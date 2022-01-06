Dijital şirket olmakta kararlıyız

Seçkin, “Önceliğimize alacağımız ve yatırım yapacağımız alanlar da bu hedefimizle uyumlu olacak” diyor.

En Beğenilen Şirketler araştırmasında 5’inci sırada yer alan Unilever’i, listede üst sıralara taşıyan kriterlerin başında çalışanına sunduğu imkanlar, ekolojik çevreye karşı duyarlı olma, sürdürülebilirlik stratejileri, pazarlama ve satış stratejileriyle toplumsal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalar geliyor. Unilever Türkiye Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin de uzun yıllardır ödün vermedikleri iki konunun, 2010 yılından beri kararlılıkla uyguladıkları sorumlu ve sürdürülebilir iş modelleriyle Türkiye için iyi olanın Unilever için de iyi olduğu inancıyla hareket etmeleri olduğunu söylüyor. “Türkiye’deki bu vizyonumuzun bizi daha güçlü kıldığını ve işimizi daha iyi bir noktaya getirdiğini düşünüyorum” diyen Seçkin, önümüzdeki dönemde de Unilever Türkiye olarak tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışarak sosyal, çevresel ve ekonomik değer üretmek ve iş dünyasındaki öncülüklerini sürdürmek istediklerini söylüyor.

“İŞİMİZİN GELECEĞİ”

Mustafa Seçkin, şirketini geleceğe nasıl taşıyacağını şöyle anlatıyor: “Unilever olarak sürdürülebilir iş dünyasının lideri olmak istiyoruz. Önceliğimize alacağımız ve yatırım yapacağımız alanlar da bu hedefimizle uyumlu olacak. Önümüzdeki dönemde ağırlık vereceğimiz konulardan birkaç örnek verecek olursam... İşimizin geleceği, iş yerimizin nasıl bir yer olacağı ve çalışanlarımızın yetkinliklerini bu sürece nasıl uyumlandıracağımız konusunda kapsamlı çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz işin etrafında bir yaşam değil, yaşamın etrafında kurulmuş bir iş düzeni kurmak. Bunu yaparken de çalışanlarımızın geleceğe hazır olmaları için ihtiyaç duyacakları yeni beceriler konusunda onlara kapsamlı eğitim olanakları ve farklı işleri deneyimleme fırsatları sunmaya devam edeceğiz.

KALKINMANIN İTİCİ GÜCÜ

Unilever Türkiye’yi, örnek bir çalışma kültürünün adresi haline getirmek istiyoruz. E-ticaret kanallarımıza yatırım yapacağız. Dijital bir şirket olma konusunda kararlılığımız sürecek. Veri odaklı pazarlama faaliyetlerimizi e-ticaretle iç içe yürütmeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde amacımız veri, içgörü ve öngörüden aldığımız güçle tüketicilerimize her zaman baştan sona mükemmel deneyim yaşatmak. Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü olmayı hedefliyoruz. Tüm dünyada 2025 yılına kadar yaklaşık 5 milyon küçük ve orta ölçekli işletmeye işlerini büyütmeleri için destek vermek istiyoruz. ‘Net 0’ hedefine odaklanacağız. İklim kriziyle mücadele hedefimizde 2030 yılına kadar emisyonsuz operasyonlar ve 2039 yılına kadar değer zincirimizde net sıfır hedefine ulaşmak var. Ürün paketlerine karbon ayak izi bilgisini taşıyacağız. Türkiye’deki markalarımız ve operasyonlarımız karbon konusundaki çalışmalarında vites büyütecek.”



