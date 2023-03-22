Yurt dışı fırsatları takip ediyoruz

Özlem Aydın Ayvacı

oaydin@capital.com.tr

Erciyas Holding, çelik boru üretiminde Türkiye’nin lider şirketlerinden. Geleceğin sektörleri arasında gösterilen enerji, vagon ve mobilitede de faaliyet gösteriyor. Bu alanlarda Türkiye’den dünyaya yayılan en güçlü oyuncular arasında yer alıyor. Erciyas Holding İcra Kurulu Başkanı , hedeflerinin yenilikçi girişimlerle sürdürülebilir büyüme olduğunu söylüyor. Enerjisini kendi üreten, ses hızına çıkan taşıma araçları, uluslararası üretim lokasyonu ve yenilenebilir enerji yatırımlarının şirketin 2023 ajandasında yer aldığına vurgu yapıyor ve “Hedefimiz vagonda Türkiye’nin 1’inci, Avrupa’nın 3’üncü büyük üretim kapasitesini kurmak, çelikteyse yurt dışı satın alma fırsatlarını takip ediyoruz” diye konuşuyor.

Erciyas Holding, 1990’da İzmit’teki fabrikasında 1 kaplama makinesi, 1 mühendis ve 3 çalışanla üretime başladı. Bugün yılda 600 bin tonluk üretim kapasitesiyle spiral kaynaklı çelik boru üretiminde ve ihracatında Türkiye’nin lider, Avrupa’nın da en büyük üç şirketinden biri. Erciyas Holding İcra Kurulu Başkanı Emre Erciyas, babası Ahmet Erciyas’ın kurduğu şirkette yaklaşık 7 yıldır kaptan koltuğunda oturuyor. Enerji, vagon ve mobilite sektörlerinde de Türkiye’den çıkan en güçlü global Türk oyuncu olan Erciyas’ın son dönemdeki çift haneli büyümesinde payı büyük. Erciyas, 2023’te çelik boru, enerji, vagon ve mobilitede tüm fırsatları geniş bir coğrafyada izlemeye devam edeceklerini söylüyor. Vagonda Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın 3’üncü büyük üretim kapasitesini kuracaklarını belirtiyor ve “Krizin yarattığı yeni fırsat pencereleri var. Biz de tüm fırsatları satın alma dahil takip ediyoruz” diye konuşuyor. Erciyas Holding İcra Kurulu Başkanı Emre Erciyas, Capital’in sorularını şöyle yanıtladı:

Holdingde ikinci kuşak yöneticisiniz. Sizi yönetime taşıyan süreçten biraz bahseder misiniz?

2006’da Sabancı Üniversitesi’nden endüstri mühendisi olarak mezun oldum. Üniversite bitince ABD’de finans master’ı yapıp çalıştım. 2008-2009 krizine denk geldim. ABD’de finans alanında nereden kabul alsam bu şirketler battı. O zaman sadece Erciyas Çelik Boru ile Bimaş Bisiklet şirketlerimiz vardı. Biraz bu şirketlerde çalıştım. Daha sonra, “eski yeni jenerasyon uyuşmazlığı” mı dersiniz, “baba-oğul çekişmesi” mi dersiniz çeşitli nedenlerle babam, “İş geliştirmeyi sen yönet. Bu, ayrı bir bölüm olsun” dedi. Bu bölümde mevcut şirketlere yeni ülke, pazar ve yatırım alanları arıyordum. 4-5 yıl boyunca dünyanın gezmediğim ülkesi kalmadı. Sonunda yenilenebilir enerjide Briza RES’i geliştirdik. Babam o zaman bana 1 milyon dolar verdi. “Al bunu ne yapıyorsan yap, yönet. Bu işte edindiğin tecrübeyle döner, gelirsin” dedi. 100 milyon dolarlık bir proje geliştirdik ama elde 1 milyon dolar vardı. Yatırımcı ararken “Baban yoksa biz niye bu işe girelim” sözleriyle karşılaştım. Ben de tekrar babama giderek projeyi anlattım. Büyük ortak olarak finansman sağladı ve iş başladı. Rüştümü böylece ispatladım. Şirketin önce genel müdür yardımcısı, sonra yönetim kurulu başkan vekili oldum. 6-7 yıl önce de CEO olarak görev aldım.

Ahmet Bey tamamen işten çekildi mi?

Babam şu anda onursal başkanımız. Kendi ilgilendiği ve merak ettiği, eskiden beri takip ettiği konuları var. Onlar hakkında bilgilendirmesini alıyor ama işe karışmıyor.

2021 ve 2022 şirket açısından nasıl geçti?

2021’de pandeminin yarattığı negatif etkilere, enerji ve lojistikte yaşanan sıkıntılı süreçlere rağmen ciro bazında yüzde 45’e yakın bir büyüme kaydettik, ihracatımızı da yüzde 70 artırdık. 2022’nin ilk 9 ayında önemli bir finansal başarıya ulaştık. Üçüncü çeyrek sonu itibarıyla net toplam satış hacmimizi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 328 artırdık. 2021’de 584,9 milyon TL olan toplam satışlarımızı bu yılın aynı döneminde 2,5 milyar TL’ye yükselttik. Net kârımızı da yüzde 134 artırarak 82,9 milyon TL’ye çıkardık. Bu dönemde şirketimizin brüt kâr marjı yüzde 19 olurken FAVÖK marjımızsa yüzde 24 oldu. Yurt dışı satışlarımız yüzde 505 artarak 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti. l 2023’e dair nasıl bir yol haritanız var? Vagon sektörüne 2016’da girmiştiniz. Hızlı büyüdüğünüz bir alan olarak devam edecek mi? n 2016 yılında başladığımız demiryolu maceramızı her yıl büyüterek sürdürüyoruz. Erciyas Vagon ve RC Endüstri, Erciyas Holding’in vagon grubu olarak sektöründe Avrupa’nın sayılı üreticilerinden biri ve alanında Türkiye’nin ihracat lideri konumunda. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz yatırımlarımızla bu alandaki varlığımızı daha da güçlendireceğiz. Avrupa’nın 3’üncü ve Türkiye’nin en büyük üretim kapasitesini kurma planımız var.

Mobilite ve bisiklet tarafında büyümeniz nasıl ilerliyor?

25 yıldan uzun süredir mikromobilite araçları üretimiyle varlık gösteriyoruz. Bimas Mobilite çatısı altında; Bimas (Bike Masters) markasıyla Hollanda’da tasarım ve satış, Argeus Mobilite olarak da Türkiye’de hem kendi markamıza hem global markalara üretim yapıyoruz. Her türlü akıllı elektrikli bisiklet, scooter, sevkiyat, kargo, paylaşımlı-şehir bisikleti ve profesyonel spor bisiklet üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu alanda sektörün ihracat liderlerinden biriyiz. Ayrıca fabrikamız yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle üretim yapan alanındaki tek üretici. Bunun da faydalarını özellikle bu yıl içinde yaşadığımız enerji kesintileri sürecinde bizzat yaşadık.

Erciyas Holding’in portföy dağılımı nasıl?

Ciromuzun yüzde 60-70’i çelik boru sektörümüzden geliyor. Yüzde 30-40’lık kısım vagon ve bisiklet arasında bölüşülüyor.

Önümüzdeki dönemde portföyde bir değişim öngörüyor musunuz?

Önümüzdeki 3 yılda ciroda vagon alanı liderliği çelik borudan alır gibi gözüküyor. Çelik boru da büyüyecek ama vagon ve bisiklet katlayarak büyümeye devam edecek. Mobilitede bisikletle kalmayacağız tüm mikro mobilite araçlara girme planımız var. İlkyardım, posta amaçlı ve sevkiyat bisikletlerimiz var. Örneğin Getir Avrupa’da bu bisikletleri kullanıyor.

2023’te yatırım ajandanızda neler var?

Hedefimiz, yenilikçi girişimlerle sürdürülebilir büyümeyi sağlamak. Bu kapsamda çelik boru alanında 2017 yılından bu yana Hyperloop TT şirketiyle yatırımcısı ve boru tedarikçisi olduğumuz Hyperloop projesini yürütüyoruz. Bu; enerjisini kendi üreten, boru hatları içinde ses hızına, yani saatte 1.200 kilometreye kadar yükselen, yük ve yolcu taşımayı öngören bir proje. Bu projenin geleceğin en önemli büyüme alanlarından biri olacağına inanıyoruz. Erciyas Çelik Boru grubunda ise pazarlarımızda yerel üreticilere vergi avantajı sağlanıyor. Çelik boru sektöründeki lojistik maliyetler de en önemli gider kalemleri arasında. Bu nedenlerle uluslararası bir üretim lokasyonu için yatırım fırsatlarını takip ediyoruz. Enerji alanındaysa başta rüzgar ve güneş olmak üzere yenilenebilir enerjiye yönelik yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz. Ölçümlemekte olduğumuz potansiyel sahaları geliştirmeye devam ediyoruz. Mevcut rüzgar santralimiz Briza, 16 türbinle 52,8 MWh kurulu güce sahip. Santralimizin sahası 6 türbinlik kapasite artışına kadar fiziki genişleyebiliyor.

Önümüzdeki döneme yönelik nasıl bir büyüme stratejisi benimsediniz?

Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde ihracat odaklı büyüme stratejilerine odaklanıyoruz. Bugün artık dünyanın gündemi enerji. Erciyas Çelik Boru olarak yüksek mukavemetli petrol, doğal gaz ve su boru hatları projelerinde küresel tecrübeye sahibiz. Küresel bir oyuncu olarak yeni fırsatlar için de kendimizi güçlü bir aday olarak görüyoruz. Çelik boruda ihracat lideri pozisyonumuzu, en önemli uluslararası boru hattı projeleriyle devam ettirmenin yanı sıra yurt dışı üretim lokasyonu yatırımımızla daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yurt dışında satın alma dahil fırsatlara bakıyoruz. Gelişen yeni trendler ve teknolojiler doğrultusunda çelik boru ürün gruplarının inovatif yeni kullanım alanları gün geçtikçe artıyor. Bu ürünlerin başında enerji sektöründe yeni bir çağ açması beklenen hidrojen gazının taşınmasına yönelik hidrojen boruları üretimi geliyor. Yatırımcı boru tedarikçisi olduğumuz Hyperloop projesi, Avrupa Birliği tarafından da destekleniyor. Konsepti, sürdürülebilir bir gelecek için hayata geçirilmek istenen 2050’deki karbon hedeflerine gidişteki en inovatif çözümlerden biri olarak görülüyor. Mobilite sektörüne baktığımızdaysa Bimas markamızla başta Hollanda olmak üzere Kuzey Avrupa pazarında kendi markalarımızla payımızı artırmayı amaçlıyoruz. Argeus Mobilite üretim kabiliyetlerimizle OEM tarafında uluslararası müşteri portföyümüzü genişleteceğiz. Çelik boruda doğrudan yatırımlarla uluslararası organik büyüme stratejimize ek olarak, geniş bir coğrafyada şirket satın alım fırsatlarını takip ediyoruz. Avrupa, Asya ve Avustralya kıtalarında geçtiğimiz yıllar içinde farklı şirketlerin satın alımlarını değerlendirdik, ancak sonuçlanan bir işlem henüz gerçekleşmedi.

Hyperloop gibi önemli bir projede yer almanın sonuçlarını nasıl alıyorsunuz?

2013 yılında Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk, Hyperloop fikrini ortaya attı. Araştırınca bunun, bizim yapmak istediğimiz projeye çok benzediğini gördük ve bir parçası olmak için de hemen gerekli adımları attık. 2017 yılında Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) ile iş birliği yaptık ve müşterek Ar-Ge çalışmalarımızla bu konsepte uygun Hyperloop borularını geliştirdik. 2022 yılı başında da dünyada bir ilk olacak şekilde 5 kilometrelik gerçek boyutlu bir Hyperloop hattı prototip projesinin yatırımcısı ve tedarikçisi olmak üzere anlaşma imzaladık. Proje 4 metre çapında çelik borulara ihtiyaç duyuyor. Dünyada şu anda 4 metre çapında boru üretebilenler var ama bunu spiral kaynaklı seri üretim şeklinde yapabilecek tek şirket biziz. Hyperloop Projesi’nin çelik boru üretimini biz yapacağız. Bu özel borunun teknolojisi, tasarımı ve geliştirme süreciyle ilgili yaklaşık 4-5 yıldır HyperloopTT ile beraber çalışıyoruz. Hyperloop ekosisteminin ülkemizde ve bölgemizde geliştirilmesinde öncü bir rol oynuyoruz. Bu da bizi bulunduğumuz coğrafyada güçlü bir aktör konumuna getiriyor.

Rusya-Ukrayna savaşı, navlun, çip gibi global krizler sizi nasıl etkiliyor?

Yaşanan bu krizlerin yarattığı yeni fırsat pencereleri söz konusu. Avrupa’nın Rusya’dan gaz alımını azaltmasıyla yeni kaynaklardan gaz boru hatları projeleri hızlanabilir. Kuzey Akımı’nın devre dışı kalması, Doğu Akdeniz, İsrail gazının ve Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya mevcut boru hatları ya da yeni boru hatlarıyla taşınmasını gündeme getirecektir. Rusya’nın teklif ettiği Trakya’da bir enerji hub’ı oluşturulması, bölgede ilave boru hattı, bağlantı hatları oluşturulmasını gerektirecek. Bunun dışında İran, Azerbaycan, Nijerya gibi ülkelerden Avrupa’ya yönelik yeni projeler de tekrar canlanabilir. Farklı alanlardaki ihtiyaçlara yönelik üretim Türkiye’ye doğru kayma eğiliminde. Bu da limanlarda genişleme, yeni liman ihtiyaçlarını ortaya çıkaracak. Bu da kazık borusu açısından Erciyas Çelik Boru’ya olumlu yansıyabilecek. Benzer şekilde ABD’den gelen LNG ve kaya gazına talebin artmasıyla da Avrupa’daki limanlarda da genişleme, yeni liman ihtiyaçlarını ortaya çıkaracak.



"NAKİT AKIŞ YÖNETİMİ ÖNEMLİ"



“EN ÖNEMLİ İŞİM” En önemli işim, nakit akışı yönetimi. Kafayı nakit akışı yönetimiyle bozduk: Tahsilatı nasıl, ne zaman yapacağız? Bu tahsilatı yapacağımız zaman malzeme alımımıza yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Krediler var; o kredilerin ödemesine yetişecek mi? Bunların maliyeti ne olacak? Müşteriden avans alsak maliyeti nedir; akredite çalışsak maliyeti nedir? Nakit akışı yönetimi dışında teknoloji ağırlıklı, Ar-Ge, inovasyon, ne geliştirebiliriz, olmayan neyi bulabiliriz, yoktan neyi var edebiliriz, odaklı gidiyoruz.



“KENDİ EKİBİMİ KURDUM” Normal işlerin büyümesi, yeni pazar, yeni müşteri artık profesyonellerin yaptığı ve performans indikatörlerinin içinde yer aldığı alanlar. Onlarla biz pek ilgilenmiyoruz. Benim kendi ekibim var. Buna Amerikalılar “talent pool” ya da “CEO office” diyor. Bu ekip tamamen; “Ne yapabiliriz, neyi yoktan var edebiliriz, üretim gücümüzü nereye evirebiliriz” konularına bakıyor. Hyperloop da bu ekipten çıktı.











ERCİYAS'IN YOL HARİTASI



2021’de enerji ve lojistikte yaşanan sıkıntılı süreçlere rağmen ciro bazında yüzde 45 büyüdük. İhracatımızı da yüzde 70 artırdık. 2022’nin ilk 9 ayında net toplam satış hacmimizi yüzde 328 artırdık. Toplam satışlarımızı 2,5 milyar TL’ye yükselttik. Erciyas Vagon ve RC Endüstri, Avrupa’nın sayılı üreticilerinden biri ve alanında Türkiye’nin ihracat lideri. Ciromuzun yüzde 60-70’i çelik boru sektörümüzden geliyor, yüzde 30-40’lık kısım vagon ve bisiklet arasında bölüşülüyor. Enerjisini kendi üreten, boru hatları içinde ses hızına, çıkan yük ve yolcu taşımayı öngören dünyaca devlerinin yer aldığı Hyperloop projesinde biz de varız. 2022’nin ilk 9 ayında yurt dışı satışlarımızsa yüzde 505 artarak, 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Vagonda Avrupa’nın 3’üncü ve Türkiye’nin en büyük üretim kapasitesini kuracağız. Önümüzdeki 3 yılda vagon ciroda liderliği çelik borudan alır. Çelik boru da büyüyecek ama vagon ve bisiklet katlayarak büyümeye devam edecek. Yenilenebilir enerjiye yönelik yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz.









KAPASİTEYİ 6 KAT ARTIRACAĞIZ



HEDEF LİDERLİK Demiryolu endüstrisinde Erciyas Vagon grubumuzun bölgesel liderlik vizyonu var. Bunun için ilk etapta 2 bin vagon üretim kapasiteli bir tesis kurmayı hedefliyoruz. Vagon üretim ve raylı sistem lojistik üssü yatırımlarımız olacak.



TEK ONAYLI TEDARİKÇİ 2016 yılında satın aldığımız RC Endüstri iştirakimizle geçmiş dönemde önemli yatırım ve operasyonel dönüşüm kaydederek tamamen ihracat odaklı ve Avrupa’nın en büyük raylı sistem oyuncularına üretim yapabilen bir yapı kurduk. Halihazırda Avrupa’daki ilk üç pazar liderinin Türkiye’deki onaylı tek tedarikçisi konumundayız.



AKILLI VAGON Demiryolu endüstrisindeki büyüme hedefimiz akıllı vagon üretimimizle kapasitemizi 100 milyon dolara yaklaşan bir yatırımla 6 kat artırmak. Orta vadede Avrupa pazarındaki en büyük 3-4 vagon üreticisi arasında yer almak istiyoruz.











AJANDADA NELER VAR?



VAGONDA KÜRESEL MARKA Ajandamızın ilk sırasında vagon üretimi ve bu alandaki yatırım çalışmalarımız var. Özellikle akıllı vagon üretimi noktasında yeni yatırım çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda fazlar halinde yatırım planlıyoruz. Bu yatırımımızın bizi vagon üretiminde küresel bir marka haline getireceğine inanıyoruz.



ENERJİDE ROTA Ajandamızın ikinci maddesinde yenilenebilir enerji yatırımlarımız var. Üretimde kullandığımız enerjinin tamamını kendi ürettiği temiz enerjiden karşılayan ve bu alanda ülkemizin öncü grubu olarak, bu alandaki yatırımları daha ileri taşıyarak, rüzgar ve güneş enerjisinde büyümek istiyoruz.



HYPERLOOP Ajandamızın üçüncü sırasında ise Hyperloop var. Hyperloop TT şirketiyle birlikte projenin prototipinde kullanılacak çelik borular için kapsamlı Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Gerek kullanılan teknoloji gerekse sürdürülebilir bir geleceğe yapacağı katkı noktasında dünyayı çok başka bir yere taşıyacağına inanıyoruz.











