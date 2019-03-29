Code.YapıKredi ile fikirler gerçeğe dönüşüyor

Platform kapsamında, hızlandırma programının yanında kodlama eğitimleri, hackathonlar ve kamuya açık farklı etkinliklerle girişimcilik kültürü besleniyor.

Türkiye’de girişimcilik her geçen yıl, yeni kurulan şirketlerle büyüyor, zenginleşiyor. Girişimciler, kuluçka merkezleri, hızlandırma programları, melek yatırım ağları ve farklı girişimcilik platformları ile fikirlerini hayata geçirme imkanı yakalıyor. Ülkemizde teknoparklarla başlayan bu akım bankaların da devreye girmesiyle birlikte önemli bir ekosistem oluşturdu. Bu girişimcillik ekosistemine bir başka önemli katkıyı da Yapı Kredi, hayata geçirdiği Code.YapıKredi platformu ile sağlıyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat binası son bir yıldır Code.YapıKredi kapsamında Geleceğin Kültürel Kodları adlı buluşmalara ev sahipliği yapıyor. Teknoloji ile sanatın birleştiği bu buluşmalarda sektörden önemli isimler konuşmacı oluyor. Code.YapıKredi ile banka ayrıca finansal teknoloji dünyasında fark yaratabilme gücüne sahip kapsamlı Uygulama Programlama Arayüzleri (API’lar) yayınlamaya devam ederek, yenilikçi fikirlerin gerçeğe dönüşmesine katkı sağlamayı sürdürüyor.

SUNULAN OLANAKLAR

Yapı Kredi’nin Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi’nin (KWORKS) ortaklığı ile gerçekleştirdiği Code.YapıKredi Hızlandırma Programı’nın ilk döneminde yapılan 200’den fazla başvuru arasından seçilen 5 girişim, program kapsamında girişimlerini büyütme şansı yakalayacak. Finansal teknolojilerden bilgisayar oyunlarına kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren bu girişimler, program kapsamında 6 ay boyunca farklı eğitimlerden, danışmanlık ve mentorluk desteklerinden yararlanacak. Girişimlerin sürdürülebilir ve ölçeklenebilir şirketlere dönüşmesini hedefleyen KWORKS’ün çalışma alanları ile tüm teknik ve altyapı desteği girişimciler tarafından kullanılabilecek. Programa katılmaya hak kazanan girişimciler, ürün veya hizmetlerini ilgili Koç Topluluğu şirketlerinin ve pek çok yatırımcının karşısına çıkarak sunma imkanı da yakalayabilecek. Fikirlerini bir adım daha öteye taşımak isteyen girişimcileri destekleyen Code.YapıKredi hakkında daha fazla bilgi code.yapikredi.com.tr adresinden alınabiliyor.





Code.YapıKredi ile hızlı start up



