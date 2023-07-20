“Arayışta olduğumuz birçok alan var”

Selim Akın Akfen’i bir varlık yönetim şirketi gibi yönetmeyi sürdürüyor. Geçen yıl yüzde 77’lik büyümeyle 6,8 milyar TL’ye ulaşan grup, çıkış planladığı enerjide kalarak büyümeye devam ediyor.

Ayçe Tarcan / atarcan@capital.com.tr

Capital 2023 Haziran sayısından

“Büyümeye devam” diyen Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve CEO’su Selim Akın, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla inşaat ve gayrimenkul projelerine ağırlık vereceklerini söylüyor. Ayrıca teknoloji start up’larının radarlarında olduğunu söylüyor. Coğrafi olarak da yapıyı çeşitlendirmek istediklerini anlatıyor ve ekliyor: “Önümüzdeki dönem içinde olmadığımız ama arayışta bulunduğumuz birçok alan var.”

Babası Hamdi Akın’ın izinden giden Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve CEO’su Selim Akın, holdingi varlık yönetim şirketi gibi yönetmeye devam ediyor. CEO’luk koltuğuna geçtiği ve çoğu pandemi dönemine denk gelen ilk 3 yıllık görev süresinde planladığı yeniden yapılanma sürecini başarıyla tamamlayan iş insanı, hedeflediği büyüme rakamlarını da yakaladı. Geçen yıl konsolide bazda yüzde 30’luk büyüme yakaladıklarını söyleyen Selim Akın, holdingin konsolide cirosunun ise 2021’e göre yaklaşık yüzde 77’lik artışla 6,8 milyar TL’ye ulaştığını ifade ediyor. Geçen yıl net dönem kârlarının 4 milyar TL’ye yaklaştığını da söyleyen Akın, “Yatırımlara karar verirken günümüz kodlarını iyi okuyup gelecek dönem risk ve ihtiyaçlarını planlamak genlerimizde bulunuyor” diyor. Enerji sektöründe daha da büyüyeceklerini ve yeni üretim fırsatları araştırdıklarını anlatan iş insanı, hidrojen enerjisini araştırdıklarını belirtiyor. Akın, nükleer enerjiyle ilgili fırsatları da yakından takip ettiklerini anlatıyor ve “Enerjideki yatırımlarımızı artırmak istiyoruz. 700 MW’lık kurulu gücümüzün üzerine yeni yatırımlarımızı koyduğumuzda, hedeflediğimiz 1.000 MW’lık kurulu gücü büyük ölçüde geride bırakacağımızı görüyoruz” diyor. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve CEO’su Selim Akın’la görevinin ilk 3 yılını ve başta enerji olmak üzere faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki yeni yatırım planlarını konuştuk:

3 yıl önce CEO’luk koltuğuna oturdunuz. İlk 3 yıl nasıl geçti?

Enerji, turizm, inşaat, sağlık ve gayrimenkul gibi farklı sektörlere yatırım yapıyoruz. Günün getirdiği şartlara göre hızlı ve esnek karar alabilme kabiliyetimizle holdingi yönetiyoruz. Gelecek dönemin neler getireceğini tahmin etmek güç olsa da yatırımlara karar verirken günümüz kodlarını iyi okuyup gelecek dönem risk ve ihtiyaçlarını planlamak genlerimizde bulunuyor. Çoğu pandemi dönemine denk gelen geçen 3 yıllık sürede de planladığımız gibi yeniden yapılanma sürecini başarıyla tamamladık. Dünyanın bugün enerji alanında karşılaştığı sorunlar, Akfen Yenilenebilir Enerji şirketimizi kurarken ne kadar doğru bir karar verdiğimizi ortaya koydu. Son 3 yılda yenilenebilir enerji sektöründe kurulu kapasitemizde önemli oranda artışlar gerçekleştirdik. 2016 yılında IFC ve EBRD’ye devrettiğimiz yüzde 33’lük hisseyi geçen yılın aralık ayında geri aldık ve mart ayında halka arz gerçekleştirdik.

Diğer yatırımlarınızda nasıl bir gelişim kaydettiniz?

Akfen GYO’da ciddi sermaye artışları yaptık, yeni varlıklarla portföyü büyüttük. Erken kredi geri ödemeleriyle şirketin borç seviyesini ciddi oranda düşürdük ve şirketin cirosunda önemli bir iyileşme sağladık. Sağlık tarafında ise şehir hastanesi yatırımlarımıza devam ettik. 2018 Ekim ayında 1.235 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi ve 2020 yılı sonunda da 480 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi yatırımımızı tamamladık. Bunun yanı sıra yurt yatırımlarımıza devam ettik. 2018 Eylül ve 2019 Eylül aylarında toplam 7.840 yatak kapasiteli 2 yurdumuzun yatırımını tamamladık. İDO ve Acacia Maden İşletmeleri’nde ise hisse oranımızı artırdık.

Bugün holding hangi noktaya geldi?

Geçen yıl varlıklarımızda konsolide bazda yüzde 30 civarında bir büyüme yakaladık. Holdingin konsolide cirosu geçen yıl 2021 yılına göre yaklaşık yüzde 77 oranında artarak 6,8 milyar TL civarında gerçekleşti. Geçen yıl net dönem kârımızsa 4 milyar TL’ye yaklaştı. l Geçen yıl sizi memnun eden işleriniz hangileri oldu?

Enerji, madencilik, turizm ve liman işletmeciliği açısından verimli bir yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim. 2022, kesinlikle hedeflenen büyüme rakamlarını yakaladığımız ve bu rakamların üzerine çıktığımız bir yıl oldu. Konsolide bazda yüzde 30 civarında bir büyüme yakaladık.

Enerjiden çıkma planınız vardı. Ancak bu alandaki yatırımlarınızı artırdınız. Neden karar değiştirdiniz?

Enerjide 3 yıl önce 1.000 MW’lık kurulu güce ulaşıp çıkacağımızı öngörüyorduk. Ancak son yıllarda meydana gelen gelişmeler, özellikle yenilenebilir enerjiye talebi önemli ölçüde artırdı. Rusya-Ukrayna gerginliğiyle de tek bir kaynağa bağlılığın yarattığı sorun açıkça ortaya çıktı. Biz de enerji alanında ülkemizin büyük potansiyeli bulunan kaynaklarını düşünerek enerjide daha fazla büyüyebileceğimizi öngördük. Bu nedenle yabancı ortaklarımız EBRD ve IFC’den yüzde 33’lük payı geri aldık ve şirketin tamamını kendimize ait hale getirdik. Ayrıca 2021’de 80 MW kurulu kapasiteye sahip bir rüzgar santrali satın alma işlemini tamamlayarak inorganik büyüme planımızı uygulamaya devam ettik.

Enerjideki büyüklüğünüz nedir?

Yenilenebilir enerjide Türkiye’nin en genç ve en büyük portföylerinden biriyiz. 700 MW’lık büyüklüğe ulaştık ve bunun devamı da gelecek. Geçen yıl yenilenebilir enerji şirketimiz önemli büyüme kaydetti. Dolar bazında ciroda yüzde 3, FAVÖK’te ise yüzde 6 artış sağladı. Ayrıca geçtiğimiz kasım ayında Moody’s’in grup şirketi Vigeo Eiris’in sürdürülebilirlik raporunda dünyanın ilk 30 şirketi arasında yer aldı.

Toplam kaç santraliniz var?

Yenilenebilir enerji şirketimizin Türkiye’nin 18 farklı ilinde 12 HES, 35 GES ve 6 RES santrali bulunuyor. Bunların çoğu son 7 yılda devreye alınmış santraller. 4 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacını temiz kaynaklardan karşılıyoruz.

Enerjide yeni yatırım planınız var mı?

Yaklaşık 95 MW’lık hibrit yatırımımız devam ediyor. Çok yeni 120 MW kapasitede depolama lisansı aldık ve bu lisans alanlarında 120 MW’lık kapasite geliştirmek ve mevcut rüzgar enerjisi santrallerimizde ilave kapasite artışlarına ilişkin planlamalarımız devam ediyor. Ayrıca çok yakından bu alanda farklı bir dikey olarak yeşil hidrojen konusunda yatırım yapmak üzere ortaklık görüşmelerimiz devam ediyor. Enerjideki yatırımlarımızı artırmak istiyoruz. 700 MW’lık kurulu gücümüzün üzerine yeni yatırımlarımızı koyduğumuzda, hedeflediğimiz 1.000 MW’lık kurulu gücü büyük ölçüde geride bırakacağımızı öngörüyoruz.

Enerji dışındaki sektörlerdeki büyüklüğünüz nedir?

Acacia Maden İşletmeleri Türkiye’nin en büyük open-pit madeni. Mersin Limanı ise Türkiye’nin en büyük ithalat-ihracat konteyner limanı. Akfen GYO ise defter değerine göre Türkiye’deki 38 GYO şirketi arasında 10’uncu sırada.

Madencilik, liman ve GYO’daki büyümeniz ne oldu?

Mersin Liman İşletmeciliği şirketimizde geçen yıl ciromuz dolar bazında 2021 yılına göre yüzde 10 arttı. Toplam FAVÖK’te ise yüzde 7 artış gerçekleşti. Ayrıca geçen yıl limanda toplam konteyner hacminin 2 mn TEU’dan 3,6 mn TEU’ya çıkması için yatırımlara başladık. Akfen GYO’da ise geçen yıl dolar bazında 2021 yılına göre yüzde 50 FAVÖK artışıyla beraber FAVÖK marjında 4 puan iyileşme oldu. Toplam ciro da dolar bazında bir önceki yıla göre yüzde 43 arttı. Sermaye yapısındaki güçlenmeyle GYO tarafında önümüzdeki dönemde mevcut veya portföye dahil edilecek gayrimenkullerin geliştirilmesi yatırımlarına odaklandık. Bu kapsamda TCDD’ye ait Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren Garı Projesi’ni yapacak Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm’in yüzde 51 hissesini 6,2 milyon Euro bedelle devraldık. 41 bin 700 metrekarelik alanı kapsayacak olan bu projede konser, tiyatro, kurumsal toplantıların yapılabileceği bir etkinlik alanı, gurme lezzetlerin de yer alacağı yeme-içme alanı, yöresel ve doğal ürünlerin bulunacağı pazar yeri ile alışveriş yapılabilecek mağazalar olacak. Bu yıl eylül ayına kadar işletmeye almayı hedefliyoruz.

En yeni işlerinizden madencilikte hedeflerinizi gerçekleştirdiniz mi?

Madencilikte Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde bakır konsantre üretim tesisimiz bulunuyor. Buradaki bakır konsantresi üretiminde 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25 artış sağladık. Toplam üretimimiz 131 bin tona ulaştı. Konsantre bakır üretimimizdeki yüzde 25’lik artışla bir önceki yıla göre dolar bazında ciromuz yüzde 17 arttı.

Bu yıl gündeminizde hangi yatırımlar var?

Bu yıl Hırvatistan’da bir hastane müteahhitlik işi aldık. Ayrıca Söğütlüçeşme Tren İstasyonu yapım ve işletim yatırımımıza geçtiğimiz yıl başladık, bu yıl sonunda devreye almayı planlıyoruz. Yine Bodrum Yalıkavak’ta devam eden bir konut yatırımımız bulunuyor. 2025 yılında tamamlayarak teslim etmeyi planlıyoruz. Bunların dışında teklif aşamasında olduğumuz lojistik alanında çeşitli projelerimiz bulunuyor.

Yurt içi veya dışında şirket satın alması hedefiniz bulunuyor mu?

Mevcut faaliyet alanlarımızda sinerji yaratabilecek teknoloji start up’ları radarımızda olmaya devam ediyor. Ayrıca coğrafi olarak da yapımızı çeşitlendirmek en önemli hedefimiz. Bu kapsamda yatırım planlamamız devam ediyor. Hırvatistan’da hastanenin yanı sıra yeşil hidrojen yatırımımız olacak.

Yeni bir sektöre daha girme planınız var mı?

Gelecek yıllarda popüler olacak ve hiç eskimeyecek sektörler arasında teknoloji, sağlık, gayrimenkul, madencilik, yeşil enerji, sürdürülebilirlik, e-ticaret ve gıda gibi alanlar gösteriliyor. Bugün bunların çoğunda oldukça uzun zamandır faaliyet gösteriyoruz. Bu, Akfen’in geleceği gören bir başarısı olarak kabul edilebilir. Önümüzdeki dönemde içinde olmadığımız ama arayışta bulunduğumuz birçok alan var. Örneğin teknoloji sektörü, özellikle de yapay zeka, siber güvenlik, bulut bilişim ve mobil uygulamalar gibi alanlarda hızla büyüyor. Bu sektörde yatırım yapmak, gelecekteki büyüme potansiyeli nedeniyle oldukça popüler hale geldi. Ayrıca gıda sektöründe organik gıda üretimi, gıda atıklarının geri dönüştürülmesi ve gıda üretiminde kullanılan sürdürülebilir teknolojilere yönelik yatırımlar, dünya genelinde yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Bu yıl için büyüme, ciro ve kârlılık hedefiniz nedir?

Yeni yatırımlar ve Akfen Yenilenebilir’de gerçekleşen halka arzın etkisiyle geçen yıl gerçekleşen büyümenin 2023 yılında da devam etmesini bekliyoruz. Bu yıl özellikle inşaat ve gayrimenkul yatırımlarına ağırlık vereceğiz. Belirsizliklerin kalkmasıyla yatırımlarımızın hız kazanacağını öngörüyoruz.

İki şirketinizi daha halka açtınız. Yeni halka arz planı var mı?

Akfen uzun yıllardır sermaye piyasalarında varlığını koruyor ve bunu kurumsal yönetim kalitesi açısından oldukça önemli görüyoruz. Halka arzları da bu açıdan çok değerli görüyoruz. Piyasanın uygun olduğu zamanda farklı sektörlerde halka arzları düşünüyoruz. Akfen Yenilenebilir şirketimizin yüzde 33,5’i geçtiğimiz martta halka arz edildi ve halka arz büyüklüğü 3,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

“YENİ YATIRIMLAR GELİYOR”

DEPOLAMA EPDK’dan Türkiye’nin ilk depolamalı elektrik üretim tesisi lisanslarından olan Çanakkale Üçpınar’da 50 MW, Erzurum’da 30 MW, Amasya’da 30 MW ve Aydın’da da 30 MW olmak üzere toplam 140 MW’lık ön lisans aldık. Bu tesislerin yanlarına aynı kurulu güçlerde olmak üzere toplam 140 MW’lık elektrik üretim tesisi kuracağız.

HİBRİT GÜNEŞ SANTRALİ Ayrıca Çanakkale’deki Üçpınar RES projesinde 40,02 MW, Hasanoba RES’te 12,68 MW, Kocalar RES’de 4,95 MW’lık ve Denizli’deki Denizli RES projesinde de 6,36 MW’lık hibrit güneş santrali projesi (GES) kurulumuna yönelik bütün izinlerimizi tamamladık ve inşaata hazır hale getirdik. Bu 4 projede 64,01 MW’lık GES projesinin yatırımına bu yıl içerisinde başlamayı planlıyoruz.

KAPASİTE ARTIŞI Osmaniye’deki Sarıtepe RES projesinde 12,97 MW ve Demirciler RES’te 13,26 MW, Sakarya’daki Doğançay HES projesinde 4,53 MW’lık hibrit GES projelerimizin de izin süreçleri devam ediyor. Hibrit yatırımlarının yanı sıra kapasite artışlarıyla da kurulu gücümüzde önemli bir artış sağlamayı planlıyoruz.

YENİ LİSANSLAR Denizli RES’de 25 MW, Üçpınar RES’de 9,6 MW, Kocalar RES’de 25 MW, Sarıtepe RES’de 7,8 MW ve Hasanoba RES projesinde de 25 MW olmak üzere lisans sahasına sığabilecek toplam 92,4 MW rüzgar kapasite artışına başvuru yaptık. Mevcut durumda Hasonoba projesi hariç 4 RES projesinde toplam 67,4 MW kapasite artışı izinlerini tamamladık.

“BAŞARILI EXIT’İN SIRRI”

FORMÜL Bir sektörden veya şirketten hızlıca çıkış yapmak, değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağlamak ve farklı fırsatları yakalamak için önemli. Biz kendi kurumsal hafızamızda exit formülünü şu şekilde tanımlıyoruz: Sektörlerdeki değişimleri önceden görerek ve tahmin ederek ve bu değişimlere uygun stratejik planlar geliştiriyoruz. Doğru yatırımcılarla kurduğumuz ortaklıklarla şirketin değerini ve büyümesini hızlandırıyoruz. Bu hızlı bir çıkış yapabilmenin en sağlam yapısını oluşturuyor.

NAKİT AKIŞI İyi bir finansal yönetimle nakit akışını iyi yöneterek, maliyetleri minimize ederek ve gelirleri artırarak şirket değerini yükseltiyoruz. İnovasyon ve yaratıcılıkla bulunduğumuz alanlarda farklılaşarak rekabet avantajı sağlıyoruz. Piyasa koşullarını ve trendleri yakından takip ediyoruz ve doğru zamanda çıkış yapmak için fırsatları değerlendiriyoruz.

EKİP KURMA İyi bir yönetim ekibi oluşturarak stratejileri başarılı bir şekilde uyguluyoruz ve gerektiğinde de hızlı çıkış yapabiliyoruz. Dolayısıyla her şirketimiz için böyle bir adım atabiliriz. Babam Hamdi Akın’ın da felsefesi buydu. Değişen dünyaya, trendlere, sektörlere ayak uydurmada zaman kaybetmeyiz. Gelecek gördüğümüz sektörlerde yerimizi hemen alırız.

“3 MİLYAR DOLARLIK ÇIKIŞ YAPTIK”

HİSSE SATIŞI Şimdiye kadar hayata geçirdiğimiz exit’lerden 3 milyar dolara yakın fon girişi sağladık. Private placement olarak en son çıkışlarımızı 2017 yılında MIP’de yüzde 40 hisse satışıyla yaptık. Yine 2017’ de kalan TAV hisselerimizin ADP’ye satışını gerçekleştirdik.

HALKA ARZ Yakın dönemde sermaye piyasası işlemi olarak geçtiğimiz mart ayında Akfen Yenilenebilir Enerji’de yüzde 33,5’lik halka arz yaptık. Geçtğimiz yıl kasımda da gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketimizde Secondary arz yaptık ve dolaşımdaki hisse oranını yüzde 44 seviyesine yükselttik.

VARLIK SATIŞI Ayrıca “solo” varlık satışlarımız da oluyor. Örneğin geçtiğimiz nisan ayında satış sözleşmesini imzaladığımız Kıbrıs’ta bir otel devrimiz var. Satışların yanı sıra satın almalarımız da devam ediyor. 2020 yılında yenilenebilir enerji alanında 80 MW’lık 2 rüzgar santrali satın aldık.