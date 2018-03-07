İkinci kuşak nasıl değiştirdi?

Nil Dumansızoğlu

ndumansizoglu@capital.com.tr

Aile şirketlerinin sürdürülebilir olması için nesiller arası geçişlerin iyi yönetilmesi, en önemli etkenlerden biri. PwC Aile Şirketleri Araştırması’na göre aile şirketlerinin en başta gelen sorunlarından biri, kurucunun ortaya koymuş olduğu hedefleri, ondan sonra gelen neslin takip edememesi ve iyi aktaramaması. ABD’de aile şirketlerinin ortalama yüzde 40’ı daha ilk 5 yılda yok oluyor, geri kalanların yüzde 66’sı ise birinci kuşakta batıyor veya el değiştiriyor. İkinci kuşağa kadar yaşayabilen aile şirketlerin oranı ise yüzde 20’yi geçemiyor. Martaş Otomotiv, bu nesiller arası geçişi çok başarılı şekilde yöneten bir aile şirketi örneği… Küçük bir dükkanda yedek parça satarak iş hayatına başlayan Hadi Özalp, 37 yıllık şirketinin yönetimini, 2010 yılında çocukları Ziya Özalp ve Baver Özalp’a devretti. İki kardeş, yedek parça toptancı işini, büyük bir lojistik işine dönüştürmekle kalmayıp “private label” (özel markalı) üretim, global iş birlikleri ve teknolojiye yatırımla alanının en büyüğü konumuna taşıdı. “Babamız, hayatını Martaş’a adamış olmasına rağmen bize güvenerek işleri devretti” diyen ikinci kuşak yöneticiler, babalarından “güven, istikrar ve kalite” değerlerinin üzerine inşa edilmiş bir şirketi miras almanın gurunu yaşıyor. İki kardeş, bir aile şirketinin dönüşümünü ve Martaş için çizdikleri yol haritasının ayrıntılarını şöyle anlatıyorlar:

GELECEĞİ GÖREN GİRİŞİMCİ

“Babamız Hadi Özalp, aslında inşaat mühendisi olmasına rağmen bu işi yapmayı tercih etmeyerek girişimcilik ruhunun peşinden giden vizyoner bir iş insanı. 1980’li yılların başında yaptığı araştırmalarda otomobil işinde gelecek görmüş. Otomobil sayısı arttıkça yedek parçaya da ihtiyacın artacağını hesaplayarak bu işin ticaretine girmiş. Böylece Martaş Otomotiv’i, Söğütlüçeşme’de 125 metrekarelik bir dükkanda kurmuş. Kuruluş aşamasında dahi Martaş’ın DNA’sında vizyonuna dair işaretler görebiliriz. Örneğin aynı dönemde bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok şirket, marka ismi konusunda kendi aile ad ya da soyadlarını kullanırken babamız, ‘Murat, Anadol ve Renault” isimlerini kullanarak Martaş markasını yaratmıştı. İkinci durağımız ise Lamartin Caddesi’ydi. Bugün iş dünyasının pek çok önemli isminin ticaret hayatlarına aynı şekilde Lamartin’de otomotiv yedek parça satarak adım attığını biliyoruz. Bu nedenle Lamartin Caddesi’nin, hikayemizde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

3 KADEMELİ BÜYÜME

Şirketimizin yolculuğunu 3 aşamada/dönemde daha iyi ortaya koyabiliyoruz. Birincisi, 1980-2000 arası ‘tutunma’ dönemi. Doğru düzgün bir pazar olmamasına karşılık çok sayıda şirketin faaliyet göstermeye çalıştığı, aynı zamanda Türkiye’nin kapalı bir ekonomi politikası izlediği bu dönemde, aile şirketlerinin çok az bir kısmı hayatta kalabiliyordu. Bu zorlu koşullarda önemli olan büyümek ve yenilikler yapmak değil, ayakta kalabilmekti. Babamızın ülkeye ve sektöre güvenmesi, şirketin ayakta kalıp bugünlere gelmesini sağladı. Temel değerlerimiz olan ‘güven, istikrar ve kalite’ üzerine bir ruh oluşturması, babamızın en büyük başarılarından biriydi. 2000 yılından sonrasını ise ‘ikinci’ dönem olarak nitelendiriyoruz. Bu dönemde ülkenin refah seviyesinin yükselmesiyle Türkiye’de ciddi bir araç pazarı oluşmaya başladı. Çeşitlilik arttı ve servis, ulaşılabilirlik, hız öne çıkmaya başladı. 2008 ise satış ve pazarlamanın yanında lojistiğin de çok önemli hale geldiği bir yıl oldu. Biz de Gebze’deki lojistik merkezimizin temellerini bu yıllarda attık. Yine aynı şekilde bugün konuşulan dijital dönüşüme, kendi B2B programımızı yazdırarak çok erken girmiş olduk. Bu, sektörde öne çıkmamızı sağlayan ciddi bir hamle oldu. Bizim şirketimizin hayatında üçüncü dönemi ise ‘devir ve 2010’daki değişim’ oluşturuyor.