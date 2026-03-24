“Rekorlara Devam!”

Son iki yılda tüm finansal göstergelerde rekor kırdıklarını söyleyen Aselsan CEO’su Ahmet Akyol, “Borsa İstanbul’un en değerli şirketi olduk ve geçtiğimiz ocak ayında 30 milyar dolar piyasa değerine ulaştık. Finansal performans açısından hedeflediğimiz noktanın ilerisindeyiz” diyor.

13 binden fazla çalışanının yüzde 64’ü mühendislerden oluşan Aselsan, son iki yılda tüm finansal göstergelerde rekor kırdı. Borsa İstanbul’un en değerli şirketi oldu.

Ayçe Tarcan

Capital Dergisi / Şubat 2026

BİST100’de 30 milyar piyasa değerine ulaşan ilk Türk şirketi olma unvanını elde etti. Bu başarıda şirkete 2,5 yıldır liderlik eden Aselsan CEO’su Ahmet Akyol’un önemli bir payı var. Göreve gelir gelmez Aselsan’da büyük bir dönüşüm programı başlatan Akyol, aselsaneXt programıyla hedeflerinin ötesinde bir başarıya imza attıklarını söylüyor.

Dünyada yalnızca birkaç ülkenin üretebildiği ürünleri de yaptıklarını belirten Akyol, “Artık Türkiye’de yapılamayanı yapmaktan dünyada yapılamayanı yapmaya başladık” diyor. “Bizlerden tamamdır, şimdi olduk sözünü duyamazsınız” diyen CEO, finansal performans açısından göreve geldiğinde hedeflediği noktanın ilerisinde olduklarını ifade ediyor. Akyol, “Bu yıl da geçtiğimiz 2 yılda olduğu gibi çift haneli büyümeye devam edeceğimizi öngörüyoruz” diyor.

Rekorları devam ettirmeye kararlı olan Aselsan CEO’su Ahmet Akyol ile son 2,5 yılda başlattığı büyük dönüşümü, rekor büyüme getiren stratejilerini ve yeni yatırım hedeflerini konuştuk:

Görevinizde 2,5 yılınız nasıl geçti?

Verimli ve başarılı bir dönemi geride bıraktığımıza inanıyorum. Son iki yılda tüm finansal göstergelerde rekorlar kırdık. Borsa İstanbul’un en değerli şirketi haline geldik ve Borsa İstanbul’da 30 milyar dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket olduk. Ayrıca uluslararası açılım stratejimiz kapsamında farklı ülkelerde yapılanmamızı güçlendirdik.

CEO olduktan sonra ilk hangi konulara odaklandınız?

Aselsan zaten Türkiye’nin en başarılı şirketlerinden biriydi. Göreve geldiğimizde, “Şirketi daha da ileriye taşımak için neler yapabiliriz” sorusunu kendimize sorduk. Bu soruya verdiğimiz kapsamlı yanıtlarla da aselsaneXt Dönüşüm Programı’nı başlattık, şirket içinde dijital dönüşüm anlamında kritik adımlar attık. 50 yıllık birikimimizle sistemler sistemi diyebileceğimiz çok katmanlı hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE konseptini oluşturduk. Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma sanayi yatırımını başlattık.

Hedeflerinizin ne kadarını gerçekleştirdiniz?

Son 2,5 yılda finansal performans açısından hedeflediğimiz noktanın ilerisindeyiz. 2024 yılında rekor büyüme yaşadık. 2025 de bizim için oldukça verimli bir yıl oldu. Oğulbey Teknoloji Üssümüzle Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayii yatırımını başlattık. ÇELİKKUBBE’nin kritik bileşenlerini ordumuza teslim ettik.

Son iki yılda büyümede rekor kırmanızı sağlayan etken ne oldu? Neyi farklı yaptınız?

Verimliliğe odaklandık, 2025 yılını şirket içinde verimlilik yılı olarak ilan ettik. İç süreçlerimizde yapay zekayı etkin bir şekilde kullanmaya başladık. Bu sayede önemli bir tasarruf elde ettik. Geçen yıl 3’üncü çeyrek bilançomuzda genel yönetim giderlerimiz yaklaşık yüzde 10 oranında azaldı. Bu azalış net kâr marjımızı 100 baz puan destekledi. Dijital dönüşüm ve süreç iyileştirmeye yönelik attığımız adımlar da verimlilik artışına olumlu yansıdı.

Başka nerede iyileştirmeye gittiniz?

Artık tedarikçilerimizle birlikte millileştirdiğimiz ürünleri üretimde daha sık kullanıyoruz. Bu da bize ortalama yüzde 23 maliyet avantajı getiriyor. Yine son dönemde dünyada yalnızca birkaç ülkenin üretebildiği ürünlere odaklandık ve artık ürün stratejimizi Türkiye’de yapılamayanı yapmaktan, dünyada yapılamayanı yapmaya dönüştürdük.

Neden böyle bir strateji değişikliğine gittiniz?

Bu tarz ürünlerle pazara girdiğinizde fiyatlama gücü size geçmiş oluyor. Bu da doğrudan marjlarınıza yansıyor. Bizde de yüksek katma değerli ürünlerin devreye girmesi FAVÖK marjımızın iyileşmesinde önemli bir etken oldu.

Dönüşüm yaparken zorlandığınız konular oldu mu?

Aselsan gibi köklü şirketlerde değişim yapmak kolay değil… Alışkanlıkları dönüştürmek yeni bir vizyonu benimsetmek zaman alıyor. Ancak biz aselsaneXt programıyla ortaya koyduğumuz vizyona tüm çalışanlarımızın inandığını gördük. Bu beni çok sevindiriyor. Bugün bir Aselsan’lıya güncel Aselsan’ı sorsanız size özellikle “ihracat odaklı büyümeden” bahseder.

Eskiyle yeni Aselsan arasındaki en önemli fark ne?

En önemli fark artık sadece Türkiye’nin değil dünyanın dört bir yanına açılan bir şirket olmamız. Yeni Aselsan küresel ölçekte rekabet eden, dijital dönüşümle süreçlerini daha çevik ve yenilikçi hale getiren bir şirket haline geliyor.

Dönüşüm bitti mi yoksa devam edecek mi?

Dönüşümde bugüne kadar hızlı ve kararlı adımlar attık ancak daha gidecek çok yolumuz var. Bizlerden “Tamamdır, şimdi olduk” sözünü duyamazsınız. Çünkü bizim için gelişim hiç bitmeyen bir yolculuk. Şirket içinde sıkça söylediğim gibi en mükemmel Aselsan’lı, mükemmel olmadığını bilen Aselsan’lıdır.

En hızlı büyüme nereden geliyor?

Hava savunma, radar, elektronik harp ve elektro-optik sistemler güncelde öne çıkıyor. Özellikle daha büyük ve konvansiyonel çatışmalarda kullanılacak ürünlere yönelik talebin arttığını gözlemliyoruz. Bu alanlar önümüzdeki dönemde büyümemizin önemli itici güçleri olacak.

Yatırımlarda hangi teknolojilere yoğunlaşıyorsunuz?

Biz yüksek teknolojili alanlara, dünyada az sayıda ülkenin, şirketin başardığı alanlara yoğunlaşıyoruz. Mesela Aselsan geçmişte konvansiyonel radarlar yapardı. Uzun dönem AESA teknolojisine yatırım yaptı. Bu Ar-Ge çalışmalarının bugün artık ALP erken ihbar radarında, MURAD radarında ürüne dönüştüğünü görüyoruz. Bundan sonra da bu yaklaşımı sürdüreceğiz.

Önümüzdeki dönem için gelir ve kârlılıkla ilgili hedefiniz nedir?

Dünyaya açılma politikası ve yüksek teknoloji geliştirme stratejisi kapsamında çift haneli büyümeye devam edeceğimizi öngörüyoruz. Kârlılık oranımız da sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye devam edecek. Daha yüksek katma değerli ürünlere ağırlık vererek ve verimliliği artırarak kârlılıkta da yüksek performansımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.

İhracatta hedefiniz nedir?

İhracat odaklı büyümeyi temel önceliğimiz haline getirdik. 2025’in ilk 9 ayında doğrudan ve dolaylı 1,45 milyar dolar ihracat sözleşmesi imzaladık. Bu alandaki artış yüzde 171 oranında gerçekleşti. 2025 yılını kapatmadan da Polonya ile elektronik harp alanında önemli bir sözleşmeye imza attık. NATO’nun en güçlü ordularından birine sunduğumuz bu güven, şirketimizin uluslararası alandaki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Oyun değiştirici teknolojilerimiz ve ihracat stratejimiz sayesinde dünyanın dört bir yanında bilinirliğimiz önemli ölçüde arttı. Bunu daha da ileriye taşıyacağız. Önümüzdeki dönemde Aselsan sistemlerini küresel ölçekte daha yaygın hale getirmeyi ve iş birliği yaptığımız ülke sayısını çeşitlendirerek büyümeyi hızlandırmayı hedefliyoruz.

Kaç ülkede ürünleriniz kullanılıyor?

2025’te 3 ülkeye ilk defa ihracat gerçekleştirdik. Bugün 95 ülkede 100 bini aşkın ürünümüz aktif kullanılıyor.

Globalde nasıl bir yapı kurmayı hedefliyorsunuz?

İhracat odaklı büyümeyi temel önceliğimiz haline getirdik. Müşteriyle doğrudan temas etmek, özellikle son kullanıcının sorunlarını yerinde ve hızlı çözmek bizim için önemli. Sadece ticaret yapmak yeterli değil. Doğru iş modelleri oluşturmak da gerekiyor. Bu açıdan ortak Ar-Ge, tasarım ve üretim merkezleri kurmak, teknoloji transferi kurgularını hayata geçirmek ve Joint Venture şirketler kurmak gibi modelleri hayata geçiriyoruz.

Radarınızda hangi ülkeler var?

Yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin de etkisiyle önümüzdeki dönemde NATO ülkelerinin, Doğu Avrupa ve Balkanların, Körfez coğrafyasının ve Güneydoğu Asya’nın ihracat hacmimize büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim.

Yeni sözleşme kazanım hızınız nedir?

Bakiye siparişimiz şu an rekor seviyede. 2022’den günümüze bakiye siparişlerimiz yüzde 120 arttı. Savunma sektörünün önde gelen 20 şirketine baktığımızda siparişlerin aynı dönemde yüzde 42 arttığını görüyoruz. Yani savunma harcamalarındaki artışın da üzerinde bir payı kendimize çekmeyi başardık. Sürdürülebilirliğin bir diğer göstergesi tüm dünya tarafından yakından takip edilen Book-to-Bill (Alınan İş/ Hasılat) oranı. 3 yıldır üst üste bu oranı 2’nin üzerinde tutuyoruz. Sektör ortalaması burada 1,20-1,30 aralığında. Biz bu seviyeleri koruyarak geleceğe yürümeye devam edeceğiz.

Bu yıl ajandanızın en önemli başlıkları neler olacak?

Milli Teknoloji Hamlesi’nin gücüyle son yıllarda reel olarak çift haneli büyümeyi başardık. Bu ivmeyi 2026 yılında da sürdürmekte kararlıyız. aselsaneXt kapsamında özellikle dijital dönüşüme odaklanacağız. ÇELİKKUBBE başta olmak üzere yüksek teknolojili sistemlerimizi daha yüksek adetlerde üretmeye ağırlık vereceğiz. Oğulbey yatırımımızın planlanan şekilde ilerlemesi de öncelikli gündem maddelerimizden biri.

Aselsan’ın gelecek 10 yılını belirleyecek ürün hangisi olacak?

Bugüne kadar envantere 2 milyondan fazla ürün kazandırdık. Haberleşme teknolojileriyle başlayan yolculukta temel amacımız Türkiye’de yapılamayanı yapmaktı. Bu vizyonu artık dünyada yapılamayanı yapmaya dönüştürmeye başladık. Yaklaşık 10 yıllık bir serüvende ÇELİKKUBBE ürünleri geliştirildi ve envantere girdi. Tüm bu birikim bizi dünyada önemli bir oyuncu haline getirdi. Gök Vatan’ın geleceğini önümüzdeki dönemde Korkut, Siper, Hisar, Koral, Gürz, Ejderha, Alp, T-Link gibi ÇELİKKUBBE bileşenleri şekillendirecek. TOLUN mühimmatı, İHA’larda kullanılan ASELFLIR 600 ve TOYGUN gibi elekro optik sistemler, MURAD Radarı, ANTIDOT elektronik harp podu; karada ARTCOM haberleşme sistemi, deniz tarafında GÖKDENİZ hava savunma sistemi ve CENK Radarı öne çıkan diğer ürünlerimiz olacak.

Bundan sonrası için en önemli hayaliniz nedir?

En büyük hayalim Aselsan’ı küresel bir markaya dönüştürmek. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için aselsaneXt dönüşüm programını başlattık. Bu program bizi geleceğe taşıyan en stratejik adım olacak. 2030 vizyonumuz Aselsan’ı dünyanın ilk 30 savunma şirketi arasına sokmak.

EN BÜYÜK SAVUNMA YATIRIMI

1,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

1,5 milyar dolarlık Oğulbey Teknoloji Üssü, Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımı. Bu yatırım tamamlandığında Avrupa’nın en büyük entegre hava savunma tesisi olacak. Oğulbey, Aselsan’ın yarım asırlık teknolojik birikimini geleceğe güvenle taşıyacak ve yüksek katma değerli ürünlerin seri üretimini mümkün kılacak.

GELİR ARTIŞI

Yatırımı aşama aşama devreye alıyoruz. İlk tesisimizin faaliyete geçmesinin ardından açılacak her yeni tesis gelir üretmeye başlayacak. Bu gelirler Oğulbey’in kalan kısmını kendi kendine finanse edecek. Oğulbey yatırımları devreye girdikçe Aselsan’ın gelirlerinde belirgin bir artış sağlayacak.





“AR-GE HARCAMALARI YÜZDE 40 ARTTI”

11 AR-GE MERKEZİ

Yakaladığımız ivmeyle Ar-Ge merkezi sayımız 11’e ulaştı. 2025’in ilk 9 ayında Ar-Ge’ye 925 milyon dolar harcama yaptık. Bu, yüzde 40 oranında Ar-Ge harcamasında artış demek. Proje sayısı ve Ar-Ge personeli açısından Türkiye’de ilk sıradayız. Ar-Ge bizim için sadece bugünün değil yarının da en kritik yatırımı. Bu ivmeyi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

SAHA AVANTAJI

Türkiye’nin güçlü insan kaynağına ve mühendislik birikimine sahibiz. Bu insan gücü, sürdürülebilir Ar-Ge yaklaşımımızla birleşerek bizi dünyada yalnızca birkaç şirketin gerçekleştirebildiği üretimlere taşıyor. En büyük avantajımız teknolojilerimizi yalnızca masa başında değil, Türk Silahlı Kuvvetleri ile sahada omuz omuza geliştiriyor olmamız.

OYUN DEĞİŞTİRİCİ

Gerçek operasyonel ihtiyaçları doğrudan biliyor, çözümlerimizi sahadaki tecrübeyle şekillendiriyoruz. Yakın coğrafyamızdan uzak bölgelere kadar tailor made ürünler sunarak oyun değiştirici teknolojilerimizi küresel ölçekte sahici ve güvenilir çözümlere dönüştürüyoruz. Başarımızın arkasında yalnızca mühendislik kabiliyeti değil devletimizin bize duyduğu güven ve milletimizin verdiği motivasyon da var. Bu destek, bizi daha ileriye taşıyan en büyük güç.





“YURT DIŞINDAN DÖNÜŞLERİ TEŞVİK EDİYORUZ”

TERSİNE BEYİN GÖÇÜ

NBMT programımızla yurt dışından dönüşleri teşvik ediyoruz. Bu sayede 2025 yılında ilk defa pozitif beyin göçü yaşandı ve yurda dönen mühendislerimizin sayısı yurt dışına gidenleri geride bıraktı.

YÜZDE 64’Ü MÜHENDİS

Türkiye’de en çok mühendise istihdam sağlayan şirketiz. 13 bini aşkın çalışanımızın büyük kısmı nitelikli, genç mühendislerden oluşuyor. Çalışanlarımızın yaş ortalaması 33, mühendis oranı ise yaklaşık yüzde 64.

İSTİHDAM ARTIŞI

Genç yeteneklerden çok fazla başvuru alıyoruz. Bu genç ve güçlü kadro artan ilgiye paralel olarak önümüzdeki dönemde daha da genişleyecek. Büyüme hedeflerimizi destekleyecek, şirketin verimlilik hedeflerini de koruyacak şekilde istihdam artışı planlıyoruz.

ASELSAN AKADEMİ

Hayata geçirdiğimiz organizasyon yapısı ve yetenek programlarını tamamen gençlerin potansiyelini ortaya çıkaracak şekilde tasarladık. Türkiye’nin 5 güzide üniversitesinden gelen hocalarımızla 4’üncü nesil üniversite modeli olan Aselsan Akademi’yi hayata geçirdik.

STAJ PROGRAMI

Çalışanlarımızın kampüsümüz içinde yüksek lisans ve doktora yapmalarına olanak sağlıyoruz. a-Gelecek Yaz Stajı Programı üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim gören 3. veya 4. sınıf öğrencilerinin zorunlu stajlarını Aselsan bünyesinde yaz aylarında yapmalarını sağlıyor.



