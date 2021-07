Kendi markamızı yaratamadım

“EN BÜYÜK ŞANSIM”



“HEM İŞ HEM EŞ BULDUM” Ben iyi bir eğitim aldım ama şanslıydım da… Her açıdan kendimi çok şanslı görüyorum. Amerika’dan ilk bursu almam, orada ilk ayımda yanında kaldığım Amerikalı ailenin daha sonra bana Harvard eğitimimde destek olması bir şans. Mehmet Emin Karamehmet’le 10 yaşında Robert Koleji’nde yatakhane arkadaşı olmam çok büyük bir şans. Karamehmet ile aradan geçen 12 yıldan sonra İstanbul’da karşılaşmam sonucu Çukurova bünyesinde 29 yaşında banka yönetim kurulu üyesi, 32 yaşında genel müdür olmam da aslında 10 yaşındaki kurduğum ilişki sonucu. Karamehmet’in şirketinde işe başladığımda Çukurova’da çalışanlardan biri de eşim Ayşen’di. Aynı yerde hem iş hem eş buldum. Ayşen ise hayatımın en önemli şansı diyebilirim. Çok çalışmak, iyi bir eğitim almak önemli ama gençler networking yapmalı. Her türlü toplantı ve konferansa gitmeli. Her üniversitede müthiş faaliyetler var. İnanılmaz toplantılar, konuşmalar yapılıyor. Biraz da kendi şansını yaratmak gerekiyor.



“VEZNEDAR OLARAK ÇALIŞTI” Çocuklarımla onlar küçükken meşgul olamadım ama tatillerde birlikteydik. Kayak tatillerine gittik, Avrupa ve Amerika’da bir hafta süren araba gezileri yaptık. Çocuklarımı yetiştirirken de hayatı tanımalarını sağlamaya çalıştım. Oğlum yazları Finansbank’ta veznedar olarak çalıştı. Bankada maçlar yapılıyordu. Murat, veznedar takımındaydı. Kızım da her üniversite mezununun geçtiği MT dediğimiz “yönetici adaylığı” eğitiminden geçti. 1,5 yıl Finansbank’ta sonra da bankanın Sirkeci şubesinde banko elemanı olarak çalıştı. Sirkeci şubesi Etiler Ulus şubelerinden farklı. O dönem Ayşecan 22 yaşındaydı.



MUTLU OLMANIN YOLU Türk esnafının temsil edildiği bölgelerde çalıştı. Amerika’da okumak güzel bir şey ama Türkiye’de insan psikolojisini anlamazsanız Türkiye’de iş yapamazsınız. Çocuklarımı yetiştirirken bütün vakıf işlerinde onlara birçok sorumluluk verdim. Murat özellikle üniversitede sorumluluk aldı. Ayşecan AÇEV’de güzel işler yapıyor. Çocuklarımızın sadece para kazanan işlerde değil hayır işlerinde de olmasına çok önem veriyoruz. Aile olarak, bizim kadar şanslı olmayan insanlara yardım etmeyi ve mutsuz insanlar için iyi bir şeyler yapmayı hep bir zorunluluk olarak görüyoruz. Bizim hayat felsefemiz bu. İnsanlar mutlu olmadan biz mutlu olamıyoruz.