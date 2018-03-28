Güneş enerjisine 200 milyar dolarlık yatırım

Suudi Arabistan ve Japonya merkezli SoftBank, 200 milyar dolarlık güneş enerjisi projesine yatırım yapacak.

Küresel petrol devi Suudi Arabistan ve Japonya merkezli SoftBank, 200 milyar dolarlık güneş enerjisi projesine yatırım yapacağını duyurdular. Projenin hedefi 2030 yılına kadar güneş enerjisinden 200 gigawatt elektrik üretimi gerçekleştirmek.

New York’da düzenlenen basın toplantısıyla duyurulan projede üretilecek olan 200 gigawatt kapasitenin Suudi Arabistan geneline yayılacağı duyuruldu.

İlk iki solar parkın 7.2 gigawatt elektrik üreteceği, inşasına bu yıl başlanacağı ve elektrik üretmeye 2019 yılında başlayacağı belirtildi.

SoftBank CEO’su Masayoshi Son ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman, SoftBank Vision Fund ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu arasında bir memorandum imzaladı.

SoftBank CEO’su Son, projenin çok büyük olduğunu ve Suudi Arabistan krallığında yerel bir güneş enerjisi ekipman imalat sektörü yaratılmasını destekleyeceğini söyledi.