığını belirten Nuran Aksu, “Bu gelişme önümüzdeki dönemlerde bu konunun daha fazla ön planda olacağının sinyalini veriyor” diyor. Aksu, dikkat çeken bir diğer önemli değişimin geçtiğimiz yıl ilk defa önemli oranda güçlenmeye başlayan “İletişimde şeffaf ve samimi olmak” kriterinde yaşandığını ifade ediyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu yıl da önemli oranda artış gösterip her 3 yöneticiden 1’i için beğeni kriterleri arasında konumlanan bu kriter, ‘iletişim ve şeffaflığın’ önümüzdeki dönemin farklılaşma alanlarından biri olacağına işaret ediyor.



TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPAN YÜKSELİYOR”

SİNAN KILIÇOĞLU DEUTSCHE TELEKOM TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ



REKABET GÜCÜNÜ KAYBEDENLER Bugün teknolojik anlamda bulut teknolojisi, yapay zeka, dijital dönüşüm, analitik/ büyük veri, siber güvenlik gibi önemli konulara yatırım yapanların hızla tüm listelerde yükseliş yaptığını görürken, bu yatırımı yapmayanların rekabet gücünü kaybettiği için büyüme performansında önemli kayıplar yaşadığına tanıklık ediyoruz. Bu nedenle en beğenilen şirket olabilmenin adımlarından biri de dijitalleşmeyi doğru yönetebilmekten, doğru zaman ve kaynak yatırımı yapmaktan geçiyor. Dünyanın en itibarlı ve beğenilen şirketleri gibi ülkemizde de dijitalleşme sürecini hakkıyla yerine getiren şirketlerin bilançosundaki büyüme kapasitesi gibi tüketiciler tarafından beğenilme oranının da artacağına inancımız tam.



DİJİTAL EVRİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ Dünyayla bağlantı kurmak ve şirket olarak var olmaya devam etmek istiyorsanız, teknolojiyi odağınıza almak ve dijital evriminizi sürdürülebilir kılmak zorundasınız. Bu iş yapış modellerini kurarken uzun vadeli düşünen, değişime hızlı adapte olan, altyapıya olduğu kadar çalışanlarının dijital eğitimine de yatırım yapan şirketler artık sadece kendi bulunduğu lokasyonda değil tüm dünyada büyümeye devam edecek. Bunun en önemli göstergelerinin başında büyük veriyi iyi işlemesi nedeniyle mevcut müşteri bağlılığını uzun süreli olarak sağlaması, potansiyel müşterileri içinse ilk ihtiyacında tercih edilen marka olmasını sağlayacak. Rekabetin en yüksek seviyeye ulaştığı çağımızda sürekli tercih edilen ve beğenilen marka olabilmek ve akılda kalarak tüketici duyularına hitap edebilmek iş yapış şekillerini dijitalleştirmekten geçiyor.











