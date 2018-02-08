"Türkiye'ye yatırım yapan hiç kaybetmedi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Alman enerji şirketi E.ON'un hissedarları olduğu Enerjisa Enerji AŞ'nin halka arz gong töreninde konuştu.

Mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının varlığının, sağlam bir ekonominin olmazsa olmazı olduğunu belirten Albayrak, son 10 yılda ortalama yıllık 55 milyar dolarlık enerji ithalatı gerçekleştiğine dikkati çekti.

Albayrak, bu rakamın Türkiye'nin en son cari açığının neredeyse bir buçuk katı olduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle son dönemde enerji piyasalarının liberalizasyonu için gerekli reform ve teşvikleri çok hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Bu adımlardan birinin de bugün başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini görmekten memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Geçen yıl kamuoyuyla paylaştıkları Milli Enerji ve Maden Politikası'nın en önemli sac ayaklarından birisinin de öngörülebilir piyasalar olduğunu vurgulayan Albayrak, özel sektörün yatırımlarını daha da hızlı yapabildiği, yatırımların önündeki yapısal sorunların giderildiği süreçleri ciddi anlamda hızlandırdıklarını söyledi.

Albayrak, yatırımcı dostu ve öngörülebilir bir enerji piyasasının, ekonominin de rekabetçi yapısını sürdürebilmesi açısından çok büyük önem taşıdığına değinerek, şöyle konuştu:

"Özellikle enerji gibi yatırım maliyetlerinin yüksek, geri dönüşlerin de orta ve uzun vadeli olduğu bir piyasada... Hiçbir yatırımcı siyasi istikrar ve piyasaya sahip olmayan bir ülkeye yatırım yapmak istemez. 16 Nisan referandumuyla birlikte siyasi istikrarın sağlanması açısından bu anlamda çok önemli bir adım attık. 2019'dan itibaren güçlü bir liderlik ve siyasi istikrarla hedeflere inşallah daha hızlı ilerleyeceğiz. Bugün dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında olan Türkiye, hedefini en büyük ilk 10 ekonomi arasında yer almak için yukarılara yazdı. Bunu gerçekleştirebilecek bütün enstrümanlar elimizde mevcut. Uygun rekabet ortamı, yatırım teşvikini sağlayan yasal düzenlemeler ve altyapılar, yeni pazarlara ulaşım kolaylığı, gelişmiş ulaşım altyapısının yanında siyasi istikrarı, artan nüfusu, eğitimli ve kaliteli işgücüyle ve bunun yanında ham madde ve ara girdilere erişim kolaylığı itibarıyla, Türkiye dünyadaki enerji kaynaklarının üçte ikisinin olduğu bir coğrafyada bu hedefe çok da uzakta değil."

"180 MİLYAR DOLAR DOĞRUDAN YATIRIM GELDİ"

Türkiye'nin geçen yılın son çeyreğindeki büyüme rakamlarıyla dünyada birinci sırada yer aldığını ve başarılı bir 2017'yi arkasında bıraktığını anımsatan Albayrak, "Türkiye yaşadığı onca badireye rağmen, 16 yıldır ayakları yere sağlam basan, üretim ve büyüme odaklı büyümenin temellerini attı. Dinamik olduğu kadar güçlü ve güven veren bir ekonomiyi inşa etti. Sağlanan güven ve istikrarın yanısıra dinamik ve üretken bir özel sektörün payı kaçınılmaz. Bugün yapılan yatırımların yüzde 75'inden fazlası özel sektör tarafından hayata geçirildi." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Türkiye'de yerli sermayenin yatırım iştahının her yıl arttığını belirterek, şöyle devam etti:

"Diğer yandan yabancı sermaye girişi de artıyor. Türkiye 2002, 2016 yılları arasında haksız suçlamalara, ideolojik yaklaşımlara ve saldırılara rağmen 180 milyar dolardan fazla doğrudan yabancı yatırımı çekmiş önemli bir ülke. Ancak hiçbir zaman Türkiye bu ideolojik saldırıları yerli ve yabancı yatırımcılara yansıtmadı. Türkiye için menşei ne olursa olsun yatırım yapan her firma Türkiye firmasıdır, bizim firmamızdır. Bugün başta Avrupa olmak üzere yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasına girme ya da mevcutların operasyonunu daha da derinleştirme arzusu,Türkiye'nin güçlü ekonomi ve enerji vizyonuna duyulan güvenin en net göstergesidir."

"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPAN KAYBETMEDİ"

Albayrak, bugün sadece elektrik dağıtım sektöründe 12 lisanslı şirketin önemli kısmında yabancı yatırımcıların sahip olduğu doğrudan ve dolaylı yatırım miktarıyla 10 milyar liranın üzerinde bir rakamdan bahsettiklerini ve 21 dağıtım bölgesine ayrılarak özelleştirilen elektrik dağıtım ayağında Alman, Japon, Çek ve dünyadan birçok firmanın Türkiye'de yatırımcı bulunduğunu vurguladı.

Doğalgaz sektöründe ise Avrupa'dan Amerika'ya ve Avustralya'ya kadar 51 yabancı gerçek ve tüzel kişinin faaliyet gösterdiği anlatan Albayrak, "Akaryakıt sektöründe dünyanın en büyük 10 şirketinden dördü faaliyetlerine uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam ediyor. Sektördeki yabancı menşeli şirketlerin pazar payı yüzde 48'i aşmış. Rafinaj sektöründe ise bu yılın üçüncü çeyreği bitmeden Azeri SOCAR'ın STAR Rafinerisi de devreye girerek Türkiye için önemli bir yatırım daha hayata geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, Enerjisa'nın halka arzının da yabancı yatırımcının enerji sektörüne yoğun ilgisini gösteren en güzel örneklerden biri olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Çok yoğun bir talep geldi. Yerlilerden şikayet gelerek yerli yatırımcıya ayrılan payın yüzde 15'ten 24'e çıkması da yabancı ilgisinin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Bu yoğun ilgi Enerjisa'nın halka arzıyla ilgili süreç inşallah sektördeki çok büyük bir dönüşümün başlangıcı olur. Diğer büyük enerji firmalarının da sonuna kadar arkalarında olduğumuzu ve inşallah yakın zamanda onların da halka arzını beklediğimizi ifade etmek istiyorum. İnşallah, bu öngörülebilir piyasalarla birlikte bir iki sene içerisinde Enerjisa'dan üretim tarafında da güzel gelişmeleri duyacağız. Global yatırım şirketlerinin ilgisinin yoğun olması özellikle altı çizilmesi gereken bir husus. Türkiye, son dönemde dünyada artan dalgalanma ortamında yatırımcılar için güvenli bir ortam sunuyor. Türkiye'ye yatırım yapan hiçbir zaman kaybetmedi. Türkiye sağlam ekonomisi, sunduğu cazip fırsatları, iç pazarının büyüklüğü ve siyasi istikrarıyla yatırımcılar için her zaman güvenilir bir liman olmaya bugün olduğu gibi yarın da devam edecek."

Elektrik dağıtımında yılda en az bir iki kere vatandaş memnuniyeti anketleri yaptıklarını ve üçüncüsünün de bir kaç ay içinde çıkacağını belirten Albayrak, "2016 ve 2017'de müşteri memnuniyeti ciddi anlamda arttı. Hala istediğimiz noktada değiliz ama ümit ediyorum 2019 gibi... İnşallah, Avrupa Mükemmelliyet Kalite Ödülü'nü de alacak bir şirketi dört gözle bekliyoruz. Sabancı olursa ne ala. Bu hızla devam etmemiz lazım. Almanya'nın saygın bir kurumu olan E.ON gibi bir grupla ortaya koyduğunuz sinerji de inşallah bir ilki gerçekleştirmenize vesile olur. Enerjide kamu özel sektör sinerjisini en ileri noktaya taşıyarak vatandaşın en iyi hizmeti alabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.