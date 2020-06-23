"2 haftada eski ciroyu yakaladık"

Hazır giyim perakandeciliğinde mağalar kapatılınca işler durma noktasına geldi. Ancak sektörden iyi haberler de geliyor. DeFacto CEO'su Ateş, "İki hafta içinde geçen yılki ciroları yakaladık" diyor.

"Normalleşme iyi başladı" diyen İhsan Ateş, salgın sürecinde tedarikçilerine 900 milyon lira, mağaza hazırlıklarına da 10 milyon lira yatırım yaptıklarını söylüyor.

Özlem Aydın Ayvacı

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Ateş, 10 yıldır her yıl ortalama yüzde 35 büyüdüklerini açıklıyor. 2019'da da 4.6 milyar TL ciroya ulaşan şirket, 2020'ye de benzer hedeflerle girdi. Ancak salgın sürecinde etkilendi. Ateş, 2020'yi nasıl kapatacaklarına ilişkin öngörüde bulunamasa da mağazaların açıldığı son 15 günde geçen yılın aynı dönemindeki ciroları yakaladıklarını söylüyor.

"SIRADA AVRUPA VAR"

Pandemi sürecinde online'daki büyümeye de dikkat çelen Ateş, "Hedefimiz 2023'te ciromuzun yüzde 50'sini dijtalden elde etmek" diyor. En önemli hedeflerinin globalleşmek olduğunu söyleyen yönetici, "Sırada Avrupa var" diye konuşuyor.

ÜRÜNSÜZ MAĞAZALAR GELİYOR

Ateş, ürünsüz mağazalar açacaklarını kaydederek, "Çok yakında hçbir ürünün olmadığı ve sadece deneyim alanlarının bulunduğu, kıyafetleri anında üzerinde görebileceğimiz, beden önerebilen ekranların kullanıldığı mağaza konseptleri açacağız" diyor.

Haberin devamını Capital Haziran sayısından okuyabilirsiniz.







