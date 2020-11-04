İngiliz perakende devi 87,6 milyon sterlin zarar etti

İngiltere'nin en büyük perakende zincirlerinden Marks & Spencer (M&S), 94 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı.

4.11.2020 17:58:000
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İngiliz perakende devi 87,6 milyon sterlin zarar etti

Marks & Spencer'dan yapılan açıklamada, perakende zincirinin 26 Şubat-26 Eylül 2020'de 87,6 milyon sterlin zarar ettiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde özellikle karantina tedbirlerinin etkisiyle şirketin toplam satış gelirlerinin yüzde 15,8 azalarak 4,09 milyar sterline gerilediği belirtilerek, müşterilerin giyim ve ev tekstili alışverişlerinin dikkate değer şekilde azaldığı kaydedildi.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 158,8 milyon sterlin kar elde etmişti.

Marks & Spencer, daha önce yaptığı açıklamada, kasım ayı sonuna kadar 7 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçen hafta sonu yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle ülkenin 4 haftalık karantinaya gireceğini duyurmuştu.




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