Korona etkisi: CarrrefourSA'dan 'online' atağı

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, korona virüsü salgınıyla birlikte ilk günden itibaren Carrefoursa.com’da ve online market mobil uygulamasında ziyaretçi trafiğinin yüzde 100’den fazla artış gösterdiğini belirterek, online alışverişin ciro içindeki payının yüzde 2’den yüzde 4-5 seviyesine yükseldiğini kaydetti.

Özlem Aydın Ayvacı'ya konuşan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“ONLINE’A ALIŞAN TÜKETİCİ SEKTÖRÜ BÜYÜTECEK”

“Salgınla birlikte çok şey değişiyor. Güvenilir hizmetin ön plana çıktığı bir dönemdeyiz. Müşterilerimizin yaşanan bu sıkıntılı dönemi olabildiği ölçüde rahatlıkla atlatmaları için ne lazımsa yapmaya hazırız. Hizmet modellerimizi farklılaştırarak kolay alışveriş sağlamaya çalışıyoruz.

Bu dönemde yaşadıkları online alışveriş deneyiminden memnun kalan müşterilerimizin aynı hizmeti kullanmaya, pandemi sonrasında da devam edeceğini düşünüyoruz. Gıda perakendesi büyümesine e-ticaretin bu dönemdeki kullanım artışıyla hız verdiğini gözlemliyoruz.

Korona virüsü salgınıyla birlikte ilk günden itibaren Carrefoursa.com’da ve online market mobil uygulamasında ziyaretçi trafiğimiz yüzde 100’den fazla artış gösterdi. Mobil uygulama indirmelerimiz 5 kat arttı ve ziyaretçilerin yüzde 80’inden fazlası online marketimize mobil cihazlardan giriş yaptı.

Carrefoursa.com’da günlük gönderim kapasitemiz 5 katına çıktı. Tüm marketlerimizdeki çalışanlarımız, e-ticaret operasyonlarımıza destek veriyor. Online alışveriş kapasitemizi artırmak ve müşterilerimize daha fazla zaman yaratmak için çalışıyoruz. Online alışverişin ciro içindeki payı yüzde 2’den yüzde 4-5 seviyesine yükseldi.

CADDE MAĞAZALARINDA TALEP ARTIŞI

Ekiplerimiz pandemi nedeniyle benzer süreçleri yaşayan diğer ülkelerdeki müşteri davranışlarını da yakından takip ediyor. İlk etapta yoğun talep göreceğini öngördüğümüz 600’e yakın ürün grubuna yönelik sevkiyat ve bulunurluk problemi yaşamamak adına önlemler aldık.

Öncesinde aldığımız önlemlere rağmen özellikle cadde üzeri mağazalarımızda beklenenin çok üzerinde talep artışı yaşandı. Bu mağazalarımıza depolarımızdan hızlıca ek sevkiyat yaptık. Genel olarak ürün bulunurluğunda ve sevkiyatlarda sorun yaşamadık. Tedarikçilerimiz ve üretici şirketlerle iş birliği içinde olduğumuz için hızlı aksiyon alabildik.

Şu anda ürünlerimizin tedariğinde herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Tedarikçilerimiz de önlemlerini aldı. Kayıp olmasından öte ilk 1-2 gün yaşanan yoğunluktan dolayı tedarik-depo-reyon arasındaki trafik son derece hızlandı.

Yazının devamını Capital Haiziran sayısından okuyabilirsiniz...











