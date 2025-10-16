Yüzde 550 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET) dün KAP'a bedelsiz sermaye artırımı tarihini duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Yönetim Kurulu'muzun, şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %550 oranında bedelsiz olarak artırımına yönelik 17.06.2025 tarihli kararı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak, 09.10.2025 tarih ve 2025/53 sayılı bülteninde duyurulmuştur. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni şirketimize 15.10.2025'te (bugün) ulaşmış olup, ekte sunulmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 15.10.2025 tarihinde toplanarak, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 20.10.2025 olarak belirlenmesine, bu işlemlerle ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulmasına, oy birliğiyle karar vermiştir.