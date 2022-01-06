Sırada EMEA liderliği var

30 milyon müşteriyi 200 bini aşkın satıcıyla buluşturan Trendyol’un hedefi, gelecek 5 yılda e-ihracatın payını gelirler içinde yüzde 25’e çıkarmak. Grup başkanı ÇAĞLAYAN ÇETİN, “Sıradaki hedefimiz, Türkiye’den sonra EMEA Bölgesi’nin lideri olmak” diyor.

En Beğenilen Şirketler listesinde geçtiğimiz yıl 9’uncu sırada yer alan Trendyol, bu yıl 5 basamak birden çıkarak 4’üncülüğe yerleşti. Bu yıl birçok açıdan hareketli bir dönem geçiren şirket için en önemli gelişme, 1,5 milyar dolarlık bir yatırım alarak değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkarmak oldu. Böylelikle Trendyol, Türkiye’den çıkan ilk decacorn oldu. Bugün 30 milyon müşteriyi 200 bini aşkın satıcıyla buluşturan bir platform olarak en iyi müşteri deneyimini sunduklarını belirten Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, kendilerine başarı getiren en önemli unsurun hiç vazgeçmedikleri üç hedef olduğunu söylüyor. Çetin bu hedefleri şöyle anlatıyor: “Olmazsa olmazımız, müşterilerimiz için en iyi alışveriş deneyimini sunarken satıcılarımızın iş hacimlerini genişletmelerine katkıda bulunmak. Tüm bunları yaparken de ülkemize en fazla pozitif etkiyi sağlayan şirket olmak. Bu üç alandaki hedeflerimizden hiç vazgeçmedik ve tutkuyla çalışmaya devam ediyoruz.” Trendyol önümüzdeki dönemde büyürken teknolojik ve lojistik altyapı geliştirmeleri ve e-ihracat alanında yatırım planlıyor. Halihazırda Türkiye’nin en çok mühendis istihdam eden, teknoloji ve Ar-Ge yatırımı yapan şirketlerinden biri olduklarının altını çizen Çağlayan Çetin, gelecek döneme ilişkin neler yapacaklarını şöyle paylaşıyor:

PAYI ARTACAK

“Çalışan mühendis sayısını 1.200’den 3 bin 500’e çıkararak Ar-Ge çalışmalarımıza da hız kazandırmak hedeflerimiz arasında. Operasyonel giderlerimiz içinde Ar-Ge’ye ayırdığımız pay yüzde 25 seviyesinde. Diğer yandan lojistik altyapımızı da güçlendirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2022 yılında Trabzon, Adana ve Ankara’da üç depo ve aktarma merkezi açacağız. Bu yatırımlarla birlikte 4 binin üzerinde istihdam yaratacağız. Önümüzdeki dönemde Türk ürünlerini ve Türk üreticilerini yurt dışındaki müşterilerle platformumuz aracılığıyla buluşturmak en önemli gündem maddelerimizden biri. Bu doğrultuda Trendyol’u Avrupa Birliği ülkeleri ve Birleşik Krallık olmak üzere 27 ülkeye açtık. Avrupa’yı daha sonrasında Orta Doğu pazarının izlemesini hedefliyoruz. 5 yıl içinde Trendyol’un satışlarında e-ihracatın payını yüzde 25’e çıkaracağız. Sıradaki hedefimiz Türkiye’den sonra EMEA Bölgesi’nin lideri olmak. Büyük bir ekosistemin sorumluluğunu üstümüzde hissediyoruz. Satıcılarımız, iş ortaklarımız, platformumuz üzerinden yürüttükleri operasyonları için yüzbinlerce kişiyi istihdam ediyor. Bağımsız araştırma kuruluşu PAL’ın yaptığı araştırmaya göre doğrudan ve dolaylı, ekonomimize toplam 1,1 milyon kişilik istihdam katkısı yapıyoruz. Bu rakamın 2023 yılında 2,4 milyon kişiye ulaşacağı öngörülüyor. Biz ekosistemimiz, sektörümüz ve ülkemiz için değer yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz.”



