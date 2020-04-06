En genç projeler

Nilüfer Gözütok Ünal

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Son 2 yılda Doğan Holding’den Boyner Grup’a, Opet’ten BSH’ya birçok grup ve şirket, mevcut KSS projelerine yenilerini ekledi. Binlerce kişiye ulaşmayı ve toplumun en kritik sorunlarına çözüm olmayı amaçlayan yeni projeler arasında kadının sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi ile çocukların eğitimi ve bilinçlendirilmesi konularına odaklananlar dikkat çekiyor.

Toplumun tüm kesimlerinde sorunlarla birlikte duyarlılık da yükseliyor. Halkın özel sektörden sosyal sorunlara karşı daha duyarlı olmasına yönelik beklenti, son 4 yılda önemli ölçüde arttı. Bunu her yıl Capital’in GfK ile yaptığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması da net olarak ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, 2016 yılında araştırmaya katılan halkın yüzde 58’i şirketlerin sosyal sorunlar konusunda sorumlulukları olduğunu belirtirken, bu yıl bu oran yüzde 84 seviyesine çıktı. Oluşan bu beklentiye paralel olarak şirketlerin ajandasında da kurumsal sosyal sorumluluk öne çıkıyor. Son 2 yılda şirketlerin mevcut projelerine çok sayıda yeni KSS projesi eklemesi de dikkat çekiyor. Örneğin, Anadolu Grubu’nun eğitim ve sağlık alanındaki çalışmalarının önemli bölümünü yürüten Anadolu Vakfı, “Anadolu’nun Kadınları”nı KSS projeleri arasına ekledi. Akbank’ın bu süreçte son projesi, “Devlet Koruması Altında Yetişen Çocuklar İçin Kişisel Albüm” oldu. Aksigorta, Engelli Canları Yaşatma ve Koruma Derneği (Encander) ile birlikte “Pati Kardeşim” projesini başlattı. P&G hijyenik ped alamadığı için okulu bırakan kız çocuklarına odaklanarak “Orkid İle Okula Devam” projesini oluşturdu. AstraZeneca Türkiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Diyabet Vakfı ve Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) iş birliğiyle “Hey Genç! Harekete Geç!”, QNB Finansbank “Minik Eller Kod Yazıyor”, Shell “Shell’de Kadın Enerjisi”, Ford “Hayaller Bilgi İster”, Garanti BBVA “ “5 Taş – Sosyal ve Finansal Liderlik Programı”, GSK 60’ıncı yılı olan 2019’da “TOG ile Kırmızıda Dur De!” projesini başlattı.

KADIN ODAKTA

Şirketlerin son dönemde hayata geçirdikleri projelerin odaklandığı alanlar arasında kadına yönelik projeler öne çıkıyor. Bazıları kadına yönelik şiddeti engelleyecek bir farkındalık yaratmayı amaçlarken bazıları kadının eğitim ve iş hayatındaki engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. TSKB, “Yarının Kadın Yıldızları” projesiyle üstün yetenekli genç kadın müzisyenlerin kariyerlerinde ilerlemesine destek oluyor. Anadolu Vakfı, “Anadolu’nun Kadınları” projesiyle kadınları ekonomik hayata dahil etmeye çalışıyor. Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven, 18-55 yaş arasındaki kadınların gelişimlerini destekleyici imkanlar sağlayarak ekonomik ve sosyal konumlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını söylüyor. Güven, bu kapsamda neler yaptıklarını da şöyle anlatıyor: “Eğitim programımızda girişimci kadınlarımıza finans okur yazarlığı, kişisel motivasyon, kişisel liderlik, girişimcilik, şirket kurulumu, KOSGEB destekleri, Türkiye’deki vergi yapısı ve sosyal güvenlik, inovasyon, iş güvenliği, kalite ve pazarlama gibi 14 ayrı eğitim başlığı sunuyoruz. Proje kapsamında eğitim ve atölye çalışmalarının yanı sıra danışmanlık desteği de veriyoruz.” Muratbey Peynirleri süt üreticisi kadınları desteklemek adına “Peynire Değer Katan Kadınlar” projesini hayata geçirdi. Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Bu projemizle kadınların süt üretimindeki varlığını kuvvetlendirmeyi, kadının ekonomik açıdan güçlenmesine katkı sağlamayı, süt ve süt ürünleri sektörünü ve süt üreticilerini desteklemeyi hedefliyoruz” diyor. Günsan Elektrik, özellikle elektrik sektöründe kadınların varlığından yola çıkarak “Hayatı Aydınlatan Kadınlar” projesini oluşturdu. Günsan Elektrik CEO’su Francisco Gil Garcia, “Bu projeyle Türkiye’de ilk kadın elektrik ustalarının yetiştirilmesine destek olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuşuyor.

EĞİTİM VAZGEÇİLMEZ

Eğitim, tüm şirketlerin ilgi gösterdikleri ana konulardan biri olmaya devam ediyor. Yeni projeler arasında da çok sayıda eğitime odaklı proje yer alıyor. BSH, “Geleceği Kodlayanlar” projesi kapsamında Çerkezköy Üretim Tesisleri’nde Makers Lab kurdu. Şirket burada ilkokul ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz temel kodlama, robotik, yapay zeka, Endüstri 4,0, 3D baskı eğitimleri veriyor. QNB Finansbank 2019 Mart ayından itibaren “Minik Eller Kod Yazıyor” projesi kapsamında Habitat Derneği’yle birlikte çocuklara, MIT (Massachusetts Institute of Technology) tarafından geliştirilen lisanslı bir kodlama eğitimi programı olan Scratch ile eğitim veriyor. Banka yetkilileri, “Scratch kullandığı blok kodlama sayesinde sanat ve kodlamayı birleştirerek çocuklara daha yaratıcı olabilecekleri bir süreç sunuyor” diyor. Ford “Hayaller Bilgi İster” projesiyle özellikle yeni teknolojilere erişimi olmayan çocuklara sensörler, kodlama, yapay zeka gibi teknolojileri kullanarak sorun çözme becerisi kazandırmayı hedefliyor. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, bunun için Ford Otosan ve YGA içerisinden doğan teknoloji geliştirme şirketi Twin ekipleri tarafından özel setler geliştirildiğini söylüyor. “Projenin ilk etabında proje okullarına temel sensör teknolojisi ile otonom sürüş özelliğine sahip programlanabilir araç setleri gönderildi. İkinci etapta ise çocuklara ‘Yapay Zeka Destekli Otonom Araç Setleri’ sunulacak” diyor. HP Türkiye’de Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı’yla (ERTEV) birlikte Kasım 2019’da hayata geçirdiği Maker Karavan projesiyle kırsal alanlarda yer alan ve kaynakları kısıtlı okullara fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında eğitim olanağı sağlıyor.

ENGELLER KALKIYOR

Öte yandan her türlü engeli gidermeye çalışan şirketler de var. Örneğin Turkcell, engelli bireylerin potansiyellerini tam olarak kullanarak topluma katkıda bulunabilmeleri için görme engelli bireylere hizmet veren Hayal Ortağım uygulamasını hayata geçirdi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Geçtiğimiz yıl lanse ettiğimiz İçimdeki Hazine Projesi ile de otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocukların eğitimine dijital destek sağlıyoruz” diyor. P&G’nin Orkid ile Okula Devam projesi de engelleri kaldırmaya odaklanan KSS projelerinden biri. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye’deki ortaokul ve lise öğretmenleriyle gerçekleştirdikleri araştırmaya göre her 10 kız öğrenciden birinin, ergenlik döneminde ailesinin ekonomik durumu nedeniyle hijyenik pede ulaşamadığını söylüyor. Bu sonuçtan yola çıkarak kız öğrencilerin okula özgüvenli bir şekilde devam edebilmeleri amacıyla Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) iş birliğiyle ‘Okula Devam’ projesini başlattıklarını anlatıyor. “Bu projemizle hijyenik pede ulaşamayan kız öğrencilere bugüne kadar 4 milyonu aşkın yoğunlaştıped bağışı gerçekleştirdik ve genç kızlarımıza da hijyen eğitimleri vermeye başladık” diyor. Birçok şirket de sektörüyle yakından ilgili konularda bilinç yaratmayı sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak görüyor bu kapsamda yeni projeler geliştiriyor. Shell Türkiye, “Trafikte Küçük Hata Yoktur” projesi kapsamda, çocukların trafik kurallarını tam anlamıyla bilen, uygulayan ve bu konuda sorumluluk alan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, “Trafikle ilgili mesajları tiyatro gösterileriyle iletiyor, yani çocukları eğlendirerek bilinçlendiriyoruz. 2 ay içerisinde İstanbul ve çevre illerde 26 bin öğrenciye ulaştık” diye anlatıyor.

FARKINDALIK YARATIYORLAR

Sağlık sektöründeki şirketler de yeni projelerinde yine sağlık konularında farkındalık yaratmaya çalışıyor. Santa Farma, Hayata Sarı Not Bırak projesiyle Türkiye’de Hepatit B taşıyıcısı olan ve farkında olmayan 1,8 milyon hasta üzerinden farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Son yıllarda yaşam ve günlük aktivitelerdeki değişiklikler ve artan obezite sıklığı nedeniyle çocuk ve adolesan yaşlarında tip 2 diyabet sıklığının artması da AstraZeneca’yı harekete geçirdi. AstraZeneca Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış, “Hey Genç! Harekete Geç!” projesiyle gençlerin hayatında sağlıklı beslenme bilinci yaratmayı hedeflediklerini belirtiyor. “Gençler için fiziksel aktivite ve egzersizin önemini vurgulayarak yaratıcılık becerilerini ortaya çıkararak projeye dahil olan okullar arasında paylaşım sağlamayı amaçladık” diyor. GSK, “Kırmızıda Dur De!” projesini çocukların bedensel söz hakkı başta olmak üzere tüm hakları konusunda farkındalıklarının artması amacıyla hayata geçirdi. Projeyle çocuklar gerekli konularda ‘Hayır’ deme konusunda cesaretlendiriliyor. Visa’nın “İşimi Yönetebiliyorum” projesinin odağında KOBİ’ler var. Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, “Gitgide dijitalleşen dünyamızda KOBİ’lerin kapasitelerini genişletmek üzere Visa olarak fayda sağlayabileceğimizi düşündük” diyor. Yapı Kredi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF-Türkiye) yürüttüğü “Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı” ile iş birliği gerçekleştiriyor. Banka yetkilileri, bu programla bu yıl Rize Hemşin’deki karakovan arıcılığı, Muğla Fethiye’deki su samurları ile Trakya ve Bolu’daki şah kartallarını korumaya yönelik projeleri destekleyeceklerini söylüyor.

YOL HARİTALARI

Yeni projelerin yol haritasına gelince… Total “Serviste Total Emniyet” ile bu yıl 200 servis noktasında 1.000 usta ve çırağa eğitim vermeyi hedefliyor. BSH Makers Lab’de şu ana kadar 2 bin 80’i öğrenci, 111’i öğretmen ve 111’i çalışan olmak üzere toplam 2 bin 302 katılımcıya eğitim verildi. Şirket, proje kapsamında her yıl en az 1.000 yeni öğrenciye ulaşmayı, eğitim almış öğrencilerle de yoğunlaştırılmış eğitimlere devam etmeyi planlıyor. Günsan Elektrik, “Hayatı Aydınlatan Kadınlar” projesi ile özellikle Anadolu’da daha fazla kadına ulaşmayı istiyor. Visa, “İşimi Yönetebiliyorum” kapsamında Nisan 2019’dan bu yana 6 ilde 1.000 KOBİ’ye ulaştı. Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, “3 yılda 3 bin KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyoruz” diyor. SAS Türkiye, İstanbul’da pilot olarak başlayan “Dijital Teknoloji Geliştiriciler” ile 7 bölgede çok sayıda genç yeteneğe ulaşmak istiyor. SAS, Türkiye ve Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdür Tayfun Topkoç, “2023’e kadar sürecek 5 yıllık bir dönemde üniversite seviyesinde 50 bini aşkın gence veri bilimi alanında hem online hem fiziki eğitimlerle ulaşılması hedefleniyor” diye konuşuyor. Flo, “Turuncu Bağcık” projesiyle şu ana kadar 60 bin çocuğu yeni ayakkabılarına kavuşturdu. Flo Mağazacılık CEO’su Burak Övünç, hedeflerinin ise 100 bin çocuğa ulaşmak olduğunu dile getiriyor. “Kırmızıda Dur De!” projesiyle GSK şu ana kadar 5 bin 500 çocuğa ulaştı, şirketin hedefi ise 2021 yılına kadar toplam 40 bin çocuğa ulaşmak. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Hayaller Bilgi İster” projesi kapsamında 3 yılda toplam 500 okula otonom ve yapay zeka araç setleri ulaştırmayı hedeflediklerini söylüyor.

SIRADAKİ PROJE

Birçok şirket, önümüzdeki dönemde de yeni KSS projelerini hayata geçirmek konusunda kararlı. Bunu Capital’in Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması da kanıtlıyor. Araştırmada, şirketler 2020’de de kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin artmaya devam edeceğini belirtiyor. “Artacak” diyenlerin oranı da geçtiğimiz yıl yüzde 28 iken bu yıl yüzde 50’ye yükselmiş durumda. Bu bağlamda önümüzdeki yıllarda yeni projeler görebiliriz. Peki sırada ne olacak? QNB Finansbank gelecek dönemde çocuk ve gençleri kapsayacak, sürdürülebilirlik esasına dayanan ve bu konuda vizyonlarını ortaya koyacakları bir kurumsal sosyal sorumluluk çalışmasının temellerini atmaya hazırlanıyor. TSKB, iklim değişikliği, kadın istihdamı gibi sürdürülebilir kalkınma hikayesinde kilit rol oynayacak yeni alanlarda KSS projelerine odaklanmayı planlıyor. TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “TSKB’de sosyal sorumluluk projelerimizi ana faaliyetlerimizle entegre yaklaşımla yürüttüğümüz için, şimdiye kadar olduğu gibi ki gelecekte de tıpkı çevre, iklim değişikliği, kadın istihdamı gibi ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hamlelerinde kilit rol oynayacak yeni alanlarda finansman ve danışmanlık desteğimizin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerimizle de katkı sağlamaya devam edeceğiz” diyor. İş Bankası, Koç Üniversitesi ile birlikte Türkiye’nin bilimsel ve akademik faaliyetlerine katkıda bulunmak, yapay zeka alanında ileri düzeyde çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla bir Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruyor. Banka yetkilileri, “Bu merkezi, veri mühendisliği ve yazılım mühendisliği gibi geleceğin mesleklerinde Türkiye’nin geleceğine yatırım olarak görüyor ve Türkiye’nin insan kaynağının hem nicelik hem nitelik yönünden geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuşuyor. Turkcell eğitim odağında hayata geçirdiği KSS projelerinin yanında kadın ve çevre odağında projelere de imza atmak istiyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Önümüzdeki dönemde Engelsiz Eğitim Programı kapsamında Engelsiz Spor’a hız vereceğiz” diyor. Yeni dönemde Kibar Holding’in odağında “çocuk” ve “eğitim” olacak. Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “Temel eğitim düzeyinde çağı yakalayan okulların artmasına katkı sağlayarak, bu okullarda eğitim gören öğrencilerin sosyo-kültürel alanda farkındalıklarını üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.



RECEP BAŞTUĞ / GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜRÜ

“EĞİTİM STRATEJİK ÖNCELİĞİMİZ”



FİNANSAL LİDERLİK PROGRAMI Garanti BBVA olarak kurucusu olduğumuz, 12 yıl önce öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefleyerek yola çıkan Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile 5 Taş-Sosyal ve Finansal Liderlik Programı’nı hayata geçirdik. Nitelikli eğitim alanını toplumsal yatırım programlarımız içerisinde stratejik açıdan önceliklendiriyor ve bu alana uzun yıllardır destek veriyoruz. 5 Taş- Sosyal ve Finansal Liderlik Programı çerçevesinde sosyal yönü güçlü, haklarını ve sorumluluklarını bilen, 21. yüzyılın gerektirdiği yetkinliklerden biri olan finansal okuryazarlık kapsamında temel becerilere sahip nesillerin yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

12 BİN 700 ÖĞRENCİYE ULAŞILDI Programın ilk aşamasında, programa gönüllü olarak katılmak isteyen devlet okulu öğretmenlerine yaz döneminde ÖRAV tarafından eğitimler veriliyor. İkinci aşamada, bu eğitimleri alan öğretmenler, edindikleri kazanımları kendi sınıflarında uygulamaya başlıyor. Bugüne kadar devlet okullarında 684 öğretmen tarafından uygulanan program, 12 bin 700 öğrenciye ulaştı. Bundan sonraki dönemlerde de 5 Taş-Sosyal ve Finansal Liderlik Programı’nı Türkiye’ye yaygın şekilde yürütmeye devam edeceğiz.











ÇAĞLAR GÖĞÜŞ / DOĞAN HOLDİNG CEO’SU

“DEĞER ODAKLI PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”



KUTUPLAŞMAYI GİDERİYOR Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Begüm Doğan Faralyalı’nın liderliğinde başladığımız “Ortak Değerler Hareketi”nin misyonu, değerleri yaşamın merkezine koymak. Bu, bireysel değerlerimizi keşfederek müşterek yanlarımız etrafında buluşmayı hedefleyen; böylece toplumdaki ayrışma ve kutuplaşma eğilimlerini gidermeye çalışan bir sosyal sorumluluk projesi.

DEĞER ÇARKI Bu konuda araştırmalar yapıyor; değer odaklı ve müşterek gelişime yönelik projeleri hayata geçiyor veya destekliyoruz. Buradan yola çıkarak proje kapsamında dünyada da bir ilk olan, kişisel değerlerimizi keşfetmeyi eğlendirici bir şekilde yapan ‘Değer Taşı’ kutu oyununu tasarladık. Binlerce kişiyle oynadık. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile de çalışarak bu oyunun daha küçük yaşlar için olan versiyonunu tasarladık: ‘Değer Çarkı’. Mart sonu veya nisan başı okullarda olmasını planlıyoruz.











EREN ÇAMURDAN / BOYNER CEO’SU

“1.000’E YAKIN KADINA DESTEK SAĞLIYORUZ”



İYİ İŞLER’E YENİ DESTEK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği yıllardır Boyner Grup olarak hem kendi çalışma ilkelerimizin hem sosyal yatırımlarımızın odağında olan, önem verdiğimiz bir konu. İlk olarak 2015 yılında tedarik zincirimizde bulunan kadın girişimcilerin kapasitelerini artırmak amacıyla kurguladığımız “İyi İşler”i, 2018’de Boyner Grup-KAGİDER iş birliği ve Bank Of America-Merril Lynch’in desteğiyle perakende sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren kadın işletmelerini dahil ederek büyüttük.

İŞLETMELERİNİ BÜYÜTÜYORLAR Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından da iyi uygulama örneği olarak seçilen “İyi İşler: Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı” ile kadın girişimcilere verdiğimiz destekle işletmelerini büyütmelerini sağlarken, sadece programa katılan kadın girişimcilere değil, onların aracılığıyla kendi işletmelerinde istihdam edilen 1.000’e yakın kadına da dolaylı olarak destek sağlıyoruz.











