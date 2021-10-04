Hedefe bir adım daha yaklaştık

Özlem Aydın Ayvacı

oaydin@capital.com.tr

Arçelik’in uluslararası satışlarının toplam satışlardaki payı 2020’de yüzde 65,5’e ulaştı. Yıllardır beyaz eşya ve dayanıklı tüketimde pek çok şirket satın alarak farklı coğrafyalara hızla yayılan Arçelik, 2021 yılında da Hitachi Home Appliances’ın yüzde 60’ını aldı. Bu yatırımla Asya pazarında konumlarını sağlamlaştırdıklarını söyleyen Arçelik Global CEO’su HAKAN BULGURLU , “Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden biri olma hedefimize bir adım daha yaklaştık” diyor.

Arçelik A.Ş., dünyanın 40’tan fazla ülkesinde fiziki olarak kurulu şirketleriyle faaliyet gösteren global bir dev. 2020 yılında 5 milyar 831 milyon dolar ciroya ulaşan şirketin yurt dışı şirketlerinin toplam cirosu ise 3 milyar 819 milyon dolara ulaştı. Türkiye’nin yurt dışında kurulu en büyük 2’nci devi haline gelen Arçelik Global’in CEO’su Hakan Bulgurlu, yeni dönem hedeflerini Capital’e anlattı:

2020’de pandemi yurt dışı şirketlerinizi nasıl etkiledi? 2021 nasıl gidiyor?

Arçelik olarak pandemi nedeniyle gelen kısıtlamaların ekonomi ve tedarik zincirleri üzerinde yarattığı baskıya rağmen küresel pazarlarda kuvvetli bir performans gösterdik. Lider olduğumuz pazarlarda pozisyonumuzu korumanın yanı sıra yurt içi ve yurt dışında markalarımıza olan güçlü talebi yönetmek için yoğun gayret ettik. Küresel pazarlardaki güçlü talep, ciro artışımızı destekleyen en büyük faktör oldu.

2020 ve sonrasında satın almalar büyümede yine etkili miydi?

Geçtiğimiz dönemde, ABD merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool’un Türkiye operasyonu olan Manisa’da kurulu soğutucu ve çamaşır makinesi üretim tesislerini 78,3 milyon Euro yatırımla bünyemize kattık. Globalde de tarihimizin en büyük satın almalarından birini gerçekleştirdik. Japonya merkezli Hitachi Global Life Solutions’ın yüzde 60 hissesini satın alarak kurduğumuz ortak girişim şirketi Arçelik Hitachi Home Appliances 1 Temmuz itibarıyla Arçelik çatısı altında konsolide oldu. Yeni şirket, Arçelik’in dünyanın en büyük ev aletleri şirketlerinden biri olma hedefi ve İpek Yolu stratejisi doğrultusunda kritik öneme sahip. Bu yatırımla orta sınıfın genişlediği, hızla büyüyen Asya pazarında köklü bir oyuncuyla güçlerimizi birleştirerek bölgedeki konumumuzu sağlamlaştırdık ve dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden biri olma hedefine bir adım daha yaklaştık.