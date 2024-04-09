LİDERİN KSS KRİTERİ

Nilüfer Gözütok Ünal

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GfK desteğiyle gerçekleştirilen araştırmanın halk ayağında “en sorumlu şirket” Koç Holding, “en sorumlu lider” Ali Koç ve “en başarılı KSS projesi” Opet’in “Temiz Tuvalet”i oldu. İş dünyası da Koç Holding’i “en sorumlu şirket”, Bülent Eczacıbaşı’nı “en sorumlu lider”, Eczacıbaşı Topluluğu’nun “Genç Bilet”ini “en başarılı KSS projesi” seçti.

Capital, her yıl iş dünyasının kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki performansını “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması” ile ortaya koyuyor. Halk ve iş dünyası nezdinde iki ayaklı olarak yürütülen araştırma, halkın KSS faaliyetlerine ilişkin farkındalığını ve beklentilerini saptaması açısından da çarpıcı veriler içeriyor. Bu yıl 19’uncu kez gerçekleştirilen araştırmada, halk en başarılı KSS projesi olarak Opet’in “Temiz Tuvalet”ini, iş dünyası ise Eczacıbaşı Topluluğu’nun “Genç Bilet”ini seçti. Toplumsal sorumluluklar konusunda hem halkın hem iş dünyasının birincisi ise Koç Holding oldu. Halk nezdinde Koç Holding’i, Sabancı Holding ve Eczacıbaşı Topluluğu takip etti. İş dünyasında da yine lider Koç Holding’in takipçisi Eczacıbaşı Topluluğu ve Türkiye İş Bankası oldu. En sorumlu liderler sıralaması da halk ve iş dünyasına göre farklı. Halka göre en sorumlu liderler zirvesindeki ilk üç isim Ali Koç, Ali Sabancı ve Arzu Sabancı oldu. İş dünyasının gözünde en sorumlu liderler sıralamasında zirve Bülent Eczacıbaşı’nın olurken Tuncay Özilhan ve Rahmi Koç ikinciliği, Güler Sabancı, Ali Koç ve Zeynep Bodur Okyay üçüncülüğü paylaştı.

YATIRIMLAR ARTTI

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren GfK Türkiye ve İsrail Genel Müdürü Kıvanç Bilgeman, iş dünyasının 2023’te bu alanda önceki yıllara göre daha fazla yatırım yaptığını saptadıklarını söylüyor. İş dünyasından araştırmaya katılanlar arasında yatırımların arttığını belirtenlerin oranının yüzde 48’den yüzde 66’ya yükselirken bu alana ayrılan bütçenin arttığını belirtenlerin de yüzde 55’ten yüzde 70’lere yükseldiğine dikkat çeken Bilgeman, “Bu artışta geçtiğimiz yıl şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinin de etkisi olduğu muhakkak. Birçok kurumun bu süreçte ellerinden gelen desteği sağlamaya çalıştıklarına tanık olduk” diyor. Öte yandan, sosyal sorumlulukta yatırım yapılması beklenen alanların ciddi ölçüde değişmediğini dile getiren Bilgeman, diğer saptamalarını da şöyle paylaşıyor: “İş dünyasında sanata ve spora destek beklentisi artarken halk arasında eğitim, sağlık ve aile içi şiddet her zamanki gibi yatırım beklenen alanlar olarak ilk 3 sıradaki yerini koruyor. Halk araştırmasının sonucu, deprem sonrasında bir kötümserliğin hakim olduğunu gösteriyor. İş dünyasının sosyal sorumluluklar alanındaki faaliyetlerini yetersiz bulanların oranında ciddi bir artış var. Öte yandan özel sektörün sosyal sorumluluk yatırımlarındaki artış, her şeye rağmen olumlu bir gidişatın göstergesi. İş dünyasının toplumdan aldığını yine topluma geri vermesinin en güzel göstergesi olan kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin artarak devam etmesi insanımızın dayanışma kültürüne inancını ve geleceğe dair ümitlerini besliyor.”

“40 BİNDEN FAZLA GENCİ SANATLA BULUŞTURDUK”

KSS yatırımlarının arttığı bir dönemde iş dünyası liderleri hayata geçirdikleri KSS projelerini nasıl değerlendiriyor, bu konuda hangi kriterlerle başarılarını ölçüyor? Kültür sanattan spora birçok alanda hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk çalışmasıyla öne çıkan gruplardan Eczacıbaşı Topluluğu’nun CEO’su Atalay Gümrah, gerçekleştirdikleri KSS projelerinde sayıların ötesinde uzun vadede faydalanıcıların hayatında yaratabilecekleri dönüşümlere odaklandıklarını söylüyor. Bu yaklaşımın en öncü örneklerinden biri olarak Eczacıbaşı Topluluğu’nun kadın voleyboluna 60 yıla yakın süredir verdiği desteği örnek gösteren Gümrah, “Kadın voleybolunun hiç gündemde olmadığı 1966 yılında bir takım kurarak bu ekosistemin tohumlarını attık ve bugüne dek filizlenip büyümesi için aralıksız çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün kadın voleybolunda aldığı kupalar tabii ki birer başarı. Ancak daha önemlisi, bugüne kadar binlerce kız çocuğunu voleybolla tanıştırmış olması” diyor. 2022 yılında başlattıkları Eczacıbaşı Genç Bilet projesiyle bugüne kadar 600’e yakın etkinlikte toplamda 40 binden fazla biletle gençlerin sanatla buluşmasını desteklediklerini de ifade eden Gümrah, “2023 yılında ise 43 binin üzerinde Eczacıbaşı Genç Bilet ile gençler 720 İKSV etkinliğine katıldı. 2024 yılında da projeye öğrenciler için ayrılan bilet sayısını artırarak devam edeceğiz” diye anlatıyor.

FIRSAT EŞİTLİĞİ PEŞİNDE

KSS projelerinde çocuk ve mutluluk ana fikrine odaklanan Ülker, spor, kültür ve sanat başlıkları altında topladığı projeleriyle çocukların fiziksel, sosyal, kültürel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamaya çalışıyor. KSS projelerinin etkisini ölçerken gelişime açık alanlarını tespit ettiklerini belirten Ülker CEO’su Mete Buyurgan, tüm KSS projelerinde önem verdiği kriterlerin başında yapılan çalışmanın uzun soluklu olması, yapıldığı alandaki bir sorunun çözümüne katkıda bulunması ve katılımcılara sağladığı faydanın geldiğini söylüyor. Buyurgan, mevcut projelerinin başarısını da şöyle değerlendiriyor: “Çocukları sporla erken yaşta tanıştırmayı, iyi birer sporsever olmaları için Türkiye Futbol Federasyonu’yla birlikte spor ve spor dışı eğitimlerle çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Geçmiş yıllarda büyük ilgi gören ve 9 yıl sürdürdüğümüz TFF-Ülker Futbol Köyleri projemizde 2007’den bu yana 335 binden fazla çocuğa ulaştık. Son olarak TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları projesini hayata geçirdik. Projemiz her şeyden önce kadınların toplumda, iş yaşamında, sporda, kısacası her alanda etkin şekilde yer almalarını amaçlıyor. Bu projeyi uzun yıllar gerçekleştirerek mümkün olan en çok sayıda kız çocuğuna ulaşmayı, onlara fırsat eşitliği sunmayı ve hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmayı arzu ediyoruz.”

“SPOR YAPMA ORANI 10 ÇOCUKTA 3’E ÇIKTI”

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, yıllardır aralıksız olarak sürdürdükleri sosyal sorumluluk projeleriyle eğitim, spor, sağlık gibi farklı alanlarda toplumsal fayda konusunda liderlik rolünü üstlendiklerini söylüyor. Bu projelerin başarısını dört ana başlıkta değerlendirdiklerini dile getiren Turnaoğlu, “İlki, toplumda farkındalık yaratma ihtiyacı duyulan, iyileştirmek için destek gereken alanlara odaklanmak. İhtiyacı görmenin yanı sıra başarıyı getiren diğer önemli konu doğru partnerlerle yol almak. Diğer bir başarı kriterimiz de projelerimizin erişim ve etki olarak ölçülebilir olması. Son olarak P&G için başarı doğru projeyi sürdürülebilir kılmaktan geçiyor. Yaptığımız projeleri uzun yıllar sürdürüyoruz, çünkü dönüşüm için sürdürülebilirlik büyük önem taşıyor” diyor. PG, 2014 yılında Türkiye Milli Olimpiyat komitesiyle başlattığı KSS projesiyle de 24 binden fazla anneye çocuklarını spora yönlendirmesi konusunda eğitim verdi. Çocuklara spor ekipmanı bağışladıklarını dile getiren Turnaoğlu, “Çalışmalarımızla düzenli spor yapma oranı 10 çocukta 2’den 3’e çıktı” diye konuşuyor ve ekliyor: “Orkid ile Okula Devam diyerek kız öğrencilerin eğitimlerini özgüvenle sürdürmeye destek olmak için 2018’den bu yana TOÇEV aracılığıyla şu ana kadar 8 milyon ped bağışı yaptık. Çok daha fazla proje saymak mümkün. Bu örnekler toplumdaki ihtiyacı görmenin, doğru sosyal paydaşlarla çalışmanın, anlamlı kişi sayılarına erişmenin, üstlendiğimiz projenin sürdürülebilir ve ölçülebilir olmasının P&G için başarıya giden yolda önemini gösteriyor.”

“120 GENÇ BİLİM KADININI DESTEKLEDİK”

L’Oréal Türkiye Ülke Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, KSS projelerinde en önemli başarı kriterinin kalplerdeki pay, toplum ve dünya için yaratılan değer, dönüşüm ve etki gücü olduğunu dile getiriyor. Gökçen, “Hayata geçirdiğimiz projelerin başarı kriterleri kendi içinde farklılık gösterebiliyor. Bazı projelerimizle bir konu ve alanda farkındalık yaratmaya odaklanırken bazı projelerimizde çok kişiye dokunmak hedefimiz olabiliyor. Bazılarının başarı ölçümlemesi çok somut rakamlar ve sonuçlarla sergilenirken bazılarında ise projelerimizden faydalananlardan aldığımız takdir ve teşekkür yeterli olabiliyor” diyor. Gökçen, son dönemde yaptıkları projelerin yarattığı etkiyi ve başarısını da şöyle paylaşıyor: “2023’te yaşadığımız büyük felaket üzerine tüm fayda projelerimizi deprem bölgesine adayarak başlattığımız dayanışma projemiz Güzellikle Nefes Oluyoruz çok başarılı oldu. Çalışanlarımızın inşa ettiği Mobil Güzellik Servisleri Tırı’mızda bölgedeki 6 çadır kentte 7 bin ücretsiz güzellik hizmeti sunduk. Bilim Kadınları İçin programımız da başarılı projelere güzel bir örnek. Türkiye’de bilimde yüzde 40’a yaklaşan kadın temsiliyet oranına ulaşılarak küresel ortalama ve Avrupa ortalamasının üzerine çıkılmasında programın önemli bir katkısı olduğuna inanıyoruz. Toplamda 120 genç bilim kadınını destekleyerek tüm L’Oréal ülkeleri içinde bu programı en çok destekleyen ilk 5 ülke arasında yer alıyoruz.”

“25 BİN ÇOCUĞA ERİŞECEĞİZ”

Anadolu Hayat Emeklilik, KSS’de sürdürülebilirlik politikası doğrultusunda; olumsuz çevresel ve sosyal etkileri asgari düzeye indirmeye, olumlu etkileriyse azami ölçülere yükseltmeye yönelik projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, yürüttükleri projelerdeki başarı kriterlerini uzun vadede ekonomik, çevresel ve sosyal değer yaratabilmek ve toplumsal bilincin güçlenmesine katkı sağlamak olarak sıralıyor. Atalay, yürüttükleri projelerin yarattığı etkiyi de şöyle anlatıyor: “Aralık 2022’de Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğinde, Tohum Biriktir, Geleceği Değiştir sloganıyla üç yıllık bir program hayata geçirdik. İlk yıldan itibaren İstanbul ve çevre illerdeki okullarda düzenlenen eğitimler ve etkinliklerle 10 binden fazla çocuğa erişim sağladık. Hazırladığımız çizgi filmlerimizin TV ve dijital yayınlarıyla 15 milyon erişim ve 6 milyon izlenme sağladık. 3 yılın sonunda 25 bin çocuğa erişmiş olmayı hedefliyoruz. Tohum Kumbaram projemiz işimizi ve toplumumuza olan taahhütlerimizi bir araya getiren bir örnek oluşturuyor ve sürdürülebilir bir geleceğin temellerini atmamıza yardımcı oluyor.”

“6 BİNDEN FAZLA KADINA İSTİHDAM SAĞLADIK”

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, sosyal yatırım programlarının toplumda gerçek bir ihtiyacı karşılamasını ve uzun soluklu olmasını önemli iki kriter olarak değerlendiriyor. Sosyal yatırım programının özüne uygun, uzman bir sivil toplum kuruluşuyla iş birliği yapmayı da önemsediklerini belirten Erdem, “Bu iş birliklerinin uzmanlıklara saygı ve karşılıklı öğrenme yaklaşımı sayesinde programların etkisini büyüttüğüne inanıyoruz. Sosyal yatırım programlarıyla yarattığımız etkiyi, sosyal etki raporlarıyla ölçüyoruz. Bağımsız kuruluşlar tarafından hazırlanan ve onaylanan bu raporlarla hem programa dahil olan kişiler üzerindeki değişimi görebiliyor hem programı geliştirmeye yönelik mesajları alabiliyoruz” diyor. Erdem, aktif olarak yürüttükleri Shell’de Kadın Enerjisi projeleriyle yarattıkları etkiyi şöyle paylaşıyor: “Bu projeyle yola çıktığımızda 5 yılda 5 bin kadına istihdam fırsatı sağlama sözü verdik. Bu sözümüzü de tuttuk. 5 yıl dolmadan 6 binden fazla kadına istihdam sağlayıp hedefimizin üstüne çıktık. 2024 itibarıyla istasyonlarımızda 8 binden fazla kadına istihdam sağladık.”

“734 ÇOCUĞA 14 BİN SAAT EĞİTİM VERİLDİ”

Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, insan odaklı, toplumsal refahı artıran faaliyetleri hayata geçirdiklerini belirtiyor, geleceğin liderleri olan çocuklar ve gençlerin öncelikli odak alanlarında yer aldığını söylüyor. “Eğitim, spor ve sanat yoluyla çocukların ve gençlerin hayatına dokunarak geleceğe güvenle bakmalarına katkıda bulunmasını amaçladığımız pek çok program ve proje yürütüyoruz” diyen Gürkan, bu projelerin yarattığı etkiyi şöyle anlatıyor: “Allianz Motto Hareket sosyal sorumluluk programı kapsamında 734 çocuğa ortalama 14 bin saat eğitim verildi. Çalışma arkadaşlarımız toplamda 11 bin saati aşkın gönüllülük faaliyetine katıldı. Allianz Motto Müzik Kanalı tekil görüntülenme sayısı 6 milyonu aşarken izlenme süresi 543 bin saate ulaştı. Yeni kurumsal sosyal sorumluluk programımız Bir Kız Gelecek kapsamında yurt binasının inşası, burs ve gelişim desteği gibi çalışmalarımıza hızla başladık. Yaşam ve eğitim hakkı risk altındaki kız çocuklarının, haklarının bilincinde, sağlıklı, güçlü, özgüvenli, üreten, değer yaratan sorumlu bireyler olarak toplumda yer aldıklarını görmek, bizim için en değerli başarı kriteri olacak.”

“DEĞER EKOSİSTEMİ YARATIYORUZ”

CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, hayata geçirdikleri bir projenin başarılı sayılması için veriler ve toplum nezdinde yarattığı etkinin çok önemli olduğunu söylüyor. Projenin müşteri nezdinde başarılı sayılması için anketler ve tepki ölçüm analizleri gerçekleştirirken operasyonel verimliliğe olan katkısını da ölçümlediklerini belirten Kartallıoğlu, “Bunun yanı sıra projenin sürdürülebilir olması, toplumsal etki yaratması, dezavantajlı gruplara ve toplumsal kalkınmaya fayda sağlaması da başarı kriterlerimiz arasında yer alıyor” diyor. 2019 yılında başlattıkları Kadının Gücü CarrefourSA’nın Gücü çatısı altında “Geleceğin Kadın Kasap/Balık Reyon Görevlisi”, “Güçlü Kadın Mağazalar”, “Yeniden Kariyerim CarrefourSA’da”, “Türkiye Down Sendromu Derneği +1 Mutluluk” ve “Esnek Çalışma Modeli” projeleriyle hayatın her alanında kadınların varlığının güçlenmesini desteklemeye devam ettiklerini söyleyen Kartallıoğlu, “Projelerimizle bir değer ekosistemi yarattığımıza inanıyoruz ve bu ekosisteme tedarikçimizi, çalışanlarımızı, müşterilerimizi kısacası tüm paydaşlarımızı dahil ediyoruz. Bu doğrultuda projelerimizde ulaştığımız kişi sayısını ölçümlemek zor. Bizim de projelerimizde ulaşmak istediğimiz başarı daha çok toplumsal ve ekonomik etki yaratmaya odaklı” diye konuşuyor.



“PAYDAŞLARIN İHTİYACINI ÖNCELİKLENDİRİYORUZ”

TUNCAY ÖZİLHAN ANADOLU GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI



ETKİ ALANI Ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve projelerimizle geniş bir coğrafyada yüz binlerce insanın hayatına dokunan bir grup olarak, çok önemli bir etki alanına sahibiz. Uzun yıllardır süregelen büyük ve kapsamlı sosyal sorumluluk projelerimizin zaten mevcutta çok önemli ve ölçümlenebilir sonuçları var. Grup olarak etkimizi ve başarımızı ise proje ya da odak alanı bazlı yapılan araştırmalar ve sürdürülebilirlik raporlamaları aracılığıyla ölçümlüyoruz.



ÖNEMLİ İLERLEMELER Son yıllarda pandemi ve ardından dünya çapında yaşanan ekonomik ve sosyal istikrarsızlıklar, kurumsal vatandaşlık bilinci ve toplumsal dayanışmayla hareket etmenin önemini çok daha fazla gözler önüne serdi. Bugün Anadolu Grubu, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında ve paydaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda belirlediği odak alanlarında ve vizyoner hedeflerinde her yıl önemli ilerlemeler kat ediyor. Planlı projelerimizin yanı sıra pandemi ve afet gibi olağanüstü durumlarda da kurumsal vatandaşlık bilinciyle ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalışıyoruz.











“20 MİLYON KİŞİYE DOKUNDUK”

NURTEN ÖZTÜRK OPET YÖNETİM KURULU ÜYESİ



YARATILAN DEĞİŞİM Sosyal sorumluluk projelerinin başarısında hedef kitlenin, ihtiyaç ve sorunların doğru belirlenmesi, mevcut durumun şeffaf olarak ortaya konulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ortaya konulan projenin toplumsal etkisi ve yarattığı değişimi ise en temel başarı kriteri olarak görüyorum. Toplum üzerinde uzun vadede bıraktığı etki, projede yer alan tüm paydaşların katılımı, memnuniyeti ve sürdürülebilirliği çok önemli.



TOPLUMUN SORUNLARI Kurulduğumuz günden beri toplumun gelişimine, ilerlemesine katkı sunmayı bir borç olarak görüyor, projelerimizi toplumun sorunlarından yola çıkarak hayata geçiriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizle bugüne kadar 20 milyondan fazla insana dokunduğumuzu ifade edebilirim. Bu projeler arasında kuşkusuz en fazla insana ulaştığımız 2000’de başlattığımız Temiz Tuvalet Kampanyası oldu. Opet istasyonlarında başlayan bu kampanyayla 12 milyondan fazla kişiye eğitim verdik. Ne mutlu ki ülke genelinde bir bilinç değişikliği ve farkındalık sağlanmasına katkı sunduk.











“ETKİ ALANIMIZI GENİŞLETİYORUZ”

ÖZGÜR TORT MİGROS GRUBU İCRA BAŞKANI



ÖNCÜ ADIMLAR Tarımsal arzın güvence altına alınması, sağlıklı gıdaya herkesin kolay erişiminin sağlanması ve gıda israfının minimum seviyeye indirilmesi, artık her zamankinden daha önemli. Bu kapsamda iş dünyasının sürdürülebilirlik anlayışını odağına alarak insana, topluma ve çevreye odaklı çalışmalarını iş yapış süreçlerinin merkezine alması çok kritik. Biz bu alanlarda öncü adımlar atıyoruz. Bugün İyi Gelecek Planımız doğrultusunda 2030 ve 2050 tarihli zorlayıcı sürdürülebilirlik hedeflerimize emin adımlarla koşuyoruz.



“FARKINDALIĞI ARTIRIYORUZ” Sosyal sorumluluk çalışmalarımızı da sürdürülebilirlik çatımız altında yürütüyoruz. Sosyal etkimiz çok büyük. Tüm paydaşlarımız için değer yaratma yaklaşımımızla ürettiğimiz projeler, toplumun gelişimine, güçlenmesine ve iyi yaşam bilincinin artmasına katkı sağlamak üzerine kurulu. Bu projelerimizi tabana yayarak toplumsal duyarlılık ve sürdürülebilirlik farkındalığını artırıyoruz. Her bir projemizle etki alanımızı genişletiyoruz.











“BAŞARIYI ETKİ ALANIYLA ÖLÇÜYORUZ”

ÜMİT BOYNER BOYNER GRUP YÖNETİM KURULU ÜYESİ



“SÜRDÜRÜLEBİLİR İYİLİK” Önceliğimiz grubumuzun imza attığı her proje, her çalışma ve yatırımın kapsayıcı olması ve çeşitlilik içermesi. Gönüllülük ve çalışan katılımına da önem veriyoruz. Hedefimiz iyiliğin çoğaltılmasına aracı olabilmek. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda cesur yaklaşımlarımızı istikrarla sürdürürken iyilik odağında hayata geçirdiğimiz projelerimizde de başarı kriterimizi “sürdürülebilir iyilik” olarak görüyoruz.



MOR YERLEŞKE Başarımızın ölçümü ise yarattığımız etki alanıyla ölçümleniyor. Eğer hayata geçirdiğimiz proje farkındalık yaratarak iyiliğin çoğaltılmasına aracı olabiliyorsa bunu hanemize başarı olarak yazıyoruz. 2015’te başlattığımız “İyi İşler” projesiyle kadın girişimcilere katkı sağlarken kadınların iş hayatına kazandırılmasına yönelik yürüttüğümüz “Seninle Tamam” projesiyle çeşitli nedenlerden dolayı çalışma hayatına ara veren kadınlara iş imkanı sağlıyoruz. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) Mor Yerleşke projesine destek olduk. Projede 28 binden fazla kadın ve çocuğa ulaştık.







