ABD Başkanı Trump, “OPEC yine yapacağını yapmış görünüyor. Petrol fiyatları suni olarak çok yüksek. İyi değil ve kabul edilmeyecek” diye tweet attı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yine dikkat çeken bir paylaşım yaptı.



Trump "OPEC yine yapacağını yapmış görünüyor. Petrol fiyatları suni olarak çok yüksek! İyi değil ve kabul edilmeyecek" dedi.



Petrol fiyatları Trump'ın açıklamasının ardından eksiye geçti.

OPEC ve OPEC dışı ülkelerin bugün Suudi Arabistan'da düzenleyeceği toplantı öncesinde Suudiler ham petrol üretim kesintisi anlaşmasına destek veriyor.