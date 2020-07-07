Müşteri azaldı sepet katlandı

Özlem Aydın Ayvacı

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CarrefourSA, 2019’da yüzde 23 büyümeyle 6,4 milyar TL ciro elde etti. 638 marketi ve online kanallarıyla 60 bin çeşit ürünü her gün 500 bin müşteriye ulaştıran şirket, 2020’de salgının gölgesinde mağaza açmaya ve büyümeye devam etmeyi planlıyor. Pandemiye rağmen mağazalaşmada hız kesmeyeceklerini söyleyen CarrefourSA Genel Müdürü KUTAY KARTALLIOĞLU, yeni dönemde online perakendeye yoğunlaştıklarını belirtiyor. Ona göre bu süreçte online markete yönelen tüketicilerin de yüzde 50’si kalıcı olacak. Bu yıldan büyüyerek çıkacaklarına da dikkat çeken Kartallıoğlu, “Bu süreçte sektör genelinde müşteri sayısı azaldı. Ancak sepet tutarları ve sepete giren ürün adedi katlandı” diye konuşuyor.

CarrefourSA, Türkiye’nin en büyük perakende şirketlerinden biri. 2019’da günlük ortalama 500 bin müşteriye ulaştı. 2019 yılında yüzde 23 büyümeyle 6,4 milyar TL ciro elde etti. Şirket, 10 Mart’ta Türkiye’de de başlayan korona salgınıyla beraberse tehdit ve fırsatların arttığı bir sürece girdi. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, pandemi süresince özellikle cadde mağazalarında beklentilerinin çok üzerinde talep artışıyla karşılaştıklarını söylüyor. Bu dönemde sektör genelinde müşteri sayısının azaldığını ancak sepet tutarlarının katlandığını belirtiyor. Online satıştaki artışa da işaret eden Kartallıoğlu, “Bu süreçte 2019’da cirodaki payı yüzde 2 olan online alışveriş payımız da yüzde 4-5’e yükseldi. Online tüketici kitlesinin pandemi sonrasında yüzde 50’sinin kalıcı olacağını öngörüyoruz” diye konuşuyor. Salgın süresince sepet hacminin artmasını sağlayan kategorilere gelince… Kartallıoğlu, et, balık, meyve-sebze ve süt ürünlerinde yüzde 50, çöp torbaları, temizlik bezleri, kullan at eldiven gruplarının içinde bulunduğu ev düzeni kategorisinde iki kat, mutfak eşyalarında yüzde 30, evcil hayvan kategorisinde yüzde 55, elektronik ürün satışlarında ise yüzde 35’lik büyüme yakaladıklarını söylüyor. Tüm bu veriler ışığında ise “Bu yılın sonunda büyüyen bir CarrefourSA olacağız” diye konuşuyor. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu’yla, yeni dönemi, pandeminin etkilerini ve gelecek öngörülerini konuştuk:

2019 yılını nasıl kapattınız?

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA olarak yeni nesil market anlayışımız çerçevesinde geçen yıl fiziki ve online mağazalarımızda günlük ortalama 500 bin müşteriye ulaştık. Böylelikle 2019 yılında 6,4 milyar TL ciro elde ederek yüzde 23 oranında büyüdük.

Mağaza sayınız kaça ulaştı?

2019 yılında biri İstanbul’daki Metropol İstanbul ve diğeri İzmir’de Hilltown Karşıyaka olmak üzere iki yeni hipermarket açılışı gerçekleştirerek hipermarket sayımızı 30’a çıkardık. 2019 sonunda 371 süper ve 208 mini markete ulaştık. Gurme ağımızı 25’e çıkardık. Bugün itibarıyla yüzde 35’i kadın olan 10 bin 584 çalışanımızla, 9 depomuzla 638 markette günde 500 bin müşteriye hizmet veriyoruz.

Lezzet Arası konseptli kaç marketiniz var? Açmaya devam edecek misiniz?

Lezzet Arası’yla Türkiye’de bir ilke imza attık. Şef Vedat Başaran’ın danışmanlığında hizmete aldığımız Lezzet Arası restoranlarımızın sayısını 12’ye yükselttik. Lezzet Arası’nın en önemli özelliği kasap ve balık reyonlarından alınan herhangi bir ürünün hemen pişirtilebilmesi veya paket servis hizmeti alınabilmesinin yanı sıra sulu yemek, salata, tatlı gibi alternatifleriyle gastronomik bir özgürlük sunması… Lezzet Arası’nda hafta içi günlük ortalama 6 bin, hafta sonu da günlük ortalama 9 bin kişiye hizmet verir hale geldik. Geçen yıl market içindeki bu restoran alanlarımızda 358 ton balık, 526 ton kasap ürünü tüketildi.

Yerli üreticileri, tedarikçileri önemsediğinizi biliyoruz. Özellikle bu dönemde onları desteklemek adına neler yapıyorsunuz?

Hayvancılık ve yaş sebze-meyve ürünlerinde sürdürülebilirliği desteklemeye devam ediyoruz. Topraklarımızda yetişen ürünlerin büyüyen ve gelişen ekonomimize can kattığının bilincindeyiz. Geçtiğimiz yıllarda “Yerli Tohum-Taze Mahsul” projesiyle kooperatiflerin çatısı altındaki çiftçilere sözleşmeli çalışma modeliyle verdiğimiz desteği, bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı, TİGEM ve TAGEM ile iş birliği gerçekleştirerek artırdık. Alım garantisiyle çalıştığımız sözleşmeli çiftçilere tohumdan ekime, hasattan ürünlerin reyona geliş aşamasına kadar her konuda eğitim desteği veriyoruz. Bu sayede ürünlerde verim kaybının da önüne geçiyoruz.

Kaç çiftçiye dokundunuz?

Türkiye’nin birçok bölgesinden 8 bine yakın çiftçiyle çalışıyoruz. Aylık ortalama 10 bin tona yakın yaş sebze ve meyve alımı gerçekleştiriyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz, dolayısıyla sürdürülebilir balıkçılığı da önemsiyoruz. Bu vizyonla yıl boyunca müşterilerimize 70-80 çeşit balık sunuyoruz. Bu alanda bir ilke imza atarak 2020 başı itibarıyla balık reyonlarımızın bulunduğu marketlerde kara midye satışına da başladık. Balık ve deniz mahsulleri konusunda 2019 yılında toplam 8 bin ton balık satışıyla sahip olduğumuz Türkiye’nin 1 numaralı balık perakendecisi unvanını bu yıl da devam ettiriyoruz.

CarrefourSA’da market markalı ürün satışlarınız ne kadar arttı?

Son birkaç yıldır sepetlerde öz markalı yani market markalı ürünlere eğilim olduğunu gözlemliyoruz. Sektörde öz markalı ürünleri geliştiren ve ilk organik öz markalı ürünler çıkaran perakendeci olarak müşterilerimize öz markalı toplam 550 farklı ürün sunuyoruz. 2019 yılında en çok Carrefour marka yumurta, süt, su, ayçiçek yağı ve kuruyemiş gibi ürünlerin tercih edildiğini gördük. Geçen yıla göre bu yıl satış hacmimizde yüzde 55’lik bir artış yaşandı.

Özellikle salgın döneminde online satışlarınız ne kadar arttı?

Online Market mobil uygulamasında ziyaretçi trafiğimiz yüzde 100’den fazla artış gösterirken Carrefoursa.com’da günlük gönderim kapasitemiz, 6 katına çıktı. Pandemiyle birlikte mevcut e-ticaret faaliyetlerimizin toplam ciromuz içindeki payı, yüzde 2’den yüzde 4-5 seviyesine yükseldi. Online marketimiz Carrefoursa. com’un 2019 performansına baktığımızda geçen yıl Carrefoursa.com ile trafiğimizi yüzde 100’ün üzerinde, satışlarımızı da yüzde 102 artırdık. Yeni dönemde Hepsiburada ile iş birliğine başladık. Hepsiburada müşterileri, HepsiExpress üzerinden CarrefourSA kalitesi ve güvencesiyle market alışverişi gerçekleştirebiliyor. Siparişler, CarrefourSA marketlerinde hazırlanarak Hepsi- Express müşterilerine ulaştırılıyor.

2020 başında hedeflerinizi nasıl belirlemiştiniz? Bu hedefler nasıl değişti?

Salgın sürecinde CarrefourSA olarak müşteri odaklı birçok hizmeti devreye aldık. Pandeminin başlangıcıyla birlikte 60 yaş üzerindeki müşterilerimizle sağlık çalışanlarına yönelik olarak öncelikli teslimat sitemi başlattık. Sağlık çalışanlarına özel indirim uygulamanın yanı sıra mağazalarımızda özel kasa hizmetini devreye aldık. Hizmet ağımızı genişleterek “Alo Sipariş” hizmet noktasını yaygınlaştırdık. Artık müşterilerimiz, marketlerimizi arayarak siparişlerini veriyor, siparişler gün içinde kapılarına teslim ediliyor. Dijitalleşme süreçlerimizin bir sonucu olarak yakın zamanda mağazadan teslimat uygulamasını hayata geçirdik. Müşterilerimiz CarrefourSA. com online marketimiz üzerinden ürünlerinin siparişlerini verip kendilerine en yakın mağazadan kasada sıra beklemeden, aynı gün içinde siparişlerini teslim alabiliyor.

Pandemi sonrası bu tüketici kitlesinin ne kadarı kalıcı olacak sizce?

Daha önce marketlerimizden alışveriş yapan ancak pandemi ile birlikte online marketimizi tercih eden müşterilerimizin yüzde 50’sinin pandemi sonrası yine online marketimizi tercih edeceğini öngörüyoruz. İstihdamımızı, ihtiyaçlarımız doğrultusunda artırıyoruz. Bu yıl sonu itibarıyla büyüyen bir CarrefourSA olacağız.

Özellikle 2019‘da AVM ağırlıklı yeni mağaza açılışı yaptınız. AVM’lerin bu yeni dönemle hacim kaybedeceğini düşünüyor musunuz?

Pandemi döneminde AVM’ler kapalı olsa dahi marketler ve eczaneler, genelgeler çerçevesinde çalıştı, çalışmaya da devam ediyor. Dolayısıyla normalleşme sürecinde marketler haricinde müşteri hareketleri farklılıklar gösterebilir ancak market alışverişi ihtiyaç oldukça bizlerin iş hacmi devam edecektir.

Organize gıda perakende sektörünün büyüklüğü 2019’da ne kadardı? 2020’de bu büyüklük nereye ulaşır tahminen?

Perakende sektörü reel satış hacmi 2018 yılında ortalamada yüzde 1,9 artmıştı. Sektör, 2019’un birinci çeyreğinde ortalama yüzde 5,3, ikinci çeyreğinde ortalama yüzde 3,9 ve son çeyrekte ortalama yüzde 1 küçüldü. Korona virüsü dolayısıyla neler yaşandığını, ikinci çeyreğe dair rakamlar ortaya çıkınca hep birlikte göreceğiz. l Şu an mevcut durumda kaç çalışanınızla, kaç mağazayla, günde kaç haneye ulaşıyorsunuz? Teknosa ile nasıl bir işbirliği yaptınız? n Bugün için genel müdürlüğümüz, 52 ildeki 638 marketimiz, 9 depomuz ve online marketimizdeki toplam 10 bin 584 çalışanla günde 500 bin kişiye hizmet veriyor.

Pandemi sürecinde tüketici talebi hangi ürünlere kaydı?

Salgın çerçevesinde müşteriler, evde daha fazla vakit geçirmeye başladı. Mobil uygulama indirme adetlerimiz 5 kat artış yaşadı, gördük ki ziyaretçilerimizin yüzde 80’e yakını bizi mobil cihazlardan ziyaret etti. Daha erişilebilir hale gelmek amacıyla online marketimizin hizmet kapsamı genişledi; Eskişehir, Denizli, Adapazarı, Edirne, Tekirdağ ve Konya’nın yanı sıra Bodrum’da da hizmet vermeye başladık. Et, balık, meyve sebze ve süt ürünlerinin alışverişinde yüzde 50’ye varan bir artış yaşandı. Son bir ayda sepet başına yapılan ödeme tutarlarında 2 kata yakın büyüme gözlendi. Gıda dışı tarafında çöp torbaları, temizlik bezleri, kullan at eldiven gruplarında 2 kat artış oldu. Saklama kapları, yiyecek koruyucular, mutfak aksesuarları yüzde 30 büyüdü. Evcil hayvanlara dair alışverişlerde yüzde 55’lik bir artış oldu. Küçük ev aletleri, telefon, bilgisayar, tablet, aksesuar grupları yüzde 35’lik bir büyüme yaşarken bilgisayar kategorisinde Netflix, Digiturk, bilgisayar oyunları vb. dijital ürünler, cep telefonları büyüyerek paylarını artırdı. Bu dönemde en çok sıvı sabunlar, kolonya, kuru bakliyatlar, makarnalar ve konserve ürünleri satıldı. Bunların yanı sıra evde kaldıkça maya ve tıraş makinesi vb. bazı ürünlere talep çok arttı.



“CADDE MAĞAZALARINDA ÖNGÖREMEDİĞİMİZ TALEP ARTIŞI OLDU”



İLK ETAPTA 600 ÜRÜN GRUBU Ekiplerimiz pandemi nedeniyle benzer süreçleri yaşayan diğer ülkelerdeki müşteri davranışlarını da yakından takip ediyor. İlk etapta yoğun talep göreceğini öngördüğümüz 600’e yakın ürün grubuna yönelik sevkiyat ve bulunurluk problemi yaşamamak adına önlemler aldık.

HIZLI AKSİYON ALDIK Öncesinde aldığımız önlemlere rağmen özellikle cadde üzeri mağazalarımızda beklenenin çok üzerinde talep artışı yaşandı. Bu mağazalarımıza depolarımızdan hızlıca ek sevkiyat yaptık. Genel olarak ürün bulunurluğunda ve sevkiyatlarda sorun yaşamadık. Tedarikçilerimiz ve üretici şirketlerle işbirliği içinde olduğumuz için hızlı aksiyon alabildik.

TEDARİK-REYON TRAFİĞİ HIZLANDI Şu anda ürünlerimizin tedariğinde herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Tedarikçilerimiz de önlemlerini aldı. Kayıp olmasından öte ilk 1-2 gün yaşanan yoğunluktan dolayı tedarikdepo- reyon arasındaki trafik son derece hızlandı.











“ONLINE’A ALIŞAN TÜKETİCİ SEKTÖRÜ BÜYÜTECEK”



AMAÇ KOLAY ALIŞVERİŞ Salgınla birlikte çok şey değişiyor. Güvenilir hizmetin ön plana çıktığı bir dönemdeyiz. Müşterilerimizin yaşanan bu sıkıntılı dönemi olabildiği ölçüde rahatlıkla atlatmaları için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Hizmet modellerimizi farklılaştırarak kolay alışveriş sağlamaya çalışıyoruz.

BÜYÜME HIZLANDI Bu dönemde daha önce markette alışveriş yaparken online alışveriş deneyimimizden memnun kalan müşterilerimizin pandemi sonrasında da aynı hizmeti kullanmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Gıda perakendesi büyümesine e-ticaretin bu dönemdeki kullanım artışıyla hız verdiğini gözlemliyoruz.

TRAFİK YÜZDE 100’DEN FAZLA ARTTI Korona virüsü salgınıyla birlikte ilk günden itibaren Carrefoursa. com’da ve online market mobil uygulamasında ziyaretçi trafiğimiz yüzde 100’den fazla artış gösterdi. Mobil uygulama indirmelerimiz 5 kat arttı ve ziyaretçilerin yüzde 80’inden fazlası online marketimize mobil cihazlardan giriş yaptı.

CİRO PAYI YÜZDE 5’E GELDİ Carrefoursa.com’da günlük gönderim kapasitemiz 6 katına çıktı. Tüm marketlerimizdeki çalışanlarımız, e-ticaret operasyonlarımıza destek veriyor. Online alışveriş kapasitemizi artırmak ve müşterilerimize daha fazla zaman yaratmak için çalışıyoruz. Online alışverişin ciro içindeki payı yüzde 2’den yüzde 4-5 seviyesine yükseldi.











AVM MAĞAZALARIMIZ KAPANDI



YASAK SONRASI ÇOK YOĞUN CarrefourSA olarak 52 ildeki 638 marketimizle günde 500 bin müşterimize hizmet veriyoruz. Salgınla birlikte AVM’lerdeki marketlerimiz faaliyetlerine devam etti, özellikle sokağa çıkma yasağı sonrasına denk gelen günler hipermarketlerimiz için çok yoğun geçti.

SEPET BÜYÜDÜ Sektör genelinde müşteri sayısında azalma olmasına rağmen, sepet ortalamaları ve sepete giren ürün sayısında artış yaşanıyor. 60 bine yakın farklı ürün satışı gerçekleştirebildiğimiz için müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabildiği perakende markasıyız. Müşterilerimiz gıda, temizlik, kozmetik, elektronik gibi tüm ihtiyaçlarını hem mağazalarımızdan hem online marketimizden karşılayabiliyor.











