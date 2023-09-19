Türkiye'nin en büyük fintek'i olacağız

Elçin Cirik

ecirik@capital.com.tr

Hepsiburada’nın e-cüzdan ve ödeme geçidi çözümü sunan yeni nesil ödeme yöntemi Hepsipay, 12 milyona yakın müşteriye ulaştı. Hepsiburada’nın 14,8 milyar TL’ye ulaşan satış hacminin yüzde 87’si Hepsipay üzerinden geçiyor. Hepsiburada Finansal Hizmetler Grubu CEO’su ERKIN AYDIN, Hepsipay’i hem fiziksel hem online dünyada tüm perakendecilere açmak için çalışıyor. “3 yıllık vadede 20-30 bin perakendeciyle çalışacağız” diyen Aydın, 5 yılda Türkiye’nin banka dışı en büyük ödeme kuruluşu olmak istediklerini açıklıyor.

Yakın geçmişe kadar sadece Hepsiburada platformuna çözüm sunan Hepsipay, Türkiye pazarındaki potansiyele inanarak hem fizikselde hem online’da farklı perakende markalarıyla anlaşarak yeni sulara açılıyor. 12 milyona yaklaşan müşteri sayısıyla Hepsipay, Hepsiburada’nın toplam satış hacminden yüzde 87 pay alıyor. 2023’ün ilk çeyreğinde 12,8 milyar TL’lik hacim Hepsipay üzerinden geçti. Hepsiburada Finansal Hizmetler Grubu CEO’su Erkin Aydın, “Hepsipay artık sadece Hepsiburada üzerinde değil Türkiye’deki tüm satış noktalarında geçerli. Türkiye’nin 5 büyük perakendecisinin online ticaret sayfaları için ön anlaşmalar yapılmış durumda, entegrasyonlar yapılacak” şeklinde konuşuyor. Hepsipay, 3 yıllık vadede 20-30 bin perakendeciye ulaşmayı hedefliyor. Aydın, ayrıca 5 yıl sonunda Türkiye’nin banka dışı en büyük ödeme kuruluşu olmayı hedeflediklerini açıklıyor. Hepsiburada Finansal Hizmetler Grubu CEO’su Erkin Aydın, şirketine ve sektörüne yönelik sorularımızı şöyle yanıtladı:

Finansal Hizmetler Grubu olarak hangi faaliyetlerde bulunuyorsunuz?

Çatı müşteri markamız Hepsipay. Hepsipay, yasal ismi D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri olan şirketimizin müşteriye dönük markası. Hepsipay’i “alışveriş arkadaşı” olarak konumlandırıyoruz. Kapalı devre cüzdan şeklinde çalışan Hepsipay, Hepsiburada platformu üzerinde kredi kartlarının saklandığı ve tek tıkla ödeme yapılabilen, iptal ve iadelerin hızla yapılabildiği, alışverişlerden ödül paralar kazanılabilen bir hizmet. Buraya önce Hemen Al Sonra Öde hizmetini ve ardından alışveriş kredilerinin yeni yapılarını entegre etmeye başladık. Ağustos ayı gibi tüketici finansman şirketimiz Hepsifinans’ı canlıya alacağız, altyapısını geliştiriyoruz. Hepsifinans da Hepsipay hizmetlerinden biri olacak. Banka entegrasyonları ve “dijital veresiye” adını verdiğimiz Hemen Al Sonra Öde ürünüyle aslında müşterilere yeni vadelendirme çözümleri sunuyoruz. Hepsipay’i şimdi paralelde Hepsiburada’nın dışına çıkarmaya da başlıyoruz.

Burada nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Sistem nasıl işleyecek?

Yaklaşık üç aydır müşteriler, Hepsipay uygulamasıyla tüm perakendecilerde fiziksel ya da online alışveriş yapabiliyor. Fiziksel dünyada karekodla ve herhangi bir online perakendecide de ön ödemeli kartlarının numarasını girerek harcama yapabiliyorlar. Dolayısıyla Hepsipay artık sadece Hepsiburada üzerinde değil Türkiye’deki tüm satış noktalarında geçerli. Bunun üzerinde “cüzdanı dolduran krediler” dediğimiz yeni bir özellik daha ekliyoruz. İş ortağımız bankalarla beraber geliştirdiğimiz bir arayüzle müşteriler, anında tüm iş ortağımız olan bankalarımıza başvuruda bulunup onay veren bankalar arasında kıyaslama yaparak alışveriş kredisi alabiliyor, krediyi kaç ayda geri ödeyeceklerini seçiyorlar. Anında çalışan ihtiyaç kredisini aldıktan sonra ödeme noktasında Hepsipay’den karekodu okutarak ödemeyi yapıyor. Aldığı alışveriş kredisini, farklı perakendecilerde online ya da fiziksel olarak kullanma imkanı da var. Böylece tüm perakende noktalarında geçerli bir alışveriş arkadaşı haline geliyoruz. Yavaş yavaş perakendecilere entegre olmaya başlıyoruz.

Hepsipay’ın işlem hacmi ne kadara ulaştı?

2021 Temmuz’da faaliyete başladık. 2021 son çeyreğinde 5,2 milyon müşteriye ulaştık ve Hepsiburada satışlarından yüzde 37 pay aldık. 2022 sonundaysa müşteri sayımız 11 milyona ve satışlardaki oranımız yüzde 84’e çıktı. 2023’ün ilk çeyreğinde Hepsipay kullanan müşteri sayısı yaklaşık 12 milyon. Hepsiburada’nın toplam satış hacmi 2023 yılının ilk çeyreğinde 14,8 milyar TL’ye ulaştı. Bu cironun yüzde 87’si Hepsipay üzerinden geçiyor, yani 12,8 milyar TL hacim bizim aracılığımızla geçiyor. Hepsiburada müşterilerinin Hepsipay kullanma oranı büyük ölçüde tamamlandı diyebiliriz. Aynı zamanda bu müşterilerin Türkiye’deki toplam e-ticaret harcamasının kabaca yarısını yaptıklarını tahmin ediyoruz; anlamlı bir müşteri tabanımız var. Hemen Al Sonra Öde uygulamasını da bu yılın ilk çeyreğinde 180 binin üzerinde müşterimiz kullandı. Tabii aktif çalıştığımız müşteri sayımız bir, yani sadece Hepsiburada’ydı. Yeni müşterilere entegrasyonları yapmaya başlıyoruz. Türkiye’nin 5 büyük perakendecisinin online ticaret sayfaları için ön anlaşmalar yapılmış durumda, entegrasyonlar yapılacak. Beş büyük markanın e-ticaret satışlarında hizmet vereceğiz ve aynı zamanda fiziksel noktalarda da ortak kampanyalar yapacağız. Hepsipay’i hem fiziksel hem online ticarette göreceksiniz.

Yeni entegrasyonlarla müşteri ve hacim tarafında hedefiniz ne olacak?

Bunlarla ilgili projeksiyonlarımız var, ancak halka açık olduğumuz için paylaşamıyoruz. Hepsiburada’nın vizyonu Türkiye’de e-ticaretin dijitalleşmesine liderlik etmek. Biz de bunun bir bacağıyız. Hepsiburada, Türkiye’de 100 binden fazla KOBİ ve büyük ölçekli şirketin müşterilerine ürünlerini elektronik ticaret ortamında ulaştırılmasını sağlıyor. Biz de Türkiye’nin çeşitli perakendecilerinin ödemelerini dijitalleştirmesine destek sağlamak istiyoruz. Türkiye’de perakendeci ve müşterilerin yaşadığı iki ağrı noktası var: Bunlardan biri, müşteriler daha önce alışveriş yapmadıkları bir perakendeciyle kişisel ve özellikle finansal bilgileri paylaşmaktan imtina edebiliyor. Bu doğal, dünyanın her yerinde görülen bir müşteri davranışı. Yapılan araştırmalara göre perakendeciler e-ticarette yapılan alışverişin yüzde 40’ını, müşterinin finansal bilgileri paylaşma noktasında kaybediyor. “Hepsipay ile öde” seçeneği sayfalarında olduğunda herhangi bir ekstra bilgi girmeden uygulamamız üzerinden satın alma yapılabiliyor. Fiziksel ortamda da kredi kartı dışında ödemelerde kredilendirme çözümlerinin pürüzsüz halde sunulmasını sağlıyoruz.

Hepsiburada’nın cirosundan daha yüksek pay alma hedefiniz var mı?

Yüzde 87’nin artık üstüne çıkılmaz. Kredi kartı bilgilerini her sefer kendi girmek isteyen yüzde 10-15 kadar bir müşteri kitlesi olması normal. Bu nedenle payda yüzde 90’ın üstüne çıkmayı beklemiyoruz. Ama tabii Hepsiburada’nın müşteri sayısı ve satış hacmi arttığı için Hepsipay’in de rakamları yükselecek.

Peki orta vadede Hepsipay ile hedefleriniz neler?

Hedefimiz Türkiye’nin en büyük fintek’i olmak. 5 yıl sonunda Türkiye’nin banka dışı en büyük ödeme kuruluşu olmak istiyoruz. B2B2C çalışan oyuncular da dahil işlem hacmi ve gelir potansiyeli olarak en büyük olmayı amaçlıyoruz. Bu noktada bizi liderliğe taşıyan pazar payımız, büyüme hızımızın ne olacağı diğer oyunculara göre de belli olacak.

Yayılma hızınız nasıl olacak? Bugün 5 perakendeciyle başlayan süreç nereye gidecek?

3 yıllık vadede 20-30 bin perakendeciyle çalışacağız. Şu anda bebek adımlarıyla gidiyoruz. Bugün en büyük perakendecilerle anlaşma yapıyoruz, zaman içinde süreç daha orta ve küçük ölçekli firmalara doğru kayacak.

Kaç bankayla çalışıyorsunuz? Banka sayısını da artıracak mısınız?

Hepsiburada platformunda “Hemen al sonra öde” çözümü için 6 banka ortağımız var: Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Fibabanka, DenizBank ve ING. Bunların tamamı yakın zamanda cüzdanı dolduran kredi çözümünde de aktif olacak. Temmuz ayı itibarıyla QNB Finansbank ile müşterilerimize anında kredi çözümünü sunmaya başladık. Birkaç gün içinde iki bankayı daha bu çözüme entregre etmek üzere çalışmalarımızı tamamlıyoruz.

Bu çatı altında Hepsifinans’ı nasıl konumlayacaksınız?

Hepsifinans, Hepsiburada üzerinden finansal kredilendirme çözümü sunan, anında kredi veren oyunculardan biri olacak. Aynı çatı altında olduğumuzdan Hepsipay ve HepsiJET gibi noktalarla entegrasyonları daha rahat yapabiliyoruz. Sözleşme imzalama, kredi tespiti gibi pürüz yaratabilen konularda, entegrasyonları doğru kurabildiğimiz ve e-ticaretin dertlerini bilerek tasarladığımız için müşterilere daha kolay bir finansman çözümü sunacağımızı düşünüyoruz. Yalnız 2-3 yıl sonra bütün alışveriş kredilerinin Hepsifinans üzerinden geçmesi gibi bir amacımız yok. Hepsifinans buradaki hizmet sağlayıcılardan biri olacak.

Hepsipay hizmetlerine yakın zamanda katacağınız yenilikler neler olacak?

Dünyada mobil ödemenin öne çıkmasıyla son 5 yılda dijital cüzdanların kabulünün arttığını görüyoruz. Türkiye’de de benzer bir dinamik ufak ufak başlıyor. İkinci önemli trend, satış anındaki vadelendirme çözümleri. Kredi kartına taksit yapılmasıyla aslında Türkiye bu alanda öncü ama bu ürünün de gelişmeye ihtiyacı var. Dünyadaki gibi artı hizmetler sunulması lazım. Bu alanı niş girişimler başlattı ama Apple Pay, Mastercard gibi yaygın büyük firmalar sahiplendi. Türkiye’de de benzer eğilim olabileceğini tahmin ediyoruz, bu nedenle Hepsipay’de bu hizmeti veriyoruz. İleride gömülü finans ve servis bankacılığı denemelerin yapılacağı alanlar. Dünyada bugün gömülü finans çok konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde global bankalardan biriyle anında kredilendirme ve cüzdanı dolduran kredi ürünleriyle ilgili konuştuk, çünkü bunlar aslında gömülü bankacılığın hayata geçmiş hali. Ayrıca servis bankacılığı da önemli bir trend. Burada bizim gibi yüksek müşteri sayısına sahip platformların bankalarla yaptıkları anlaşmalarla bankacılık hizmetini sunabilmesi söz konusu. Türkiye’de düzenleme yeni hayata geçti, alt yönetmelikler yapılıyor. Henüz canlıya geçen bir şey, ancak burada müşteriye değer yaratacağını düşündüğümüz şeyler var.

Dijital banka olabilir misiniz?

Neden olmasın? Ama yakında değil, çok ileride olabiliriz. Dünyada bu tip e-ticarette hayatına başlayıp sonra ödemeler dünyasına geçen ve dijital banka kuran pek çok oyuncu var. Bu, var olan bir dinamik. Dolayısıyla bizim de zaman zaman iş planları içinde konuştuğumuz bir konu ama şimdilik bizden birkaç yıl uzakta olan bir dünya diyebiliriz.



BANKALARA SADIK MÜŞTERİ KAZANDIRIYORUZ



İŞ BİRLİKLERİ ARTMALI Bankalarla fintekler arasında iş birliklerinin artması gerektiğini düşünüyorum. Bankada çalıştığım yıllarda finteklerle bankalar arasında geliri kendine yontma anlayışı görüyorduk. Bu yapı hiçbir zaman başarılı olamadı. Şimdi çok daha fazla beraber işimizi nasıl büyütürüz şeklinde bakılıyor. Bizim kredilendirme sunan bir cüzdan çözümü olarak bankalara ihtiyacımız var; yapılan alışverişin büyük kısmı bankaların kredi kartları ya da alışveriş kredileriyle yapılıyor.



KULLANIM ARTIYOR Biz de bankalara müşteri kazandırıyoruz, sadık müşteri sağlıyoruz. Hepsiburada müşterileri yılda ortalama 7 alışveriş yapıyor ve bankaların bu platformda olmaları kart ve kredi kullanım frekanslarını artırıyor. Şimdi yeni perakendecileri de eklediğimizde daha aktif kullanılan kredi kartı ya da kredi haline geliyor. Bu, bankalar için önemli bir katma değer. Ayda 30 milyon tekil müşterimiz var. Üzerimizden yeni müşteri kazanma süreçlerini doğru uygulayan bankalar müşteri kazanabilir.











ANA ODAĞIMIZ TÜRKİYE



“RÜŞTÜMÜZÜ İSPATLAYACAĞIZ” Ana odağımız, Türkiye. Türkiye’nin çok büyük pazar potansiyeli olduğunu görüyoruz. Burada perakendeci ve müşterilerin derdini çözecek çözümlere ihtiyaç var. Yüksek enflasyon nedeniyle ürünleri yarın almak daha yüksek fiyat ödemek demek, ancak bugün almak için kredi kartı limitleri ya düşük ya dolu. Dolayısıyla alternatif ödeme çözümlerine ihtiyaç var. Engelleri aşabildiğimiz ölçüde hedefimize gideceğiz. Öncelikle bu pazarda rüştümüzü ispat etmek istiyoruz.



YURT DIŞI PLANI YOK En büyük avantajımız, Hepsiburada’nın müşteri tabanı. Hepsipay olarak yurt dışına gitmemiz için bunu Hepsiburada gibi bir iş ortağıyla yapmamız lazım. Aksi takdirde fizibilitesi olmayan iş modellerinin peşinde koşarız. Biz diğer finansal kurumlardan farklı olarak e-ticaretin içinden çıkıyoruz. E-ticaret şirketlerinin müşteri deneyimine bakış açısı farklı; Hepsiburada’nın net tavsiye skoru yüzde 74 iken bankaların ortalama skoru 40’larda. Müşteri deneyiminde fark yaratabileceğimize inanıyoruz. Hepsiburada’nın globale açılma planları dahilinde beraber hareket edebiliriz, ama yakın vadeli planlarımızda böyle bir durum yok.











ÖDEME DÜNYASINDA YENİ TRENDLER



İKİ FARKLI DÜNYA Türkiye’de ödeme sistemlerinde iki farklı dünya var: E-para alanı ve ödeme kuruluşlarının sağladığı sanal POS tarafı. Sektör hacimleri açıklanmıyor. Ancak bu iki alan farklı hacimlerde ve büyüme hızlarında gidiyor. Sanal POS, çok daha hızlı büyüyor. Çünkü ödeme kuruluşları e-ticaret yapan şirketlere daha kolay entegrasyonlar sunuyor. Aynı anda birçok bankaya ulaşmasında ödeme geçidinde problemlerin çözülmesini sağlıyorlar. Burada bankalarla rekabet edecek büyüklükte hacme sahip oyuncular var.



BEKLENEN GELİŞMELER E-para tarafıysa daha az gelişmiş. Ön ödemeli kartlar ve e-para hesaplarının olduğu niş bir alan. Bunlar daha çok kredi kartı alamayan, almamayı tercih eden ya da genç müşterilerin ödemelerini yapmak için kullandığı platformlar ve üzerlerinden geçen hacimler, büyük değil. Ön ödemeli kart aktiflikleri çok yüksek değil. Bu alanda bizim cüzdanı doldur ürünümüz gibi çözümlerin gelmesiyle hacimlerin büyümesini bekliyoruz. Aynı zamanda dijital cüzdanların kredi kartları üzerinden harcama yapar hale gelmelerini bekliyoruz. Bu gerçekleştiğinde dijital cüzdan kullanımı ciddi anlamda artacak.



“BÜYÜME DEVAM EDECEK” Düzenleme değişiklikleriyle ödeme kuruluşlarının büyümesinin hızlanacağını düşünüyorum. Ödeme kuruluşlarının POS hacimlerinden alacakları pay, giderek artacak. Çünkü fiziksel ödeme dünyasında gelen düzenleme değişiklikleri sonrası bankalar bu işi ödeme kuruluşlarına teslim etmeye başladı. Bu dünya, büyümeye devam edecek. Özellikle küçük perakendeciler, fiziksel ya da online’da bu işi bankalardan ziyade ödeme kuruluşlarıyla yapacak. Dünyada da böyledir, POS hizmetlerini perakendecilere götüren şirketler vardır.







