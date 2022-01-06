Büyük veriyi doğru okuyoruz

Kullanıcıların hayatında pozitif etki yarattıklarını belirten Tütek, “İstihdama ve ekonomimize değer katmaya odaklanıyoruz” diye konuşuyor.

Son dönemin en hızlı büyüyen şirketi Getir, ilk kez geçtiğimiz yıl En Beğenilenler listesine 7’nci sıradan girmeyi başarmıştı. Bu yılsa şirket 3’üncü sıraya yerleşti. BT yatırımları, ekonomiye katkı, çalışanların nitelikleri, müşteri memnuniyeti, pazarlama ve satış stratejileri, uluslararası pazarlara entegrasyon, yatırımcıya değer yaratma, yeni ürün geliştirme ve yenilikçilik, dijital dönüşüm politikaları ve uygulamaları kriterlerinde ilk üçte yer alan Getir’i bulunduğu noktaya taşıyan da bu kriterlerdeki performansı oldu. Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, bundan 6,5 yıl önce dünyada ilk kez ortalama 10 dakikada market ürünleri teslimatı işini hayata geçirdiklerinde amaçlarının insanların kendilerine ayırmayı planladıkları zamanı onlara geri vermek ve bunu global ölçekte yapabilmek olduğunu söylüyor. Bunu başardıkları ve en zor zamanlarında müşterilerinin yanında oldukları için beğeni listesinde yukarılarda olduklarını belirten Tütek, “Bizi geleneksel şirketlerden ayıran en önemli unsur kullanıcılarımızla olan samimi iletişimimiz. Ayrıca hızlı karar alabilmemiz, teknolojimiz ve büyük veriyi doğru şekilde okuyarak kullanıcılarımızın ihtiyacını anlayabilme yeteneğimizle farklılaşıyoruz” diyor. Tütek’e göre başarıyı getiren bir diğer faktör de insan kaynağı ve şirket kültürü. Bugün dünyanın dört bir yanında 64 farklı ülkeden 25 bine yakın kişinin Getir’in bugün bulunduğu noktada emeği olduğunu ifade eden Tütek, gelecek hedeflerini de şöyle paylaşıyor:

“DEĞERE ODAKLANIYORUZ” “Biz Getir’i ticari boyutundan öte, olabildiğince fazla insanın hayatına dokunan, ülkesine fayda sağlayan, sorumluluklarının bilincinde olan bir teknoloji şirketi olarak kurduk. Sadece ürün satıyor ya da bir hizmet sunuyor olsaydık bugün bu noktaya gelemezdik. Kullanıcılarımızın günlük hayatına doğrudan pozitif etki yaratıyoruz. İstihdama ve ekonomimize değer katmaya odaklanıyoruz. Birçok sosyal sorumluluk projesinin içinde yer alarak toplumsal sorumluluklarımızı da yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye’den de orijinal iş fikirleri çıkabileceğini tüm dünyaya ispatlıyoruz. Önümüzdeki dönemde teknolojik alanda global bir başarı hikayesi yazmaya devam edeceğiz.

“İNSANA YATIRIM YAPACAĞIZ”

Getir’i kurduğumuz ilk günden itibaren kendimize global bir marka yaratma hedefi koyduk. Aldığımız yatırımlarla yüksek değerlemelere ulaşırken Türkiye’nin de en değerli şirketlerinden biri olduk. Avrupa’da yapılan listelerde de en çok dikkat çeken girişimler arasında yer aldık. Yeni ülkelere, yeni pazarlara giriş yaptık. Tüm bunları yaparken odağımıza ‘insanı’ koyduk. İyi insanların iyi hikayeler yazabileceğine, iyi şirketler yaratabileceğine inandık. Getir çalışanlarını iyi, dürüst ve çalışkan insanlardan seçmeye çalıştık. Biz iyi insana yatırım yapmaya devam edeceğiz. Sonrasında faaliyet gösterdiğimiz Avrupa ve Amerika’da yatırım yapmayı, daha çok ülke ve şehirde hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Beş harf iki heceli bu Türkçe kelimeyi tüm dünyaya sevdirmek mevcut başarımızı daha da anlamlı kılacak.”