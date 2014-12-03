Petrol son 40 ayın en yükseğinde

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Brent türü ham petrolün fiyatı Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Brent türü petrolün varil fiyatı dün TSİ 21.55'te 71,33 dolara kadar yükseldi ve 3 Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine tırmandı. ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da TSİ 22.15'te 65,86 dolara kadar çıkarak 27 Mart'tan itibaren en yüksek seviyesini gördü. Böylece, salı günü itibarıyla Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,5 artış gösterdi, WTI ham petrolün varil fiyatı da yüzde 3,4 arttı.

Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda uluslararası piyasalarda 70.70 dolardan işlem görüyor.